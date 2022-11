Les femmes à la tête du sujet le plus difficile des pourparlers sur le climat : les réparations

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — Les hommes sont généralement plus nombreux et plus nombreux que les femmes négociatrices dans les négociations sur le climat, sauf lorsqu’il s’agit de la question diplomatique la plus épineuse du réchauffement climatique cette année — les réparations pour les catastrophes climatiques. La question des nations polluantes payant les pays vulnérables est confiée aux femmes, qui ont mis la question à l’ordre du jour après 30 ans. Que les pourparlers sur le climat des Nations Unies de cette année en Égypte réussissent ou échouent principalement dépendra de la question appelée pertes et dommages dans les négociations internationales, selon des responsables et des experts. C’est une question qui mêle équité et économie, équilibrant les besoins de ceux qui sont blessés et ceux qui paieraient.

Presque tous les acteurs clés sont des femmes et elles et d’autres disent qu’une meilleure représentation des genres pourrait donner de meilleurs résultats.

“Je pense que ce dont nous avons besoin en ce moment crucial, c’est d’empathie… Nous devons penser à notre monde dans le sens de prendre soin de notre monde”, a déclaré la ministre chilienne de l’Environnement, Maisa Rojas. “Peut-être que culturellement, historiquement, elles sont considérées comme des valeurs féminines.”

Rojas, un climatologue, et l’envoyée spéciale allemande pour le climat Jennifer Morgan ont conçu un accord de dernière minute qui a mis la question des pertes et dommages à l’ordre du jour pour la première fois en 27 sommets sur le climat.

Maintenant que c’est à l’ordre du jour, les meilleures personnes qui essaient de faire quelque chose de significatif sont des femmes. Et cela donne de l’espoir, a déclaré un haut responsable des Nations Unies.

“Parfois, au moins dans les négociations, les femmes sont capables de trouver une voie à suivre où peut-être qu’un taux élevé de testostérone ne s’y prête pas bien”, a déclaré la directrice du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Inger Andersen, dans une interview à l’Associated Press.

Milagros De Camps, vice-ministre de la coopération internationale de la République dominicaine, a déclaré que les femmes obtiennent tout simplement de meilleurs résultats.

“Il y a de meilleurs résultats parce que les femmes ont tendance à être meilleures dans la résolution des conflits”, a déclaré De Camps. “Ils ont tendance à être meilleurs en termes de conclusion d’accords, meilleurs dans l’élaboration de politiques plus strictes qui ont tendance à être plus durables.”

Dans l’ensemble, dans les pourparlers sur le climat, les hommes dominent toujours, à la fois en nombre total et en occupant des postes de direction. Le président du sommet, le chef du climat des Nations unies, le secrétaire général de l’ONU et les principaux envoyés pour le climat aux États-Unis, en Chine et en Inde sont des hommes, tout comme l’écrasante majorité des chefs de gouvernement qui ont pris la parole la première semaine.

Christiana Figueres, qui a été une force motrice derrière l’accord de Paris de 2015 en tant que chef du climat des Nations Unies, a déclaré que, bien que chaque généralité ait des exceptions, les femmes ont tendance à penser plus à long terme, plus inclusives et plus préoccupées par la justice que les hommes. .

“Nous avons un sens plus profond de la justice humaine et c’est vraiment une question de justice”, a déclaré Figueres dans une interview à Zoom mercredi. “Je ne suis donc pas surpris que ce soient les femmes qui prennent la tête des négociations politiques ainsi que le leadership éclairé sur les pertes et dommages.”

“Les femmes sont à la pointe de la crise climatique”, a déclaré l’envoyée spéciale allemande pour le climat Morgan, vétéran des négociations en tant que défenseur de l’environnement et ancien chef de Greenpeace. « Nous comprenons à quel point nous devons travailler avec d’autres pour trouver une solution. Surtout les plus vulnérables.

Pour les femmes, “ce n’est pas une question d’ego, il s’agit de trouver la solution”, a déclaré Preety Bhandari, conseillère principale sur le financement climatique au World Resources Institute.

Ce n’est pas seulement dans les coulisses. Les visages publics des réparations climatiques sont souvent féminins.

La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui promeut son initiative Bridgetown qui élargit l’idée avec la réforme des banques multinationales de développement, et la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, “ont été intrépides” en faisant pression pour une sorte de système d’indemnisation, a déclaré Bhandari.

De nombreux défenseurs de la jeunesse qui poussent les négociateurs plus loin avec leur critique de l’inaction – y compris Vanessa Nakate et Greta Thunberg – sont des femmes.

“(Les législatures) du monde entier qui comptent plus de femmes, ont une action climatique plus forte”, a déclaré Katharine Hayhoe, scientifique en chef de The Nature Conservancy. “Ils ont fait une étude là-dessus.”

Un rapport des Nations Unies a indiqué que les femmes représentaient 37% des délégations des pays et 26% des chefs de délégations lors du sommet de l’année dernière à Glasgow. Mais parmi les moins de 26 ans, 64 % étaient des femmes. Dans le groupe des 26 à 35 ans, c’était près de la moitié des femmes.

Maldives Environnement Aminauth Shauna a déclaré avoir remarqué que, lorsque tous les chefs d’État se sont réunis au début pour des photos, appelées la photo de famille, ils étaient presque tous des hommes. Mais en ce qui concerne les personnes qui font le travail, il s’agit plutôt de femmes et de jeunes, comme la plupart de sa délégation, a-t-elle déclaré.

“J’espère que nous toutes, les femmes ici, pouvons faire une différence ici cette fois”, a déclaré Shauna.

Wanjohi Kabukuru a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears