Les fédéraux déploient plus de troupes dans les zones touchées par Fiona et promettent une compensation

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi qu’il avait déployé plus de personnel des Forces armées canadiennes (FAC) au Canada atlantique pour aider aux efforts de rétablissement alors que des dizaines de milliers de clients endurent leur cinquième jour sans électricité.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré qu’environ 600 soldats travaillent actuellement dans les trois provinces qui ont subi le plus de dégâts lors de la tempête post-tropicale Fiona – Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. C’est le double du nombre de soldats qui étaient sur le terrain lundi.

L’augmentation du soutien militaire est destinée à aider les provinces à rétablir un semblant de vie normale dans une région qui est encore couverte de décombres. Ces débris ont rendu difficile le rétablissement du courant pour des services publics comme Nova Scotia Power et Maritime Electric à l’Î.-P.-É.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le personnel des FAC effectue des « vérifications de bien-être » et aide les gens à déménager des zones touchées. En Nouvelle-Écosse, les soldats se concentrent sur le nettoyage des arbres tombés et des débris pour rouvrir les routes et les ponts.

À l’Î.-P.-É., les FAC aident les travailleurs de l’électricité. Environ 57 000 clients de Maritime Electric dans la province sont toujours dans le noir.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’Ottawa enverrait plus de troupes, si nécessaire.

“Nous avons commencé avec un grand nombre de forces sur le terrain, mais bien sûr, nous pouvons faire plus”, a-t-il déclaré.

Anand a déclaré qu’en cette période de catastrophes naturelles en série, les FAC ont été au centre des opérations d’urgence nationales et des efforts de rétablissement – et il y a des limites à ce qu’elles peuvent faire avec leurs effectifs réduits.

Selon les chiffres militaires, les FAC manquent d’environ 10 000 personnes dans la force régulière et les postes de réservistes alors qu’elles sont aux prises avec des défis de recrutement.

La ministre de la Défense nationale Anita Anand participe à une conférence de presse sur les dommages causés par Fiona à Ottawa le mercredi 28 septembre 2022. (Sean Kilpatrick/Presse canadienne)

Bien qu’il y ait de l’argent dans les livres pour employer 100 000 membres des FAC, l’armée est bien en deçà de cette marque.

“La CAF n’hésitera jamais lorsqu’elle sera appelée à faire ce travail extrêmement important. Il est vrai qu’en raison de plusieurs facteurs, dont le COVID-19, le recrutement est un problème très difficile pour nous en ce moment. Nous devons grandir en tant qu’institution”, a déclaré Anand, ajoutant que son département avait développé des “stratégies de recrutement supplémentaires” pour augmenter ses effectifs.

Lorsqu’on lui a demandé si le Canada devrait envisager de créer une sorte d’agence civile pour aider à la planification d’urgence et aux efforts de secours – un équivalent canadien de l’Agence fédérale américaine de gestion des urgences (FEMA) – Anand a déclaré que cela ne faisait pas l’objet de discussions actives.

Deux ministres du cabinet de la région ont relayé des détails sur les destructions qu’ils ont vues sur le terrain à la suite de Fiona.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, qui représente une circonscription de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré que sa propre propriété avait subi des dommages. Il a rejoint la conférence de presse de mercredi par téléphone car il est toujours sans électricité ni accès à Internet dans cette maison rurale.

Producteur laitier de longue date, MacAulay a déclaré que sa grange dans une région rurale de l’Île-du-Prince-Édouard avait été détruite par les vents. Il a dit que d’autres producteurs laitiers ont vu leur bétail mourir.

“La destruction à travers l’Île-du-Prince-Édouard est vraiment irréelle. Tant d’Insulaires ont fait face à une destruction inimaginable”, a-t-il dit, ajoutant que certains des quais de l’île ont été renversés et que des champs entiers de cultures ont été rasés, sans possibilité de récupération.

Dommages au quai de Stanley Bridge, Î.-P.-É. le dimanche 25 septembre 2022. (Brian McInnis/Presse canadienne)

“Nous sommes là pour vous et notre gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider”, a déclaré le ministre. “Nous allons travailler ensemble pour remettre les gens sur pied.”

Le ministre de l’Immigration Sean Fraser, qui représente une circonscription du comté de Pictou en Nouvelle-Écosse, a déclaré que la partie est de la province où il vit a également fait face à une catastrophe.

Alors que les Canadiens de l’Atlantique sont habitués aux puissantes tempêtes qui font des ravages, a déclaré Fraser, “les dégâts ici ne ressemblent en rien à ce que j’ai jamais vu”.

“Celui-ci est différent, les amis”, a déclaré Fraser. « Il y a de vrais drames.

Le premier ministre Justin Trudeau est informé par le député Mike Kelloway, deuxième à gauche, accompagné du député Jaime Battiste, à droite, et du député Sean Fraser alors qu’ils inspectent les dommages importants causés par la tempête post-tropicale Fiona à Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, le mardi 27 septembre. , 2022. (Marchand de Vaughan/Presse canadienne)

Fraser a déclaré que les agriculteurs et les pêcheurs en particulier auront besoin d’aide car leurs moyens de subsistance ont été détruits par cette tempête.

Des bateaux ont été jetés hors de l’eau et des champs de maïs de la région ont été anéantis, a déclaré Fraser.

“Cela va prendre du temps pour rebondir”, a-t-il déclaré. “De nombreuses semaines, peut-être des mois. Il y a de réelles conséquences humaines à cela.”

Fraser a déclaré que le gouvernement fédéral devra également remédier aux lacunes des télécommunications qui ont laissé les familles sans accès au service cellulaire.

Il a dit que la fille de ses voisins âgés s’inquiétait pendant des heures pour leur bien-être car, avec le service cellulaire compromis par la tempête, ses SMS ne passaient pas.

Fraser a déclaré que de nouvelles réglementations fédérales pourraient être nécessaires pour obliger les entreprises de télécommunications à équiper leurs tours de générateurs pour maintenir le service actif tout au long des catastrophes naturelles.

“Déchirant”

Le ministre du Développement économique rural, Gudie Hutchings – qui représente la région de Port-aux-Basques aux Communes, une région qui a été pulvérisée par Fiona – a déclaré que toute l’expérience avait été “déchirante”.

“Les images ne lui rendent pas justice. C’est difficile à expliquer, encore moins à décrire”, a-t-elle déclaré, ajoutant que Port-aux-Basques avait perdu 5% de ses maisons parce que Fiona en avait entraîné certaines dans la mer.

Quant à l’indemnisation, LeBlanc a déclaré que des conversations étaient déjà en cours avec les provinces touchées. Il a dit qu’il existe des accords de longue date pour les secours en cas de catastrophe, des accords qui permettent un certain partage des coûts entre les gouvernements provinciaux et Ottawa pour “indemniser ceux qui ont subi des pertes”.

Il est difficile de savoir exactement combien de dégâts ont été subis, a déclaré LeBlanc, car les routes restent impraticables et les communications sont limitées dans certaines régions.

REGARDER: Ottawa travaillera avec les provinces pour indemniser les propriétaires touchés par Fiona

Ottawa travaillera avec les provinces pour indemniser les propriétaires touchés par Fiona Dominic LeBlanc, le ministre des Affaires intergouvernementales et de l’Infrastructure et des Collectivités, affirme que les gouvernements fédéral et provincial trouveront la meilleure façon d’indemniser les personnes dont les propriétés ont été endommagées par la tempête post-tropicale Fiona.

Les autorités provinciales prendront l’initiative d’évaluer les dommages et de statuer sur les réclamations des personnes demandant une indemnisation, mais Ottawa aidera à payer certaines de ces factures, a-t-il déclaré.

« Le gouvernement du Canada partagera de façon très généreuse le coût de l’indemnisation des gens selon une formule de longue date que les provinces connaissent bien », a déclaré M. LeBlanc.

“Nous comprenons et reconnaissons certainement l’angoisse et l’inquiétude que les gens ont à propos de leur maison et de leur entreprise. Nous sommes prêts à effectuer des paiements anticipés car nous savons que le coût sera élevé.”

LeBlanc, qui est également ministre de l’Infrastructure, a déclaré que le gouvernement fédéral mettra de l’argent à disposition pour certains projets afin de rendre les infrastructures – telles que les ports publics pour petits bateaux – plus résistantes au changement climatique.