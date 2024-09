Les fédéraux affirment que 8 personnes qui ont « longtemps contrarié » Lubbock ont ​​été arrêtées après une enquête multi-agences

Huit personnes, dont un trafiquant présumé de marijuana accusé d’avoir menacé des gardes-chasse hors service avec une arme à feu lors d’un accès de rage au volant, ont été décrites par les forces de l’ordre comme des menaces pour la communauté après leur arrestation cette semaine.

Leurs arrestations mercredi ont eu lieu dans le cadre d’enquêtes multi-agences liées à une initiative fédérale en cours visant à poursuivre les récidivistes violents de la communauté.

La procureure américaine pour le district nord du Texas, Leigha Simonton, a déclaré que l’opération impliquait environ 40 officiers et agents de plusieurs agences chargées de l’application des lois et avait abouti à l’arrestation de huit personnes qui ont été inculpées au niveau fédéral pour des accusations de drogue et d’armes.

« Ces accusés, qui ont longtemps tourmenté la région de Lubbock, sont accusés de divers chefs d’accusation fédéraux, allant de la possession d’une arme à feu en tant que criminel condamné, à la distribution de méthamphétamine, en passant par la conspiration en vue de distribuer du fentanyl », a-t-elle déclaré. « … Ces accusés ont des casiers judiciaires pour des crimes tels que des agressions, des vols, des délits liés aux substances contrôlées et des conduites mortelles. »

Simonton s’est exprimée lors d’une conférence de presse jeudi au siège de la police de Lubbock, où elle était rejointe par des responsables des forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales.

Les documents judiciaires indiquent que les arrestations de mercredi découlent d’enquêtes distinctes menées par des agences locales, étatiques et fédérales qui ont abouti à une opération de démantèlement massive dans le cadre du Projet Safe Neighborhood, une initiative du ministère de la Justice visant à enquêter et à poursuivre ce que Simonton a appelé « les principaux moteurs de violence de nos communautés ».

« Au lieu de voir des agences travailler en vase clos, se chevaucher et se faire concurrence, le projet Safe Neighborhood rassemble les forces de l’ordre fédérales et étatiques pour prendre des mesures qui auront un impact considérable », a-t-elle déclaré. « Grâce à ces partenariats, les agences partagent des informations sur les parties de la communauté qui ont le plus besoin d’attention et sur les personnes qui causent des problèmes dans ces communautés. Et elles s’entendent sur la meilleure façon d’utiliser les ressources fédérales pour avoir un impact important. »

Un grand jury fédéral a émis des actes d’accusation le 14 août contre les huit personnes, qui ont été arrêtées à divers endroits et présentées devant la juge fédérale Amanda R. Burch pour des audiences initiales.

Ils devraient revenir devant le tribunal la semaine prochaine pour les audiences de mise en accusation et de détention.

8 personnes arrêtées dans le cadre d’enquêtes multi-agences

Parmi les personnes arrêtées mercredi figurent :

Corey Rashad Gilmore, 35 ans, est accusé de complot en vue de distribuer et de posséder du fentanyl dans le but de le distribuer, d’un chef d’accusation de possession dans le but de distribuer de la cocaïne et d’un chef d’accusation de criminel condamné en possession d’une arme à feu.

Joe Lewis Ybarra, Jr., 26 ans, et Justin Tyrece Crawford, 32 ans, sont tous deux accusés d’être des criminels condamnés en possession d’une arme à feu.

Wesley Glenn York, Jr., 39 ans, fait face à un chef d’accusation de possession dans l’intention de distribuer de la marijuana, un chef d’accusation de possession d’armes à feu en vue d’un crime de trafic de drogue et un chef d’accusation de criminel condamné en possession d’une arme à feu.

Kelli Lenay Hargrave, 57 ans, est accusée de complot en vue de posséder de la méthamphétamine dans le but de la distribuer, de deux chefs d’accusation de distribution et de possession dans le but de distribuer de la méthamphétamine et d’un chef d’accusation de possession dans le but de distribuer de la méthamphétamine.

Philip Murphy, 60 ans, est accusé d’un chef de complot en vue de posséder dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine, d’un chef de distribution et de possession dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine et d’un chef de possession dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine.

Landon Henderson Jackson, 29 ans, est accusé d’un chef de complot en vue de distribuer et de posséder dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine et d’un chef de possession dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine.

Matthew Nelsen, 29 ans, est accusé de complot en vue de distribuer et de posséder dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine et d’un chef de possession dans l’intention de distribuer de la méthamphétamine.

Une personne, Matthew De La Cruz, qui fait face à un chef d’accusation de complot en vue de distribuer et de posséder de la méthamphétamine dans le but de la distribuer, ainsi qu’à un chef d’accusation de possession dans le but de la distribuer, reste en fuite. Toute personne disposant d’informations sur sa localisation peut appeler la division de terrain de la DEA à Dallas au 214-366-6900.

Enquête sur les crimes violents liés à la drogue

Les dossiers judiciaires montrent que les arrestations découlent d’enquêtes distinctes qui ont débuté avec des informations obtenues par les détectives de la police de Lubbock auprès de sources telles que des informateurs confidentiels.

« Comme c’est souvent le cas, les enquêtes aboutissent à une conspiration impliquant plusieurs personnes et portant sur des crimes violents, souvent liés au trafic de stupéfiants et, bien évidemment, à la possession d’armes », a déclaré le chef de la police de Lubbock, Seth Herman, lors de la conférence. « Tout a commencé par des allégations de trafic de drogue dans la région. Une enquête menée par deux enquêteurs de l’unité des stupéfiants du LPD. »

Les documents judiciaires indiquent que l’enquête, qui a abouti aux accusations de Hargrave et Murphy, a débuté en avril 2023 et impliquait un informateur coopérant effectuant plusieurs achats contrôlés de méthamphétamine dans une maison du bloc 2700 de la 68e rue.

Pendant ce temps, des policiers infiltrés surveillaient la maison et ont vu plusieurs personnes effectuer de brèves visites au domicile.

«Cette activité est compatible avec un trafic illégal de stupéfiants», ont noté les enquêteurs.

L’enquête a fourni aux détectives suffisamment de motifs probables pour fouiller la maison, qui était liée à Hargrave.

Une perquisition au domicile le 23 mai 2023 a permis de découvrir des preuves comprenant plus de 440 grammes de méthamphétamine, trois fusils de chasse, trois pistolets et un grand livre.

Un autre cas, selon les documents judiciaires, découle d’un incident présumé de rage au volant contre deux gardes-chasse du Texas en congé.

Les documents judiciaires indiquent que l’épisode de rage au volant s’est produit vers 16 heures le 26 avril, près de l’intersection de la 50e rue et de l’avenue Utica.

Les gardes-chasse ont appelé la police après que le conducteur d’une Lexus grise 2008 a pointé une arme de poing sur les gardes-chasse alors qu’il roulait en direction ouest sur la 50e rue.

Les gardes-chasse auraient appris que York, qui avait déjà été condamné, était le propriétaire du véhicule et l’ont formellement identifié comme étant le conducteur qui les a menacés avec une arme à feu.

Les détectives de la police de Lubbock ont ​​trouvé le véhicule de York garé dans une maison du bloc 2800 de la 53e rue et ont vu York placer une valise noire dans son coffre.

Les enquêteurs ont suivi York jusqu’à une unité de stockage dans le bloc 3100 de la 50e rue où il a été arrêté pour ne pas avoir signalé un virage à droite.

Les agents auraient senti une odeur de marijuana provenant du véhicule de York et auraient obtenu un mandat de perquisition.

Les enquêteurs ont trouvé 11 paquets de marijuana scellés à chaud pesant environ 9 livres, selon les documents.

Les agents ont également fouillé la passagère de York, qui avait une arme de poing dans son sac à main, qu’elle aurait dit que York aurait pu utiliser pour menacer les gardes-chasse en congé.

Elle aurait déclaré aux enquêteurs que York avait un autre kilo de marijuana chez lui.

Une perquisition au domicile de York a permis de découvrir une arme à feu Uzi calibre 22, un fusil de chasse et plus de 17 onces de marijuana.

L’accusation portée contre Gilmore découle d’un contrôle routier effectué le 13 juin dans le bloc 5700 de la 73e rue, au cours duquel un policier de Lubbock a trouvé près de 11 000 $ dans ses poches. L’agent a ensuite découvert un pistolet de calibre 9 mm et 65,4 grammes de cocaïne, ce que les autorités considèrent comme une « quantité de drogue destinée aux dealers », dans la camionnette Dodge Ram que conduisait Gilmore.

Les autorités pensent que l’argent que Gilmore avait sur lui provenait de la vente de cocaïne.

Suite aux arrestations, les agents des forces de l’ordre ont saisi 12 armes à feu ainsi que 946 grammes de méthamphétamine, 2 onces de cocaïne et plus de 10 livres de marijuana, ont indiqué les autorités.

Insister sur la sécurité des armes à feu

Parmi les 12 armes à feu saisies, deux ont été déclarées volées et une était liée à un crime distinct, a déclaré Sara Abel, porte-parole du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

L’une des armes a été modifiée avec un dispositif de conversion de mitrailleuse, a-t-elle déclaré.

« La prolifération de ces appareils affecte la sécurité des citoyens et des agents des forces de l’ordre, et pas seulement dans les grandes villes comme Dallas et Houston, mais ils se frayent un chemin dans des communautés comme la vôtre et tombent entre les mains de criminels et de mineurs », a-t-elle déclaré.

Elle a encouragé les propriétaires d’armes à feu à les garder en sécurité en les laissant à l’intérieur de leur domicile.

« Si vous découvrez qu’une arme à feu a été volée, veuillez le signaler à votre service de police local dès que possible », a-t-elle déclaré.

Herman a réitéré le point de vue d’Abel, affirmant que son département soutient le droit du deuxième amendement des citoyens à porter des armes pour protéger leur famille, leur maison et leurs biens.

« Mais ce droit s’accompagne d’une responsabilité inestimable et nécessaire : veiller à ce que ces armes soient correctement rangées et ne soient pas laissées dans les véhicules la nuit », a-t-il déclaré. « Ces armes tombent chaque jour et chaque nuit entre les mains de criminels violents, simplement parce que les citoyens ne parviennent pas à sécuriser correctement leurs armes dans leurs résidences. »

Cet article a été publié à l’origine dans le Lubbock Avalanche-Journal : Les fédéraux affirment que 8 personnes qui ont « longtemps contrarié » Lubbock ont ​​été arrêtées lors d’une opération menée par plusieurs agences