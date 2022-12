Les favoris stricts Helen Skelton et Hamza Yassin se disputent Glitterball – mais décrocheront-ils d’énormes contrats télévisés après l’émission?

Les favoris STRICTEMENT Helen Skelton et Hamza Yassin sont en lice pour des contrats de présentation à six chiffres pour les garder au Beeb, peut révéler The Sun.

Les patrons sont sur le point de dépenser de l’argent pour empêcher un diffuseur rival de s’emparer du duo qui a été nourri par la chaîne – et qui s’affronte lors de la finale BBC Strictly de samedi.

Pennsylvanie

Helen, 39 ans, est associée à l’Espagnol Gorka Marquez, 32 ans, et est 7/4 pour gagner[/caption]

Pennsylvanie

Le favori des CBeebies Hamza, 32 ans, qui danse avec le nouveau pro polonais Jowita 28 ans, est à 4/9 pour la victoire[/caption]

L’hôte de Countryfile Helen, 39 ans, est associé à l’Espagnol Gorka Marquez, 32 ans, et est 7/4 pour gagner tandis que le favori de CBeebies Hamza, 32 ans, qui danse avec le nouveau pro polonais Jowita Pryzstal, 28 ans, est à 4/9.

Helen, qui s’est fait un nom sur Blue Peter il y a 15 ans et Hamza, qui pourrait avoir sa propre émission sur la nature, ont été sensationnelles presque dès le début, obtenant des scores élevés de la part des juges.

Ils ont navigué sereinement chaque semaine jusqu’à présent lors du vote du public, mais doivent encore dépasser l’auteur-compositeur-interprète Fleur East, 35 ans, et le pro italien Vito Coppola, 30 ans, et la chanteuse et actrice Molly Rainford, 22 ans, et son partenaire chinois par Carlos. Gu, 28 ans,

Un initié de la télévision a déclaré: “Helen are Hamza est bien considérée à la BBC et les dirigeants sont ravis de la façon dont l’émission a amélioré leur profil.

«Ils ont voulu que des stars sensationnelles émergent dans Strictly cette année, qui est un spectacle« complet »pour la première fois depuis qu’il a été réduit par Covid il y a deux ans.

“Les téléspectateurs semblent avoir apporté leur soutien à Helen et Hamza d’une manière que peu d’autres finalistes ont appréciée. Les Beeb tiennent à s’appuyer sur cela et à s’assurer qu’ils restent à la BBC, où ils ont tous deux développé leur carrière jusqu’à présent.

L’initié a ajouté: “Ils sont tous les deux très appréciés, même si leurs carrières sont à des stades très différents. C’est un visage bien connu sur nos écrans alors que lui est un présentateur peu connu à ce stade.

Pennsylvanie

Pennsylvanie

Helen, qui s’est fait un nom sur Blue Peter il y a 15 ans, et Hamza, qui pourrait avoir son propre spectacle sur la nature, ont été sensationnels presque dès le début.[/caption]

S’exprimant hier sur This Morning, la juge en chef de Strictly, Shirley Ballas, a déclaré: «C’est l’une des finales les plus solides que nous ayons jamais eues. Tout le monde se bat. »

Elle tous les concurrents avaient été forcés d’améliorer leur jeu pendant la série pour arriver là où ils sont maintenant.

Shirley a déclaré : « Ils se sont tous améliorés dans certains domaines dès le début.

«Je veux dire Helen, elle était calme, elle était timide. Regardez où elle est aujourd’hui. Molly a été en bas tellement de fois, tout comme Fleur et puis nous avons Hamza, qui a dû améliorer son jeu de jambes et ses ascenseurs.

“Tous ceux qui ont atteint la finale sont des gagnants à part entière et je n’aimerais pas l’appeler. Le public à la maison aura une voix et parlera.

“J’ai pleinement confiance qu’ils choisiront le bon gagnant.”

Pennsylvanie

Pennsylvanie

La chanteuse et actrice Molly Rainford, 22 ans, et son partenaire chinois de Carlos Gu, 28 ans, font également obstacle à Helen et Hamza[/caption]