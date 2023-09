Les favoris pour remplacer Ben Wallace au poste de Premier ministre s’apprêtent à nommer le secrétaire à la Défense

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak devrait nommer le remplaçant de Ben Wallace au poste de secrétaire à la Défense – alors que les spéculations se multiplient selon lesquelles le poste le plus élevé du cabinet pourrait revenir à quelqu’un « inattendu ».

M. Wallace a révélé le mois dernier qu’il démissionnerait lors du prochain remaniement. Il a officiellement démissionné jeudi – affirmant qu’il avait remis le ministère de la Défense « sur la voie d’une classe mondiale ».

Le Premier ministre s’apprête désormais à nommer un nouveau secrétaire à la Défense lors d’un mini-remaniement. Le ministre des Forces armées, James Heappey, et le secrétaire en chef du Trésor, John Glen, sont tous deux étroitement liés à ce rôle.

Mais le Le télégraphe du jour a affirmé que l’ancien secrétaire à la Défense Liam Fox – contraint de quitter son poste il y a dix ans à la suite d’un scandale impliquant son témoin – est une possibilité. Le commentateur Iain Dale a déclaré que le remplacement de M. Wallace serait « plutôt inattendu ».

Le secrétaire à l’Energie, Grant Shapps, est un candidat surprise pour le poste, selon le Temps Financiertandis que Penny Mordaunt à la Chambre des communes, le ministre de la Sécurité Tom Tugendhat et le ministre du Cabinet Jeremy Quin ont également été mentionnés.

L’indépendant examine de plus près les coureurs et les coureurs pour remplacer M. Wallace alors que M. Sunak mélange son peloton avant une « réinitialisation » complète de son poste de Premier ministre plus tard dans l’automne.

James Heappey

M. Heappey est considéré comme l’un des grands favoris pour le poste le plus élevé, ayant servi comme ministre des Forces armées depuis février 2020. Il a également servi dans l’armée, atteignant le grade de major au cours d’une carrière de 10 ans dans les fusiliers – servant dans les opérations. en Afghanistan, en Irlande du Nord et en Irak.

Le ministre des Forces armées, James Heappey (PENNSYLVANIE)

Considéré comme une personne sûre pour les apparitions dans les médias, il a également été fidèle à M. Wallace et au ministère dans les batailles avec le Trésor sur les dépenses de défense.

M. Wallace a semblé soutenir son jeune ministre pour ce poste, utilisant l’une de ses dernières apparitions à la Chambre des Communes pour féliciter M. Heappey. Le secrétaire à la Défense sortant a déclaré qu’il comprenait ce qui « nécessitait le plus d’attention » et a souligné la nécessité d’une « continuité ».

Liam Renard

Le Dr Fox a occupé un poste de défense sous David Cameron entre 2010 et 2011. Mais il a été contraint de démissionner après avoir permis à son ami et témoin Adam Werritty d’assumer un rôle non déclaré d’assistant. M. Werritty nous avait remis nos cartes de visite en tant que conseiller de Fox.

Le principal conservateur du Brexit – également secrétaire au Commerce entre 2016 et 2019 – a soutenu M. Sunak lors de la course à la direction du parti conservateur de l’été dernier, de sorte qu’une nomination serait considérée comme une récompense pour sa loyauté à un moment crucial. Mais cela ferait également sourciller lorsque des serviteurs fidèles ayant une expérience gouvernementale plus récente seraient disponibles.

Le Dr Liam Fox a quitté le gouvernement depuis quatre ans (Archives PA)

John Glen

M. Glen était un autre partisan clé de M. Sunak lors de la course à la direction. Il reste une figure respectée au Trésor, ayant été ministre de la Ville lorsque M. Sunak était au 11e rang et étant devenu l’adjoint de Jeremy Hunt au poste de secrétaire au Trésor en octobre.

Le modéré Tory de One Nation semble vouloir le poste, s’étant intéressé aux questions de défense ces derniers mois. Il a dirigé la tournée médiatique au nom du gouvernement lorsque le patron de Wagner, Yvgeny Prigojine, a mené une brève rébellion en Russie.

Penny Mordaunt

Désormais mieux connue pour son rôle dans le maniement d’une épée de cérémonie lors du couronnement du roi, Mme Mordaunt a brièvement occupé le poste de secrétaire à la Défense en 2019. La députée de Portsmouth a également servi dans la Réserve navale royale pendant près d’une décennie.

Elle a tiré le meilleur parti de son expérience militaire lors de la course à la direction des conservateurs – lorsqu’elle a raté de peu Liz Truss pour se qualifier pour les deux dernières. M. Sunak la considère peut-être comme une trop grande rivale pour lui confier le rôle qui a rendu M. Wallace si populaire.

Penny Mordaunt, chef des Communes (Fil PA)

Tom Tugendhat

Le ministre de la Sécurité s’intéresse de près aux questions de défense, ayant dirigé pendant cinq ans la commission restreinte des affaires étrangères. Il a peu d’expérience gouvernementale, mais il a considérablement accru sa notoriété en étant le porte-drapeau des modérés conservateurs de One Nation lors des courses à la direction de l’été dernier.

Grant Shapps

Le secrétaire à l’énergie est un candidat surprise – nommé par le FT comme une possibilité pour ce poste si M. Sunak décide qu’il a besoin de quelqu’un ayant de l’expérience dans des postes de haut niveau. M. Shapps s’est rendu en Ukraine la semaine dernière – publiant une vidéo de son voyage sur X.

Secrétaire à l’énergie, Grant Shapps (Fil PA)

Jérémy Quin

Le ministre du Cabinet Office est considéré comme une personne sûre. Il a auparavant été ministre des achats de défense sous Boris Johnson, ainsi que ministre de la criminalité et de la police sous le règne éphémère de Liz Truss au numéro 10. Le modéré Remainer était un partisan clé de M. Sunak lors des élections de l’année dernière.

Parallèlement, dans une lettre de départ adressée jeudi au Premier ministre, M. Wallace a déclaré que le ministère de la Défense était « de nouveau sur la voie d’être à nouveau de classe mondiale » et a déclaré que le respect pour les forces armées britanniques n’avait « fait que croître depuis la guerre en Ukraine ». ».

Rishi Sunak a remercié Ben Wallace alors qu’il quittait son poste jeudi (Archives PA)

Dans un avertissement visant à ne pas réduire le budget de la défense, il a ajouté : « Je sais que vous êtes d’accord avec moi que nous ne devons pas revenir à l’époque où la défense était considérée comme une dépense discrétionnaire du gouvernement et où les économies étaient réalisées en faisant des économies. »

M. Sunak a félicité M. Wallace dans une lettre de réponse, lui disant qu’il quittait ses fonctions avec « remerciements et respect ».

M. Wallace, qui a servi sous trois premiers ministres dans son rôle actuel, a joué un rôle clé dans la réponse du Royaume-Uni à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et était un proche allié de Boris Johnson.

« Je suis entré en politique au Parlement écossais en 1999. Cela fait 24 ans. J’ai passé plus de sept ans avec trois téléphones près de mon lit », a-t-il déclaré le mois dernier à propos de son désir de quitter Westminster.

Considéré comme populaire parmi les membres conservateurs, il a été à un moment donné considéré comme un candidat potentiel à la direction, arrivant régulièrement en tête des sondages des ministres les plus populaires grâce aux enquêtes de Conservateur Home auprès de la base du parti.

Il s’est exclu de la course à la direction du Parti conservateur l’année dernière, bien qu’il ait été l’un des premiers favoris dans la course au remplacement de M. Johnson.