Les favoris indiens soulèveront le trophée en finale contre le Bangladesh

Les favoris indiens devront se prémunir contre la complaisance lorsqu’ils affronteront le Bangladesh lors de la finale du championnat SAAF U-20 à Bhubaneswar vendredi. Le Bangladesh et l’Inde ont terminé respectivement premier et deuxième après leurs engagements en championnat à la ronde.

À la veille de la finale au stade Kalinga, l’entraîneur-chef indien Shanmugam Venkatesh a rappelé ses trois triomphes aux championnats SAFF en tant que joueur. “Jouer une finale est toujours un sentiment différent, c’est spécial. J’ai moi-même remporté trois championnats SAFF en tant que joueur et capitaine, et j’ai également participé à deux finales SAFF en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe nationale senior », a déclaré Venkatesh.

“Nous avons tous raconté à nos garçons les mêmes expériences, et ils attendent tous le match avec impatience.” Bien que ce soit une occasion spéciale pour les joueurs, Venkatesh a mis en garde contre la complaisance. « Nous devons nous assurer que nous ne sommes pas submergés. Nous devons sortir et jouer notre jeu et gagner le match », a déclaré Venkatesh.

“Le Bangladesh est une bonne équipe, et ils l’ont montré tout autant lors de notre premier match. Nous avons eu un peu de mal lors de notre premier match, mais nous avons trouvé notre équilibre et les garçons sont plus confiants maintenant. Les deux équipes auront chacune un joueur suspendu, le Bangladesh manquant Shahidul Islam et l’Inde entrant dans le match sans Parthib Gogoi.

L’entraîneur-chef du Bangladesh, Paul Smalley, a déclaré qu’il avait regardé tous les matches de l’Inde et qu’il avait planifié en conséquence avant la finale. “Ils ont joué un match très différent contre les Maldives que contre nous.

Nous avons passé en revue tous leurs matchs et comment ils ont changé leur jeu, et nous nous sommes préparés en conséquence », a déclaré Smalley. «Nous comprenons très bien comment exposer leurs faiblesses, autant qu’ils travailleraient à exposer les nôtres. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour le match.

