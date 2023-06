Les favoris du Soulier d’Or de la Coupe du Monde Féminine 2023 : qui sera le meilleur buteur ?

La course Golden Boot de la Coupe du monde féminine 2023 pourrait être fascinante avec un grand nombre de buteurs très talentueux qui se rendront en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Bien qu’il n’y ait pas de joueurs notables au tournoi – par exemple, la gagnante du Soulier d’or de l’Euro 2022 Beth Mead a peu de chances d’y arriver, et Vivianne Miedema, double gagnante du Soulier d’or de la Super League féminine non plus – il y en a beaucoup d’autres qui le feront. sentent qu’ils pourraient aider à tirer leur pays vers la gloire à la fois individuelle et nationale.

Alors, qui espère remporter le Soulier d’Or de la Coupe du Monde Féminine 2023 ?

Soulier d’or de la Coupe du monde féminine 2023 : Sam Kerr (Australie)

La meilleure buteuse et capitaine australienne de tous les temps, Sam Kerr, n’aura jamais eu autant de motivation pour montrer ses prouesses en tant que buteuse. Kerr est largement reconnue comme l’une des meilleures attaquantes au monde, et bien qu’il y ait eu une perception qu’elle n’a pas été aussi fluide pour Chelsea cette saison qu’elle l’a fait la précédente, elle a quand même terminé la saison avec 29 buts.

La gagnante de la finale de la FA Cup cette saison et un penalty lors de la fusillade contre Lyon en quart de finale de la Ligue des champions ont également montré qu’elle était à son meilleur dans les moments les plus intenses. Elle a marqué cinq fois lors de la Coupe du monde 2019, ratant alors de peu le Soulier d’or.

Avec le soutien d’un public local et dans une équipe australienne qui espère défier les favoris de la Coupe du monde, il est difficile de regarder au-delà de Kerr.

Alex Morgan (États-Unis)

Un autre joueur qui a raté de peu le Golden Boot en 2019 est l’Américain Alex Morgan.

Morgan a marqué le même nombre de buts que la meilleure buteuse officielle Megan Rapinoe, y compris sa célèbre célébration du thé en demi-finale contre l’Angleterre, mais a raté des passes décisives.

Alors que beaucoup auraient pu penser que la carrière internationale de Morgan était peut-être en déclin (un peu comme celle de Rapinoe), ses 15 buts dans la NWSL la saison dernière lui ont valu le Golden Boot de la ligue.

La seule chose qui pourrait gêner Alex Morgan ? L’une de ses propres coéquipières dans l’équipe de Coupe du monde des États-Unis. Sophia Smith des Portland Thorns pourrait vraisemblablement obtenir le feu vert pour jouer en tant qu’attaquante partante des États-Unis après avoir terminé deuxième derrière Morgan dans le Golden Boot de la NWSL. Smith a déjà marqué quatre buts en sept matches de championnat cette année.

Alexia Putellas (Espagne)

Étonnamment, Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon D’Or, n’a jamais marqué lors d’une Coupe du monde. Pourtant, après s’être remise de la blessure au LCA qui l’a exclue de l’Euro 2022, attendez-vous à ce que cette Coupe du monde soit l’occasion pour elle de rappeler à tout le monde ce qu’elle a manqué.

Beaucoup de choses ont changé pour Putellas depuis la dernière Coupe du monde, car elle est devenue une superstar du football féminin. Elle ne joue peut-être pas en tant qu’attaquante, mais après avoir marqué 34 fois en 42 matches dans la saison avant sa blessure, elle n’est pas étrangère à trouver le fond du filet, et l’équipe d’Espagne comptera sur ses buts.

Alex Pop (Allemagne)

Vainqueur du Silver Boot à l’Euro 2022, les exploits d’Alex Popp en matière de buts étaient remarquables puisqu’elle a marqué à chaque match jusqu’à la finale, où elle n’a pas pu jouer en raison d’une blessure. Bien qu’elle ait également marqué six buts, Beth Mead a remporté le Golden Boot grâce à plus de passes décisives.

Beaucoup auraient pu penser que Popp serait dépassée par Lea Schüller en tant qu’attaquante partante de l’équipe nationale allemande, mais la vétéran a montré à quel point elle peut encore être mortelle.

Marta (Brésil)

Seule personne sur cette liste à avoir remporté le Golden Boot auparavant, Marta a remporté cet honneur en 2007 à l’âge de 21 ans. Elle a été la première footballeuse à marquer lors de cinq Coupes du monde consécutives et cherchera à devenir la première à le faire à six en 2023. Elle détient également le record du plus grand nombre de buts jamais marqués en Coupe du monde.

Marta a raté beaucoup de temps d’arrêt en raison d’une blessure au cours de la dernière année, et il y aura beaucoup de questions quant à savoir si elle est capable de retrouver sa forme précédente pour l’équipe de la Coupe du monde du Brésil. Mais il serait stupide de l’écarter.

Ada Hegerberg (Norvège)

L’ancienne gagnante du Ballon D’Or Ada Hegerberg a raté la Coupe du monde 2019 pour protester contre la façon dont la fédération norvégienne avait traité l’équipe féminine. Cependant, étant revenu sur le côté avant l’Euro 2022, ce fut un retour décevant dans le football de tournoi international. Hegerberg n’a pas réussi à marquer en trois matches de phase de groupes alors que la Norvège a fait une sortie précoce embarrassante.

Ses ennuis ne se sont pas arrêtés là, car elle a raté la grande majorité de cette saison en raison d’une blessure, ayant déjà passé 21 mois sur la touche entre janvier 2020 et octobre 2021.

Maintenant, ils ont fait venir l’ancien vainqueur du Silver Boot Hege Riise pour diriger l’équipe de Norvège de la Coupe du monde, et avec Guro Reiten et Caroline Graham Hansen de chaque côté de Hegerberg dans un groupe de Coupe du monde relativement simple, elle pourrait remplir ses bottes tôt.

Bunny Shaw (Jamaïque)

Bunny Shaw a expliqué à quel point elle s’était sentie impressionnée lors de sa première Coupe du monde en 2019. Se qualifiant pour une deuxième fois historique avec ses Reggae Girlz, Shaw espère marquer son premier but lors de la compétition.

Elle vient de sortir d’une saison exceptionnelle en Angleterre où elle a mené la course pour le WSL Golden Boot toute l’année à Manchester City. Le joueur de 26 ans a été en moyenne proche d’un but par match et sera une poignée pour les défenses au sein de l’équipe jamaïcaine.

Rachel Daly (Angleterre)

Bunny Shaw a été poussé jusqu’au bout par Rachel Daly dans la WSL. La joueuse de 31 ans a joué à l’arrière gauche de l’Angleterre à l’Euro 2022 mais a rejoint Aston Villa cet été en tant qu’attaquante, où elle a joué en club pendant plusieurs années.

Pour tous ceux qui l’avaient manquée dans ce rôle pour le Houston Dash en Amérique, elle a été une révélation.

On ne sait pas si Daly commencera devant Alessia Russo dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde. Avec la retraite d’Ellen White et l’absence de Beth Mead pour blessure, l’équipe de Sarina Wiegman se sent un peu à court de buteurs en ce moment. Mais Daly est certainement le n ° 9 anglais en forme.

Pernille Harder (Danemark)

Pernille Harder fera ses débuts en Coupe du monde avec le Danemark qui ne s’est pas qualifié pour la compétition depuis 2007. Harder, qui a récemment annoncé qu’elle quitterait Chelsea après trois saisons, a été absente pendant une grande partie de cette saison après avoir été opérée. tendon. Mais elle est revenue au football sous une forme dévastatrice et a semblé incroyablement en forme et fraîche.

L’équipe du Danemark a un groupe difficile qui comprend l’Angleterre, mais s’ils peuvent prendre un bon départ, Harder pourrait être dans une vraie chance pour le Golden Boot.

Barbra Banda (Zambie)

Certes, il s’agit plutôt d’une option de champ gauche, mais n’écartez pas Barbra Banda uniquement à cause du pays pour lequel elle joue. La joueuse de 23 ans a attiré l’attention du monde aux Jeux olympiques de Toyko où elle a marqué des tours du chapeau consécutifs contre les Pays-Bas et la Chine, inscrivant son nom dans les livres d’histoire.

Banda a été forcée de manquer la Coupe d’Afrique des Nations en raison de son taux de testostérone, la Confédération africaine de football ayant des règles plus strictes que les Jeux olympiques. Mais elle sera réintégrée dans l’équipe zambienne de la Coupe du monde et pourrait être prête à présenter un autre spectacle.