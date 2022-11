Les favoris du Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 : qui sera le meilleur buteur ?

La course Golden Boot de la Coupe du monde 2022 devrait être l’une des meilleures depuis des années, car certaines des plus grandes menaces de but du jeu se pavanent sur la plus grande scène.

En plus d’espérer propulser leurs nations respectives vers le succès au Qatar, les meilleurs attaquants du monde se disputeront les honneurs individuels en tant que meilleur buteur du tournoi.

Harry Kane est le favori des bookmakers pour remporter le Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 pour le deuxième tournoi consécutif – quelque chose que personne n’a jamais fait – mais il devra faire face à une concurrence féroce.

QuatreQuatreDeux traverse les principaux prétendants pour repartir avec le prix en forme de chaussure cette fois-ci …

Rivaux du Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 : Harry Kane (Angleterre)

L’attaquant et capitaine anglais Harry Kane (Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

Avec six buts – dont un doublé lors du spectaculaire 2-1 de l’Angleterre contre la Tunisie et un triplé lors de la défaite 6-0 du Panama – Harry Kane a remporté le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Ce faisant, le capitaine des Three Lions est devenu le deuxième Anglais à remporter le prix – après Gary Lineker en 1986.

Kylian Mbappé (France)

L’attaquant français Kylian Mbappé (Crédit image : Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

Élu meilleur jeune joueur il y a des années, Kylian Mbappe a marqué quatre fois alors qu’il illuminait sa toute première Coupe du monde alors qu’il n’avait que 19 ans.

La star du PSG, ultra-rapide, marque en moyenne près d’un but tous les deux matchs pour son pays et a terminé meilleur buteur de Ligue 1 au cours de chacune des quatre dernières saisons.

Lionel Messi (Argentine)

Attaquant argentin et capitaine Lionel Messi (Crédit image : Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Avec 86 buts en 162 sélections, Lionel Messi n’est pas aussi prolifique pour l’Argentine qu’il l’est au niveau des clubs – mais nous estimons que c’est toujours un retour assez impressionnant.

Étant donné qu’il aura 39 ans au moment de la Coupe du monde 2026, cela pourrait bien être la dernière chance du GOAT de devenir champion du monde – et imaginez s’il l’a fait aussi en tant que meilleur buteur…

Cristiano Ronaldo (Portugal)

L’attaquant et capitaine portugais Cristiano Ronaldo (Crédit image : David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Personne dans l’histoire du football international n’a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo – qui a marqué 117 fois pour le pays qu’il dirige.

Certes, seuls sept d’entre eux ont participé à des Coupes du monde, mais le quintuple Ballon d’Or, toujours en pleine forme à 37 ans, devrait être en mesure de remporter le Golden Boot cet hiver – surtout si le Portugal atteint ce dernier. étapes du tournoi.

Neymar (Brésil)

L’attaquant brésilien Neymar (Crédit image : Pedro Vilela/Getty Images)

Comme toujours, la grande question avec Neymar est de savoir s’il peut rester en forme ? S’il le fait, la plus grande star du Brésil a une chance brillante d’améliorer son précédent meilleur des quatre buts en Coupe du monde à domicile en 2014.

Le joueur de 30 ans a connu un beau début de saison pour le PSG et est prêt à être le fer de lance de l’attaque de son pays en tant que Séléçao poursuivre leur premier triomphe en Coupe du monde depuis 2002.

Memphis Depay (Pays-Bas)

L’attaquant néerlandais Memphis Depay (Crédit image : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

De retour sur la plus grande scène après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas se tourneront vers Memphis Depay comme leur source principale de buts au Qatar.

Il peut y avoir des doutes sur son manque de football de club à Barcelone depuis l’arrivée de Robert Lewansowski, mais Depay a marqué 17 fois en 16 apparitions pour son pays l’année dernière et a conservé cette forme scintillante jusqu’en 2022.

Lautaro Martínez (Argentine)

L’attaquant argentin Lautaro Martinez (Crédit image : Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

L’un des meilleurs buteurs de Serie A avec l’Inter Milan, Lautaro Martinez semble prêt à participer à sa première Coupe du monde – n’ayant pas fait la coupe en 2018.

Le joueur de 25 ans – qui se rapproche d’un demi-siècle de sélections internationales – a ouvert le score alors que l’Argentine battait l’Italie, championne de l’Euro 2020, pour remporter la Finalissima CONMEBOL-UEFA à Wembley en août.

Romelu Lukaku (Belgique)

L’attaquant belge Romelu Lukaku (Crédit image : Laurence Griffiths/Getty Images)

Meilleur buteur belge de tous les temps, Romelu Lukaku voudra montrer au monde qu’il sait encore très bien où se situe le but après son retour désastreux à Chelsea.

De retour en prêt à l’Inter, le joueur de 29 ans a représenté les Red Devils lors de deux Coupes du monde précédentes ; il a été cadré quatre fois en 2018, remportant des doublés contre le Panama et la Tunisie.

Robert Lewandowski (Pologne)

L’attaquant et capitaine polonais Robert Lewandowski (Crédit image : Sylvain Lefevre/Getty Images)

Partageant un groupe avec l’Argentine, le Mexique et l’Arabie saoudite, la Pologne semble avoir une chance décente de se qualifier pour les huitièmes de finale – et quatre matchs pourraient suffire à Robert Lewandowski pour repartir avec le Soulier d’or.

Capitaine de son pays et meilleur buteur de tous les temps, le joueur de 34 ans a inscrit au moins 40 buts en club lors de chacune des sept dernières campagnes, atteignant 50 à deux reprises.

Álvaro Morata (Espagne)

(Crédit image : David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Historiquement attaquant, Alvaro Morata a connu deux années solides pour l’Espagne – pour qui il a marqué trois buts à l’Euro 2020.

Exclu de l’équipe de La Roja il y a quatre ans, l’homme de l’Atletico Madrid aura hâte de goûter au football de la Coupe du monde à l’âge de 30 ans – et visera à devenir le tout premier vainqueur du Soulier d’or espagnol.