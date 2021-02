Le Real Madrid est le favori pour signer David Alaba du Bayern Munich, Chelsea ne souhaitant pas répondre aux revendications salariales du défenseur, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 28 ans est sans contrat cet été et a rejeté l’offre du Bayern d’un nouvel accord de cinq ans d’une valeur d’environ 250000 £ par semaine, bonus compris.

Madrid est en pourparlers avec Alaba depuis le mois dernier et serait sur le point d’obtenir la signature d’Alaba sur un contrat de quatre ans d’une valeur de près de 400000 £ par semaine.

D’autres clubs intéressés ont été informés qu’ils devront égaler ce chiffre pour entrer dans la course, mais Chelsea s’est jusqu’à présent montré réticent à rompre sa structure salariale actuelle.

N’Golo Kante est le meilleur gagnant du club avec 300000 £ par semaine. On pensait également que Liverpool avait exprimé un intérêt, mais n’avait pas poursuivi un accord pour la même raison.

Chelsea souhaite renforcer ses arrières cet été après avoir également repéré Dayot Upamecano de RB Leipzig, qui dispose d’une clause de libération de 38 millions de livres sterling, avec le nouveau patron Thomas Tuchel prêt à revoir ses options à l’arrière.

Chelsea est prêt à prendre une option pour prolonger d’un an le contrat de Thiago Silva, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’avait pas encore déterminé s’il voyait Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Fikayo Tomori, maintenant prêté à l’AC Milan, dans le cadre de ses plans pour la saison prochaine.

Alaba fête ses 29 ans en juin et peut commander un énorme contrat après une brillante carrière de 11 ans au Bayern, qui comprend plus de 350 apparitions en équipe première, neuf titres de Bundesliga et deux victoires en Ligue des champions.