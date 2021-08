Les favoris de Manchester City pour signer Lionel Messi

La fenêtre de transfert d’été est dans son dernier mois pour les grandes ligues européennes, ce qui signifie que les plus grands clubs cherchent à faire sensation sur le marché avant le début de la nouvelle saison. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Où va maintenant pour Messi ?

La nouvelle que Lionel Messi va quitter Barcelone a secoué le football mondial, et il y a aussi inévitablement des discussions sur l’endroit où la superstar argentine ira ensuite.

La réponse est que Manchester City est désormais la destination la plus probable du joueur de 34 ans, selon Marca, alors que l’équipe de Pep Guardiola vient de dépenser beaucoup d’argent pour Jack Grealish.

Le plan de la ville était d’amener également Tottenham Hotspur Harry Kane mais, l’accord de l’attaquant étant loin d’être conclu, il est suggéré qu’ils puissent maintenant détourner leur attention de l’international anglais et se concentrer sur la réunion de Guardiola avec Messi.

Un déménagement au Paris Saint-Germain est peu probable en raison de leurs pertes financières, alors qu’ils se concentrent sur la possibilité de renouveler le contrat de Kylian Mbappe après avoir fait venir de grands noms Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum.

Les lois fiscales en France rendent également une décision difficile, car pour que Messi obtienne 30 millions d’euros par an, il devrait dépenser 70 millions d’euros par saison.

La Major League Soccer est également mentionnée comme une option qui est toujours là, mais le plan avait toujours été que Messi passe au moins deux saisons supplémentaires à Barcelone.

Bien qu’il ait quitté la Catalogne, l’attaquant aurait toujours l’intention de rester en Europe pendant la même période avant de traverser l’Atlantique.

L’annonce du départ de Lionel Messi de Barcelone a bouleversé le football mondial. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Il y a encore une chance que le Bayern Munich signe le talisman du RB Leipzig Marcel Sabitzer, comme cela a été rapporté par Botteur. Le contrat du milieu de terrain atteint son apogée à l’été 2022, ce qui signifie que Leipzig devra décharger l’Autrichien maintenant ou risquer de le perdre gratuitement, car il a déjà refusé une prolongation. Même ainsi, il n’y a pas encore eu de discussions sérieuses avec les champions de Bundesliga.

– La Juventus montre son intérêt pour réunir le milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic et, selon Calciomercato, le sentiment est réciproque car l’international bosniaque a à cœur de retourner à Turin. La Juventus travaille sur un accord qui pourrait être un prêt ou un accord permanent à ce stade.

– New England Revolution a conclu un accord de principe avec le Club de Bruges pour Tajon Buchanan de rejoindre l’équipe belge pour environ 7 millions de dollars, rapporte Tom Bogert. Cet accord inclurait le prêt du joueur de 22 ans à la Nouvelle-Angleterre. Ce n’est pas encore terminé et les conditions personnelles doivent encore être convenues, tandis que deux clubs de Bundesliga restent en course.

– Napoli espère recruter le milieu de terrain de Sheffield United Sandre Bergé, comme cela a été rapporté par Calciomercato. L’équipe de Serie A espère un accord de prêt avec le droit de le rendre permanent, mais les Blades veulent un accord immédiat d’une valeur de 15 millions d’euros. du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria et celui de Chelsea Tiemoué Bakayoko sont considérés comme des alternatives.

– Crystal Palace a fait des signatures passionnantes cet été et l’attaquant des Blackburn Rovers Adam Armstrong pourraient être ajoutés à leur liste d’acquisitions, rapporte le Courrier quotidien. Il est suggéré que les Eagles devancent Norwich City et Southampton dans la course pour signer le joueur de 24 ans.