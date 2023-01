Les favoris de Liverpool pour signer Jude Bellingham cet été du Borussia Dortmund, dit Sky en Allemagne | Nouvelles du football

Liverpool reste le favori pour signer le talisman du Borussia Dortmund Jude Bellingham cet été malgré la concurrence de Man City et du Real Madrid, selon Sky en Allemagne.

S’exprimant lors du Transfer Show, le journaliste de Sky in Germany, Florian Plettenberg, a déclaré que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, “poussait, poussait, poussait” pour ramener le joueur de 19 ans en Angleterre afin d’améliorer le milieu de terrain de son équipe.

Bellingham a joué pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière et a également été présélectionné pour le prix European Golden Boy 2022. Il a été en pleine forme pour Dortmund en Europe et en Bundesliga, et a marqué 10 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues.

Klopp a déjà laissé entendre en janvier que son équipe subirait des changements importants cet été, avec Liverpool neuvième en Premier League et à 10 points de la dernière place de qualification pour la Ligue des champions, le milieu de terrain étant son objectif principal.

“Nous pensons tous que Bellingham partira cet été et qu’il n’y a aucune chance que Dortmund puisse le garder à ce stade”, a déclaré Plettenberg.

“Mais il a un contrat sans clause libératoire, donc le prix est très élevé. Dortmund veut avoir entre 100 et 150 millions d’euros pour lui cet été.

“Il y a trois cibles pour lui – le Real Madrid, Man City et Liverpool. Liverpool est l’un des favoris, et Jurgen Klopp pousse, pousse, pousse pour lui et dit qu’il est sa cible de transfert n°1.

“Klopp n’a pas encore parlé personnellement à Bellingham, mais les conversations ont eu lieu avec des gens comme Julian Ward. Maintenant, ils doivent juste déterminer qui paie l’argent.”

Image:

Jude Bellingham pourrait être en route pour Liverpool





Klopp a déjà parlé de Bellingham en public à plusieurs reprises et l’a qualifié d ‘”exceptionnel” le mois dernier à la suite de ses performances en Coupe du monde.

Analyse: Liverpool peut rivaliser financièrement sur Bellingham

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

“Du point de vue de la carrière, il est peut-être plus logique que Bellingham aille au Real Madrid plus tard dans sa carrière.

“Ce n’est pas une décision qu’il doit prendre maintenant. Du point de vue du football, je pense que Liverpool est la décision parfaite pour lui cet été.

“Les gens ont demandé si Liverpool pourrait rivaliser s’ils se lançaient dans une guerre d’enchères avec Man City et le Real Madrid, en supposant que ces deux-là seraient en mesure de payer plus que Liverpool.

“Je ne pense pas que ce soit le cas. Si vous regardez Man City ces derniers temps, il y a eu de nombreuses occasions où ils ont renoncé à des accords où ils ont estimé que l’évaluation était erronée.

“Je ne pense pas non plus que le Real Madrid ait plus d’argent à dépenser sur le marché des transferts que Liverpool. D’après tout ce que nous entendons, Liverpool est sa destination la plus probable cet été.”