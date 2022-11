Les favoris de l’Argentine, mais ne sous-estimez pas l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne

Le Groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend l’Argentine, l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

Analyse et prévision de l’Argentine

Plus que Lionel Messi voulant gagner la Coupe du monde pour l’Argentine, c’est plus l’Argentine qui veut gagner la Coupe du monde pour Lionel Messi.

Et les fans ont de bonnes raisons d’être optimistes pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, compte tenu de leur victoire en Copa America 2021, remportée sur le sol brésilien à l’Estadio Maracana. Les perspectives semblaient sombres pour l’Albiceleste après sa défaite contre la France en Russie en 2018 et le départ d’une race qui avait failli entrer dans l’histoire du football au Brésil en 2014.

La qualification s’est avérée être la tâche la plus simple pour l’équipe de Lionel Scaloni, qui continue de surprendre. En remportant 11 matchs et en faisant six nuls, ils ont récolté 39 points pour terminer deuxième seulement derrière le Brésil et 11 points d’avance sur le troisième. Aussi impressionnantes que soient ces statistiques, c’est la manière dont ces points ont été remportés et le titre continental remporté l’an dernier qui a fait rêver les Argentins une fois de plus à la gloire de la Coupe du monde.

L’Argentine devrait dominer son groupe avec une composition stable, le leadership éternel de Messi, une nouvelle race qui peut rendre justice au maillot, et le sens tactique de Scaloni, l’Argentine vise le numéro trois de la Coupe du monde.

Effectif d’Argentine

Gardiens : Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) et Geronimo Rulli (Villarreal).

Défenseurs : Gonzalo Montiel (Séville), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais), Marcos Acuna (Séville).

Milieux de terrain : Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Séville), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion ).

Attaquants : Paulo Dybala (AS Roma), Lionel Messi (Paris St Germain), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan), Julian Alvarez (Manchester City) .

Analyse et prévision de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite se rendra à la Coupe du Monde de la FIFA avec l’intention d’égaler sa meilleure performance avec une arrivée en huitièmes de finale aux États-Unis il y a 28 ans.

Les Green Falcons ont subi une transformation majeure depuis leur apparition en Russie en 2018, avec une nouvelle équipe d’entraîneurs en place et plusieurs nouveaux visages ayant fait irruption dans l’équipe. Bien qu’ils aient battu les poids lourds de l’AFC, le Japon et l’Australie au cours d’une campagne de qualification relativement simple, l’équipe d’Hervé Renard a récemment été examinée à la loupe pour des problèmes devant le but.

Les Saoudiens ont perdu deux matches amicaux en juin, contre la Colombie et le Venezuela, sur le même score de 1-0. Trois mois plus tard, les rencontres avec l’Équateur et les États-Unis se sont toutes deux terminées sans but.

Avec d’autres poids lourds dans leur groupe, la qualification peut être délicate mais compter les Saoudiens serait naïf.

Équipe d’Arabie Saoudite

Gardiens : Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).

Défenseurs : Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al -Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal).

Milieux de terrain : Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab).

Attaquants : Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

A LIRE AUSSI | Analyse et prévisions du groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Pays-Bas, Sénégal Favoris ; Le Qatar, hôte, peut surprendre

Analyse et prévision du Mexique

Le Mexique se dirige vers sa huitième Coupe du Monde de la FIFA consécutive avec l’espoir de passer enfin au-delà des huitièmes de finale après avoir chuté à cet obstacle lors de chacune de ses sept précédentes apparitions. L’histoire s’est répétée dans les campagnes de Coupe du monde du Mexique, avec de bonnes performances en phase de groupes suivies de sorties successives en huitièmes de finale.

Le Mexique a réussi à terminer deuxième de la ronde de qualification finale à huit équipes derrière le Canada. Mais El Tri a remporté la Gold Cup de la Concacaf en 2019 et a terminé deuxième de la compétition l’année dernière.

Mais cette fois, nettoyer le groupe n’est peut-être pas si simple avec des affrontements difficiles qui les attendent dans les trois matches. S’ils se qualifient, alors viendrait la partie la plus difficile, gagner un match à élimination directe.

Équipe du Mexique

Gardiens : Guillermo Ochoa (America), Alfredo Talavera (Juarez), Rodolfo Cota (Leon).

Défenseurs : Jorge Sanchez (Ajax Amsterdam), Kevin Alvarez (Pachuca), Nestor Araujo (Amérique), Johan Vasquez (US Cremonese), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Hector Moreno, Cesar Montes, Jesus Gallardo (tous de Monterrey).

Milieux de terrain : Erick Gutierrez (PSV), Orbelin Pineda (AEK Athènes), Hector Herrera (Houston Dynamo), Andres Guardado (Real Betis), Roberto Alvarado (Guadalajara), Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), Luis Chavez (Pachuca), Luis Romo (Monterrey), Carlos Rodriguez, Uriel Antuna (tous deux Cruz Azul).

Attaquants : Hirving Lozano (Napoli), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martin (Amérique), Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers), Alexis Vega (Guadalajara).

Analyse et prévision de la Pologne

La Pologne voudrait oublier sa performance décevante lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie, alors qu’elle s’est écrasée en phase de groupes. Avec le meilleur joueur national, Robert Lewandowski, en tête, les Polonais auront à cœur de mieux se présenter dans cette édition.

Avec 20 points en dix matches dans le Groupe I de qualification de l’UEFA, l’équipe polonaise avait l’air très bien entraînée sur la route de Qatar 2022. Pourtant, parce que les rivaux du groupe, l’Angleterre, ont mieux réussi à prendre la première place à la fin de la campagne, la Pologne a été forcée de empruntez la route panoramique via un match de barrage contre la Suède.

Après avoir été entraînée dans un groupe aussi solide, le premier objectif de la Pologne sera d’atteindre les huitièmes de finale et de consigner dans les livres d’histoire les souvenirs amers de sa sortie précoce de Russie en 2018.

Effectif de Pologne

Gardiens : Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologne), Kamil Grabara (FC Copenhague).

Défenseurs : Jan Bednarek (Aston Villa), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsbourg), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovie), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash ( Aston Villa), Nicola Zalewski (AS Rome).

Milieux de terrain : Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athènes) , Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Attaquants : Robert Lewandowski (Barcelone), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC).

A LIRE AUSSI | Analyse et prédiction du groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’incohérence de l’Angleterre donne de l’espoir à l’Iran, au Pays de Galles et aux États-Unis

Calendrier du groupe C

Argentine vs Arabie Saoudite : 22 novembre, 15h30 IST, Lusail Iconic Stadium, Lusail

Mexique vs Pologne : 22 novembre, 21h30 IST, Stadium 974, Doha

Pologne vs Arabie Saoudite : 26 novembre, 18h30 IST, Education City Stadium, Al Rayyan

Argentine vs Mexique : 27 novembre, 00h30 IST, Lusail Iconic Stadium, Lusail

Pologne vs Argentine : 1er décembre, 00h30 IST, Stadium 974, Doha

Arabie Saoudite vs Mexique : 1er décembre, 00h30 IST, Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici