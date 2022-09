Il y a de la beauté à chaque saison et l’un des meilleurs endroits pour profiter de l’automne est le St. Charles Park District. Quatre événements spéciaux appréciés des familles avec de jeunes enfants reviennent cette saison.

Le BIG Truck Show gratuit est de retour le samedi 24 septembre de 10 h à midi au parc communautaire James O. Breen. C’est une chance rare de voir le fonctionnement interne des camions, des voitures et des tracteurs qui ne sont généralement vus qu’à distance. Des représentants seront sur place pour proposer des “visites” et répondre aux questions sur certains équipements. À l’affiche cette année, un camion à ordures, un camion beignet, un autobus scolaire, des dépanneuses et plus encore. Assurez-vous d’apporter votre appareil photo.

Le bien-aimé Autumn Hayrides revient cette saison à Primrose Farm. Rassemblez quelques amis et voisins et sélectionnez une réservation pour les manèges disponibles à 17 h 30, 18 h 30 ou 19 h 30 les vendredis et samedis du 30 septembre au 22 octobre. Chaque trajet en tracteur dure environ 30 minutes. et les balades en groupe incluent les fixations pour créer vos propres s’mores sur le foyer de votre groupe. Tarifs de groupe disponibles pour 8 à 20 personnes et billets individuels également disponibles.

Lors de l’événement familial Pumpkin Patch Creations, également à la ferme les samedis du 1er au 22 octobre de 15 h 30 à 17 h, profitez d’une promenade en chariot tiré par un tracteur vers et depuis la ferme jusqu’au champ de citrouilles pour sélectionner votre parfait tarte à la citrouille puis créez une œuvre d’art de citrouille avec des peintures et des décorations. Toute la famille appréciera une friandise spéciale à la guimauve rôtie sur un feu ouvert. Le tarif par personne est de 15 $ par personne. Les réservations à l’avance sont obligatoires.

Et pour ceux qui aiment tant Halloween, c’est effrayant, ils doivent s’inscrire dès maintenant à la course amusante Mummy Mile le samedi 8 octobre au parc communautaire de River Bend. Cet événement de course a lieu de 9 h à 10 h 30. Passez du bon temps avec un peu d’exercice et une tonne de plaisir en cette saison effrayante ! Pour tout ou partie de votre course/marche, essayez de vous transformer en momie avec les bras et les jambes tendus. Ne pliez pas les genoux ! Trick or Treat aux stations de bonbons / prix et apprenez des blagues idiotes d’Halloween tout au long de votre chemin. Ramenez à la maison un bricolage spécial Halloween. Après votre marche / course de 1 mile, asseyez-vous pour un sort et dégustez une infusion (collation et boisson préemballées.

Remise des prix du meilleur costume d’Halloween. Les frais pour le premier coureur sont de 10 $ et chaque coureur supplémentaire est de 7 $ par personne. Inscription préalable obligatoire.

Pour vous inscrire à ces événements et à d’autres événements spéciaux saisonniers, visitez stcparks.org/events.