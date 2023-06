Les favoris de la Coupe du monde féminine 2023 : qui sont les meilleurs pays du tournoi de cet été ?

Les favorites de la Coupe du monde féminine 2023 sont sans aucun doute les États-Unis. Les Américaines sont depuis longtemps les moteurs du football féminin et les bookmakers les soutiennent fortement pour remporter un cinquième titre de Coupe du monde.

Mais c’est loin d’être gagné d’avance en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été.

Depuis 2007, la Coupe du monde féminine n’a pas été remportée par une équipe européenne, mais il y en a un certain nombre qui aimeront leurs chances contre un USWNT en pleine mutation, notamment l’Angleterre, vainqueur de l’Euro 2022.

Pendant ce temps, l’Australie espère être le premier hôte depuis les États-Unis en 1999 à remporter le tournoi devant ses propres fans.

Ici, QuatreQuatreDeux parcourt certains des favoris de la Coupe du monde avant le tournoi.

Les favoris de la Coupe du monde féminine 2023 : les États-Unis

Aucune équipe n’a remporté plus d’éditions de la Coupe du monde féminine que les États-Unis.

Après avoir remporté des Coupes du monde consécutives en 2015 et 2019, ils ont au moins atteint les demi-finales à chaque fois que le tournoi a été disputé. Cependant, il s’agit d’une nouvelle équipe de Coupe du monde des États-Unis avec des piliers comme Megan Rapinoe (la meilleure buteuse de la Coupe du monde la dernière fois) susceptible de jouer un rôle périphérique s’ils sont inclus dans l’équipe. S’ils continuent à gagner à nouveau, ce sera grâce à une nouvelle génération de talents américains.

Angleterre

Les vainqueurs de l’Euro 2022 auraient probablement été considérés comme de proches favoris pour le succès de la Coupe du monde jusqu’à ce que leurs blessures s’accumulent, faisant des ravages sur l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde.

L’Angleterre sera privée de trois de ses titulaires de la finale de l’Euro 2022 après la retraite d’Ellen White et Beth Mead et la capitaine Leah Williamson ont toutes deux subi des blessures au LCA. Il y a aussi des inquiétudes concernant la forme physique de Millie Bright et Lucy Bronze. Cependant, Sarina Wiegman n’a encore perdu qu’un seul match en tant que manager lors de tournois internationaux – la finale de la Coupe du monde 2019.

Australie

Les hôtes ne sont peut-être pas aussi bien classés que certains des autres favoris de cette liste, mais le soutien d’une foule locale pourrait s’avérer un grand coup de pouce pour eux.

En Sam Kerr, ils ont l’un des meilleurs attaquants du monde capable de changer un match par lui-même, tandis que Tony Gustavsson a montré qu’il pouvait gérer une surprise. Leur victoire 2-0 contre l’Angleterre en avril – la première défaite subie par les Lionnes sous Wiegman – était la preuve d’une équipe australienne capable de tirer parti de ses atouts pour battre de meilleurs adversaires.

Allemagne

Les finalistes de l’Euro 2022 ont démontré que leur génération de jeunes talents est prête à concourir au plus haut niveau en atteignant la finale.

Bien qu’elles aient perdu contre l’Angleterre en prolongation, des joueuses comme Lena Oberdorf et Giulia Gwinn étaient des vedettes du tournoi, tandis qu’Alexandra Popp a montré à quel point elle pouvait être meurtrière en marquant à chaque match disputé par l’Allemagne, à l’exception de la finale où elle n’était pas disponible pour cause de blessure. Elle reviendra dans l’équipe allemande de la Coupe du monde cette fois-ci.

L’Angleterre et l’Allemagne devraient potentiellement se rencontrer en quart de finale – celui qui arrivera en tête pourrait devenir le favori pour remporter tout le tournoi.

France

Le chaos hors terrain de la France a par le passé eu un impact sur sa capacité à vraiment participer à des tournois internationaux de la manière dont on s’attendrait à ce que son vivier de talents le lui permette.

Cela semble être terminé avec la nomination de l’ancien manager masculin saoudien Hervé Renard.

Renard a déjà ramené dans le giron des joueuses lyonnaises précédemment exilées comme Eugénie LeSommer, avec Amandine Henry la rejoignant. Mais avec Marie-Antoinette Katoto absente de l’équipe de France de la Coupe du monde en raison de problèmes de forme physique, ils peuvent manquer de puissance de feu.

Espagne

Si la France a mis fin à son chaos hors-terrain, l’Espagne continue de le traverser.

Les critiques de Jorge Vilda ont conduit 15 joueurs à démissionner de l’équipe nationale, dont les joueurs très bien notés de Barcelone Mapi Leon, Aitana Bonmati et Patri Guijarro. On ne sait toujours pas si l’un de ces joueurs fera partie de l’équipe espagnole de la Coupe du monde.

Tous les regards seront tournés vers Alexia Putellas. Elle est revenue d’une blessure au LCA subie à la veille de l’Euro, mais est étroitement alignée sur les joueurs qui ont manifesté. Mais il y a encore assez de talent dans et autour de cette équipe d’Espagne pour potentiellement progresser dans cette Coupe du monde.

Suède

L’Euro 2022 de la Suède a connu une fin plutôt humiliante puisqu’elle a été battue 4-0 par l’Angleterre en demi-finale.

L’équipe de Peter Gerhardsson a semblé fragile, c’est le moins qu’on puisse dire, certaines de leurs stars les plus âgées ayant quitté l’équipe suédoise de la Coupe du monde, celles qui ont encore du mal à prendre le contrôle des matchs récents.

La qualité de joueuses comme Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson ou Kosovare Asllani ne fait aucun doute, mais elles devront trouver une plus grande force défensive si elles veulent vraiment être favorites pour la Coupe du monde.

Pays-Bas

Vice-championnes du monde 2019, les Pays-Bas peinent à remplacer Sarina Wiegman. Une expérience avec Mark Parsons s’est terminée lamentablement et il a depuis été remplacé par l’ancien assistant de Louis Van Gaal, Andries Jonker.

L’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde aura l’expérience de progresser loin dans le tournoi auparavant, mais elle sera privée de Vivianne Miedema qui a subi une blessure au LCA. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs passionnants, mais c’est peut-être un peu trop loin avec la blessure de Miedema.