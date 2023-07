Les favoris de la Copa Libertadores sont Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras

Boca Juniors est le meilleur pari de cette année pour enfin briser la séquence de domination brésilienne à la Copa Libertadores. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Il n’est bien sûr pas possible de gagner la Copa Libertadores en phase de groupes. Mais il est possible de le perdre. Les Corinthians de Sao Paulo, le plus grand club de la plus grande ville d’Amérique du Sud, sont la grande victime de la phase de groupes, qui s’est achevée jeudi.

Leur performance était si médiocre qu’ils n’avaient aucune chance de se qualifier pour la phase à élimination directe avant même d’avoir disputé leur dernier match de groupe – où ils ont battu Liverpool d’Uruguay dans un climat de protestation, avec le stade plein de banderoles se plaignant contre l’équipe et de nombreux supporters portant des nez de clown rouge pour exprimer leur mécontentement.

Si la chute précoce des Corinthians a quelque peu surpris, on ne peut pas en dire autant des trois pays qui se retirent de la compétition. Pour le Chili, c’est la quatrième fois en cinq ans qu’il ne réussit pas à qualifier une équipe pour les huitièmes de finale. Pour le Venezuela, c’était la septième défaite consécutive, et pour le Pérou, c’était la 10e.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Sept nations sont toujours représentées, mais comme prévu, le schéma des dernières années s’est répété et le peloton penche fortement vers le Brésil et l’Argentine, les deux plus grandes ligues du continent fournissant 10 des 16 équipes finales.

Le Brésil a ensuite dominé les étapes finales, fournissant les deux finalistes au cours de chacune des trois dernières années. Le côté business des Libertadores risque de se transformer en double de la Coupe du Brésil, d’autant plus que les grosses pointures sont de retour. Les champions en titre Flamengo et Palmeiras ont partagé les quatre derniers titres Libertadores et, dans des styles contrastés, sont les équipes à battre une fois de plus.

Sous la direction de l’entraîneur argentin récemment nommé Jorge Sampaoli, Flamengo est aléatoire, enveloppant l’opposition dans un étau lors d’un match, puis perdant le contrôle lors du suivant. Leur collection de talents offensifs en fera toujours une menace puissante. Sous le patron portugais Abel Ferreira, Palmeiras est plus pragmatique et cohérent.

Ce sont les deux équipes que tout le monde voudra éviter lors du tirage au sort de mardi pour les matches du deuxième tour, qui débuteront début août.

D’ici là, Fluminense espère avoir retrouvé sa forme exaltante de début de saison. Fernando Diniz a développé une équipe délicieusement fluide, voire anarchique, merveilleuse de leur temps – mais ces jours ont été un peu plus rares ces derniers temps, et après avoir sprinté des blocs avec trois victoires, Fluminense a fini par travailler dur pour s’assurer de leur place dans les 16 derniers.

L’Atletico Mineiro a dû lutter jusqu’à la ligne, mais peut s’arrêter maintenant qu’il a franchi la ligne. Finalistes battus l’année dernière, Athletico Paranaense s’est qualifié avec une relative facilité et semble dangereux, et Internacional était l’une des deux seules équipes qui sont restées invaincues tout au long de la phase de groupes, même si cela pourrait avoir quelque chose à voir avec la qualité de leur opposition.

Flamengo a mené le groupe d’équipes brésiliennes fortes pour garder la Copa Libertadores dans le pays. David Normando/Getty Images

La question brûlante est donc de savoir si la domination brésilienne peut être interrompue. Les candidats les plus susceptibles de le faire semblent être River Plate, qui s’est sorti d’un trou après avoir eu des problèmes au début. Martin Demichelis a fait un début fascinant dans sa carrière d’entraîneur, et quand il chante, son équipe peut vraiment faire pétiller le ballon.

Mais la colonne des buts encaissés fait une lecture alarmante. River a encaissé 11 fois dans les six matchs de groupe – plus que tout autre survivant (et plus de la moitié des équipes éliminées). Les défenseurs luttent individuellement et sont exposés à l’approche frontale de l’équipe. Il sera fascinant de voir si Demichelis tente de rééquilibrer l’équipe, ou s’il a trompé de doubler sur une méthode de jeu qui a amené son équipe au sommet de la ligue argentine.

Boca Juniors, quant à lui, s’est qualifié dans le confort et n’a encaissé que deux buts. Mais ils ont eu beaucoup de chance avec le tirage au sort. Les futurs adversaires seront beaucoup plus coriaces que tout ce qu’ils ont affronté jusqu’à présent et, pour le moment, il est difficile de les imaginer avoir la qualité pour aller jusqu’au bout.

Et il en va probablement de même pour les deux autres équipes argentines. Les Argentinos Juniors de Gabriel Milito sont bien entraînés et Fernando Gago fait un travail tout aussi impressionnant au Racing. Les Argentinos étaient trop pour les Corinthians, et le Racing a dominé son groupe devant Flamengo, il y a donc des raisons d’espérer. Mais tout devra aller dans leur sens s’ils peuvent relever un sérieux défi.

Le reste du continent est représenté par six équipes de cinq pays différents. Personne n’appréciera d’être tiré contre Bolivar et d’avoir à gravir les Andes jusqu’à l’altitude extrême de La Paz en Bolivie. L’équipe a également montré qu’elle pouvait rivaliser au niveau de la mer – sa remarquable victoire 4-0 à Cerro Porteno du Paraguay a été l’un des résultats les plus remarquables de toute la phase de groupes.

Les grands rivaux locaux de Cerro, Olimpia, sont des vétérans spécialistes de la coupe et ont traversé la phase de groupes avec force, invaincus et marquant moins de buts que Palmeiras. Ils pourraient être des outsiders intéressants – tout comme l’extraordinaire Independiente del Valle de l’Équateur, champion en titre de la Copa Sudamericana.

Ce petit club a acquis une réputation justifiée pour l’excellence de son travail de développement des jeunes. Leur capacité à jouer sur le marché est moins glamour, mais tout aussi importante. Ils transfèrent continuellement les jeunes qu’ils développent. Pour rester compétitifs, ils doivent faire venir des joueurs expérimentés à un coût relativement faible, et ils ont un œil attentif pour les signatures qui peuvent s’insérer et aider leur cause. Et l’altitude de Quito joue également à leur avantage.

Autrefois puissances continentales, cela fait un certain temps que Nacional of Uruguay s’est lancé un sérieux défi. L’enthousiasme ne manque pas, mais probablement pas assez de qualité pour les mener jusqu’au bout.

Avec deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, la Colombie a connu sa meilleure phase de groupes depuis 2015. Le Deportivo Pereira, cependant, a sûrement déjà dépassé les attentes. Mais les champions de 2016, l’Atletico Nacional, la dernière équipe à interrompre la domination Brésil-Argentine, pourraient viser plus haut. Le moral dans le camp est bas en ce moment. Perdre le titre national lors d’une séance de tirs au but a donné lieu à des tensions internes, et l’entraîneur brésilien Paulo Autuori pourrait être sur le point de disparaître. Ils ont maintenant plus d’un mois pour repenser et se regrouper avant que les choses ne reprennent.