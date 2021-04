Le géant pharmaceutique a confirmé par des tests que les doses de son vaccin saisies au Mexique et en Pologne étaient fausses, a rapporté le Wall Street Journal.

Au Mexique, les flacons trouvés dans les refroidisseurs de bière ont été initialement signalés comme suspects en raison de leurs numéros de lots fabriqués et de leurs dates d’expiration. Environ 80 personnes ont payé jusqu’à 1 000 dollars pour les injections, qui contiendraient de l’eau distillée. Six personnes ont été arrêtées en février en lien avec les coups de feu du marché noir. Heureusement, les faux jabs n’ont été liés à aucun épisode médical.

Dans un autre cas, Pfizer a déclaré avoir confirmé que de fausses doses avaient été mises en vente en Pologne. Le vaccin contrefait contenait prétendument de l’acide hyaluronique, qui se trouve généralement dans les crèmes anti-rides. Une personne a été accusée de fraude après la découverte d’un nombre indéterminé de faux flacons dans son appartement. Les autorités sont intervenues avant la vente de l’un quelconque des faux jabs.

Dans une déclaration envoyée aux médias, Pfizer a déclaré avoir reconnu que le « Facilité et commodité du commerce électronique et de l’anonymat » sur Internet a permis une «Augmentation de la prévalence de la fraude.» La société pharmaceutique a souligné qu’elle ne vendait pas le vaccin en ligne, ajoutant qu’elle travaillait avec les forces de l’ordre et les prestataires de soins de santé pour sévir contre la vente de fausses doses.

Lev Kubiak, responsable de la sécurité mondiale chez Pfizer, a déclaré que l’offre limitée de vaccin a créé un «Opportunité parfaite» pour les criminels.

Bien que les deux cas représentent la première fois que Pfizer confirme que son produit a été falsifié, de nombreux rapports ont été publiés ces derniers mois sur la vente de faux vaccins Covid-19. En janvier, une clinique non autorisée en Équateur a offert aux patients ce qu’elle prétendait à tort être un vaccin à 15 dollars par dose contre le coronavirus. L’endroit a été perquisitionné et fermé par les autorités. La marque du faux médicament n’a pas été identifiée.

Interpol, l’agence mondiale de coordination de la police, a averti les pays que les criminels pourraient menacer la santé publique en utilisant des sites Web pour commercialiser de faux vaccins et d’autres « remèdes » pour Covid-19.

