Les faux pas des Quatre Fantastiques le préoccupaient

Il n’a pas échappé à Paul Walter Hauser que les précédentes représentations cinématographiques des Quatre Fantastiques n’ont pas vraiment enflammé le monde.

Lors d’une conversation avec Le journaliste hollywoodienl’acteur très demandé révèle que les adaptations cinématographiques mal reçues de l’équipe de super-héros de Marvel l’ont incité à réfléchir davantage avant de rejoindre le film Disney du réalisateur Matt Shakman, qui devrait sortir en salles le 25 juillet 2025. Hauser, qui a récemment remporté un Emmy pour son rôle dans Oiseau noirjouera un rôle non encore divulgué dans le projet qui met en vedette Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) et Ebon Moss-Bachrach (The Thing).

« Ne pensez pas que cela n’a pas été déterminant dans la décision d’accepter ou non le poste », dit Hauser à propos du passé mouvementé de la propriété à Hollywood. « Ce film n’est pas encore complètement réalisé. »

Il poursuit : « Mais je pense vraiment que la combinaison du scénario, des chefs de département qui travaillent sur le film et de ce casting élégant d’acteurs vraiment passionnants – certains d’entre eux sont connus depuis longtemps, et d’autres ont un moment en ce moment – [make me feel that] ce film est spécial et c’était quelque chose dont je voulais faire partie.

Après une version inédite et à petit budget produite par Roger Corman en 1994, les Quatre Fantastiques sont sortis sur grand écran avec le film de 2005 du réalisateur Tim Story avec Chris Evans, Jessica Alba, Ioan Gruffudd et Michael Chiklis comme équipe titulaire. Bien que le succès du film au box-office ait conduit à une suite en 2007, le titre n’était pas un favori critique et détient un taux d’approbation de 28 pour cent sur Rotten Tomatoes.

La propriété a ensuite été redémarrée pour le film de Josh Trank de 2015 avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan et Jamie Bell. Cette version a eu moins de succès que celle de 2005, car elle a échoué au box-office et ne détient que 9 pour cent de note Rotten Tomatoes.

Hauser explique que lui et Shakman (WandaVision) se sont réunis pour dîner pour discuter de l’acteur qui rejoindrait l’équipe. « Matt Shakman m’a dirigé il y a des années dans Il fait toujours beau à Philadelphie« , dit Hauser. « Se réunir et collaborer sur ce film dans une certaine mesure, c’est vraiment excitant. Je suis ravi de faire partie de l’univers cinématographique Marvel.

L’acteur a parlé à THR avant son grand combat contre le Battle Riot VI de la Major League Wrestling samedi à Atlanta, où il affrontera 40 concurrents pour avoir une chance de remporter le titre mondial des poids lourds de la MLW. Hauser, un fan de catch de longue date qui est monté pour la première fois sur le ring lors d’un événement caritatif en novembre, espère trouver du temps dans son emploi du temps chargé pour équilibrer les futurs matchs avec des concerts d’acteur comme celui de l’année prochaine. Pistolet nu redémarrage et le prochain biopic réalisé par Josh Gad de Saturday Night Live légende Chris Farley.

« La lutte me convient vraiment dans la mesure où j’aime ce que j’aime, et je trouve des moyens de l’intégrer à mon emploi du temps », a déclaré Hauser. « Évidemment, je ne veux pas lutter devant 30 personnes dans un gymnase, et je sais que beaucoup de gens entendront cette citation et diront : « Vous n’êtes pas un vrai lutteur ». Mais il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans une journée et je suis un gars très occupé. Donc quelque chose comme Battle Riot de MLW est très excitant pour moi.