Les faux Ozempic et Wegovy font des ravages : comment rester en sécurité

22 août 2023 – Dans les courses de chevaux, un « faux favori » est un cheval dont les chances ne reflètent pas ses capacités et qui a peu de chances de réussir. Il en va de même pour les versions fausses ou contrefaites du médicament sémaglutide, vendu sous le nom de Wegovy pour la perte de poids et sous le nom d’Ozempic pour le diabète de type 2, qui inondent les marchés nord-américains et mondiaux.

La tentation est grande, conduisant des milliers de personnes à risquer leur santé pour trouver ces produits par tous les moyens possibles. Même certains médecins se lancent dans des jeux de coquille, même si les chances (et la sécurité) sont grandes.

Au cours des deux dernières années, le regain d’intérêt et de popularité a propulsé Wegovy des cliniques contre l’obésité au monde des stars hollywoodiennes et des influenceurs TikTok. Le résultat a été une aubaine pour le fabricant pharmaceutique danois Novo Nordisk, ainsi que des problèmes de production liés à des approvisionnements limités, des pénuries et une augmentation des contrefaçons.

Tandis que Novo Nordisk prend une action en justice contre les spas médicaux, les cliniques de perte de poids et de bien-être, et même pharmacies de préparationdes rapports de cas décrivent des erreurs d’administration et des surdoses involontaires, des appels aux lignes d’assistance téléphonique des centres antipoison et des visites aux urgences des hôpitaux.