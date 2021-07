Les faux comptes peuvent-ils sauver Internet ?

Cela pourrait expliquer pourquoi les gens insistent si souvent pour le démasquer. En Angleterre, cet épisode a renouvelé les appels aux entreprises technologiques pour qu’elles appliquent la vérification d’identité à leurs utilisateurs. UNE pétition du gouvernement britannique exigeant qu’il fasse de « une pièce d’identité vérifiée une exigence pour l’ouverture d’un compte sur les réseaux sociaux » compte plus de 688 000 signatures. « Nous avons le droit à la liberté d’expression et d’association, mais en tant que vraies personnes, pas en tant que fausses personnes » a écrit Paul Mason, un chroniqueur pour The New Statesman.

Mais c’est aussi assez proche de la façon dont les choses fonctionnent déjà. Après une décennie au cours de laquelle l’identité en ligne a été soumise à un contrôle de plus en plus centralisé, au cours de laquelle diverses identités numériques et hors ligne se sont mêlées, et au cours de laquelle les données personnelles sont devenues une marchandise mondiale brûlante, le contrôle de son identité commence à ressembler davantage à un privilège menacé qu’à un droit. .Exister en ligne, c’est être constamment invité à se montrer.

A qui est cet espace ?

L’anonymat et le pseudonyme en ligne ont survécu aux accusations de ruine d’Internet aussi longtemps que les gens se sont connectés ; elles ou ils avoir été abusé par de mauvais acteurs. Ils sont également largement incompris.

De nombreuses hypothèses courantes sur l’anonymat sont compliquées par la littérature sur la façon dont les gens se comportent réellement en ligne, comme c’est noté par le chercheur K. Nathan Matias. Dans les études, par exemple, les acteurs anonymes tendre être plus, pas moins, sensible aux normes du groupe. Plus que moitié des victimes de harcèlement en ligne connaissent déjà leurs harceleurs. Bien qu’il y ait peu de preuves que les politiques de « nom réel » atténuent les abus, de nombreuses suggèrent que demander aux gens d’exposer plus d’informations privées peut les intensifier. Les chercheurs ont découvert que, dans certains contextes, les commentateurs les plus agressifs étaient plus susceptibles de faire apparaître leurs identités.

Une analyse de près de deux décennies de presse britannique par Thais Sardá, chercheur à l’Université de Loughborough, a cependant révélé que la couverture des espaces anonymes, souvent et imprécisement appelés le « web sombre », était « sous-tendue par une caractérisation fortement négative » de l’anonymat. Lorsqu’elles sont représentées, les utilisations positives de l’anonymat et du pseudonyme sont décrites comme étroites et exceptionnelles ; cela a du sens pour les dissidents, par exemple, mais qu’est-ce que tout le monde a à cacher ?.

Répondant aux récents appels à la fin de l’anonymat, le journaliste Hussein Kesvani réitéré craignent que des informations d’identification convaincantes auprès des plus vulnérables ne les aggravent. Il a également souligné des pertes plus petites mais plus universelles.