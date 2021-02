Les faux avis restent un problème pour Amazon, Apple et Google

Nous avons mis en garde contre les fausses critiques sur Amazon dans le passé, et le problème n’a pas disparu. Une nouvelle enquête par Qui? a découvert qu’il existe toute une industrie où les packages de critiques sont vendus aux vendeurs Amazon avec des promesses, notamment l’obtention d’un badge « Amazon’s Choice » sur leur produit en aussi peu que quinze jours.

Les clients d’Amazon utilisent ces avis et badges pour les aider à choisir le produit à acheter et un choix d’Amazon en particulier influencera souvent leur décision.

Il est courant que les vendeurs incitent les acheteurs à laisser des avis positifs avec des bons de réduction ou des produits gratuits, mais la recherche a découvert des entreprises qui se consacrent à la vente de critiques Amazon en vrac, un service que tout vendeur Amazon peut acheter.

Certaines de ces entreprises avaient même payé Google pour figurer dans les résultats de recherche, réussissant d'une manière ou d'une autre à passer avec succès le système d'examen des publicités de Google. Ils se vantent de vastes réseaux d'acheteurs Amazon vérifiés qui rédigeront des critiques. Recherchez simplement « acheter des critiques Amazon » et vous verrez par vous-même.







L’intérêt pour ces évaluateurs est qu’ils conservent les produits qu’ils évaluent et peuvent même recevoir un petit paiement à leurs côtés.

L'une des entreprises qui? On a examiné AMZTigers qui propose des critiques individuelles pour 13 £ et 50 pour 620 £, avec 20 000 critiques au Royaume-Uni seulement.







Il a également constaté qu’une autre entreprise, AMZDiscover, fournit un service où les vendeurs Amazon peuvent obtenir les coordonnées des évaluateurs d’un produit spécifique sur Amazon afin qu’ils puissent entrer en contact pour proposer des produits en échange d’avis.

Dans certains cas, il suffit de laisser un avis honnête, comme avec Rebatest. Ce site prétend que vous obtiendrez « jusqu'à 100% de cashback pour les produits en échange de votre opinion honnête ». Mais lequel? a trouvé des avis négatifs pour certaines de ces entreprises sur TrustPilot où les remboursements promis pour les produits achetés n'avaient pas été envoyés parce que les notes n'étaient pas assez élevées.







Naturellement, Amazon interdit les faux avis de toutes les descriptions et a remporté des injonctions contre de nombreux fournisseurs d’avis. Un porte-parole d’Amazon a déclaré: «Nous supprimons les faux avis et prenons des mesures contre toute personne impliquée dans des abus. Amazon et les autres détaillants en ligne ne peuvent pas faire cela seuls. Les clients doivent pouvoir faire confiance aux avis qu’ils voient en ligne et la manipulation systématique des avis nécessite une application cohérente et une coordination mondiale, avec des pouvoirs d’application renforcés accordés aux régulateurs contre les mauvais acteurs.

«Nous continuons à travailler pour protéger l’authenticité des avis clients. Nous conseillons aux clients qui doutent de la crédibilité d’un avis sur un produit de cliquer sur le lien « Signaler un abus » disponible sous chaque avis. Nous enquêterons ensuite et prendrons les mesures nécessaires. »

Les entreprises qui proposent des packages d’avis aux vendeurs savent exactement comment contourner les méthodes de détection d’Amazon. Ils offrent des conseils aux vendeurs pour les aider à éviter d’éveiller les soupçons.

Natalie Hitchins a déclaré: «De plus en plus de gens font des achats en ligne en raison de la crise des coronavirus – pourtant, nos dernières recherches montrent qu’Amazon est confronté à une lutte acharnée contre une industrie des fausses critiques implacable et répandue visant à tromper les consommateurs.

«Amazon et les autres plates-formes en ligne doivent faire davantage pour empêcher de manière proactive les fausses critiques d’infiltrer leurs sites afin que les consommateurs puissent avoir confiance en l’intégrité de leurs commentaires.»

Amazon n’est pas la seule entreprise confrontée à ce problème. Les développeurs d’applications disposent de services similaires pour acheter des critiques pour l’App Store d’Apple et le Google Play Store, et le nombre de fausses critiques est époustouflant.

Un véritable développeur particulier d’une application clavier pour Apple Watch s’est adressé à Twitter pour évoquer le problème (tel que rapporté par TechCrunch).

L’App Store a un gros problème👇 Vous: un développeur honnête, travaillant dur pour améliorer vos conversions IAP.

Votre concurrent: une arnaque de 2 M $ / an qui sévit. 1 / 🧵 – Kosta Eleftheriou (@keleftheriou)

31 janvier 2021

Non seulement son application FlickType a été arnaquée par d’autres développeurs (avec des vidéos promotionnelles), mais ils ont également évincé les résultats de recherche dans l’App Store avec des dizaines de fausses critiques 5 étoiles. Cela a pour effet de rendre sa propre application moins bien notée (mais véritablement notée) invisible pour les chercheurs et il ne peut pas y faire grand-chose.

Comme Amazon, Apple interdit strictement la manipulation des notes. Mais il ne parvient pas à arrêter cette manipulation, tout comme Google. Le résultat est que les utilisateurs sont amenés à installer des applications de qualité inférieure sur la base de fausses évaluations et critiques et, dans certains cas, à se faire arnaquer dans le processus:

De fausses évaluations et de fausses critiques. Celles-ci poussent rapidement les escroqueries au sommet des résultats de recherche, laissant les développeurs honnêtes et travailleurs dans la poussière. Un vieux problème qui n’est pas facile à résoudre, mais qui est au cœur des raisons pour lesquelles la découverte d’applications sur l’App Store est si problématique. – Kosta Eleftheriou (@keleftheriou)

31 janvier 2021

De toute évidence, c’est un problème de ne pas pouvoir faire confiance aux critiques que vous lisez sur ces plateformes. Il n’est pas toujours facile de repérer les contrefaçons et si vous envisagez d’installer et d’appliquer ou d’acheter un produit physique en fonction des avis des utilisateurs, il vaut la peine de passer du temps à en lire beaucoup et à vous assurer qu’il est aussi bon que les critiques le prétendent.

Des critiques indépendantes, telles que celles que vous trouverez sur ce même site Web, ainsi que des critiques de Which? et d’autres publications réputées, sont la meilleure source d’informations lorsque vous essayez de décider quel casque ou ordinateur portable Bluetooth acheter.

Ce n’est que lorsqu’un avis est impartial et honnête – et rédigé par un expert – que vous pouvez faire confiance au verdict et à la note.

