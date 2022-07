Les faux amis et la menace réelle des influenceurs générés par l’IA

Pour la plupart d’entre nous, dit Choukas-Bradley, ces célébrités ont été retirées de notre vie quotidienne. Nous ne les avons pas rencontrés à l’épicerie ni ne les avons vus en sueur sale sans maquillage. Pourtant, les psychologues ont découvert que les images parfaites que nous voyions dans les pages des magazines sur papier glacé, à la télévision et sur les panneaux d’affichage avaient un effet dramatique sur la façon dont les gens pensaient à leur propre corps. Un 1999 enquête auprès de 548 préadolescentes et adolescentes dans la revue Pédiatrie ont montré que la lecture de magazines de mode influençait la perception du corps « idéal » chez les deux tiers des personnes interrogées et donnait envie à 47 % de perdre du poids.

Une autre étude dans le Journal de la santé des adolescents en 2003 a constaté que filles qui lisent fréquemment des magazines de mode étaient sept fois plus susceptibles de suivre un régime pour perdre du poids et six fois plus susceptibles d’utiliser des comportements de perte de poids extrêmes et malsains, tels que la prise de pilules amaigrissantes ou de laxatifs. Au total, un article de synthèse de 2010 par le chercheur en image corporelle Michael Levine, PhD, et ses collègues ont montré une relation constante et forte entre l’exposition aux médias de masse et l’image corporelle négative et les troubles de l’alimentation.

“Nous sommes arrivés aussi près que possible de prouver une relation de cause à effet entre regarder des images minces et idéalisées, et les jeunes femmes en particulier se sentent plus mal dans leur corps”, a déclaré Jennifer Mills, PhD, psychologue clinicienne à l’Université York en Ontario, Canada.