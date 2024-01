Les fautes techniques de Billups coûtent un match serré aux Trail Blazers contre Thunder

Les Portland Trail Blazers se sont incroyablement bien comportés contre le Thunder d’Oklahoma City mercredi soir. Contrairement à leur dernière rencontre, éclatante en faveur d’Oklahoma City, ce match a été une véritable bataille. Shai Gilegous-Alexander a été le catalyseur du Thunder, attaquant le couloir et réalisant des lancers francs comme le candidat MVP qu’il est. Les Blazers ont répliqué avec un barrage impie de trois points. Après trois quarts de coups de poing et de contre-poinçons, les équipes se sont battues jusqu’à un quatrième quart-temps très disputé qui a vu un ping-pong d’avance d’un seul point entre elles. Tout cela s’est terminé par la fin de jeu la plus bizarre de mémoire récente.







Portland avait le ballon en avance d’un seul point avec une seule possession restante dans le match lorsqu’ils ont dribblé deux fois dans un chiffre d’affaires. Pour aggraver le problème, l’entraîneur-chef Chauncey Billups a accusé les officiels d’avoir perçu un affront, ce qui leur a valu deux fautes techniques. Les lancers francs qui ont suivi finiraient par égaliser le match, et Oklahoma City l’a remporté sur un tir sauté de Jalen Williams que les Blazers ne pouvaient pas égaler.

Après toute cette lutte et tout ce drame, le Thunder l’a emporté 111-109. Scoot Henderson a mené les Blazers avec 19 points en sortie de banc. Jerami Grant et Anfernee Simons en ont ajouté 18 chacun, une grande partie de Simons étant intervenue dans la quatrième période critique.

Shai Gilgeous-Alexander a mené le Thunder avec 33 points, réussissant 13 sur 17 depuis la ligne des fautes.

Voici comment le jeu a progressé.

Premier quart

La dernière fois que les Blazers ont affronté le Thunder, ils ont perdu environ six milliards de points. Si vous pensiez que ce jeu allait commencer différemment, eh bien, vous aviez à moitié raison. Les trois de Jerami Grant et Anfernee Simons ont aidé les Blazers à prendre un départ 7-6 après deux minutes de jeu. Mais c’étaient des moments isolés. Oklahoma City a commencé à en conserver trois, et ils ont réussi d’autres tirs que les Blazers ne pouvaient pas approcher. Alors que la défense de Portland commençait à s’effondrer, le Thunder a pris une avance de 16-7 au cours des deux minutes suivantes.

Les tirs bloqués et les revirements ont tourmenté les Blazers alors que le quart atteignait son milieu. Portland ne pouvait pas dribbler ou passer sans attirer du trafic. Ils ont été étouffés, permettant à Oklahoma City de s’épuiser. Les Blazers ont fini par prendre du retard en défense, une aubaine pour Shai Gilgeous-Alexander, qui a dominé le score de la première période. Sans surprise, l’attaque rapide n’a battu aucune attaque et les Blazers se sont retrouvés à deux chiffres.

Les Blazers se sont sauvés avec quelques tirs à trois en fin de première. Mais c’était une vieille histoire. Le long ballon n’a pas donné l’avantage à Portland, ni même les rattraper. Cela a simplement empêché le tableau d’affichage d’être un désastre désastreux pendant un certain temps.

Les Blazers ont réussi 7 trois-points dans le premier, mais Gilgeous-Alexander avait 10 points et le Thunder menait 38-28 au quart de corne. Puisqu’il s’agissait de moins de six milliards ? Progrès.

Deuxième quartier

Le deuxième quart-temps a commencé lentement et de manière bâclée, ce qui a favorisé les Blazers. Un joli jeu appartiendrait à OKC. Laid et aléatoire ont donné une chance à Portland. Une série de 6-0 de jeux cassés et de rebonds offensifs – aidés et encouragés par les revirements du Thunder à l’autre bout – a amené les Blazers à 4, 40-36, avec 9h30 à jouer. Un Jabari Walker trois 45 secondes plus tard l’a réduit à 3, 42-39, provoquant un temps mort du Thunder.

Les Blazers égaliseraient le match à 46 avec 6:45 à jouer alors qu’OKC continuait à jouer du ballon bâclé. Les revirements ont constitué le talon d’Achille d’une équipe qui aurait dû être dominante. Scoot Henderson a réussi des tirs profonds et a commis des fautes lors des entraînements pour stimuler la course de Portland. Cela, quelques trois de ses coéquipiers et quelques buts intérieurs de Deandre Ayton, ont permis aux visiteurs de rester à égalité, peut-être même un peu en avance.

Portland a ensuite réussi un record de 12 triples en première mi-temps. Leur avantage de 38-20 au deuxième quart les a propulsés vers une avance semi-surprenante de 66-58 à la mi-temps.

Troisième quart

Les Blazers ont dû se contenter d’un Jerami Grant trois (naturellement) et d’un lay-up comme seul but dans les quatre premières minutes de la troisième. Ils ont cependant forcé Oklahoma City à réaliser des tirs difficiles. Ils ont conservé l’avance à 73-66 avec 8h00 à jouer. Au lieu de prendre le relais au début de la seconde mi-temps, le Thunder a tenté de marquer par iso et de tirer à distance pour sortir du déficit. Cela n’a pas fonctionné.

L’offensive de Portland ne s’est pas rétablie du tout au fil de la période. Celui d’Oklahoma City l’a fait, lentement. Leurs tirs à trois points ne sont pas tombés, mais ils ont réussi suffisamment de tentatives intérieures pour réduire l’avance à 3-4 à la mi-période. Les Blazers, toujours au point mort, comptaient sur les lancers francs et les tirs à trois points occasionnels pour produire des points. Ils détenaient toujours une avance de 81-74 lors d’un temps mort avec 2:48 à jouer, mais toute l’affaire semblait risquée, comme un randonneur marchant au bord d’une falaise, sentant les rochers s’effondrer et commençant à courir pour éviter une chute.

Gilgeous-Alexander a fait un effort concerté pour déplacer l’offensive vers le seau alors que le chronomètre de la troisième période diminuait, tirant suffisamment de tirs fautifs pour réduire l’avance de Portland. Un panier à trois points (naturellement) de Matisse Thybulle à 1 min 40 s de la fin a permis de conserver l’avantage… l’espace d’une seconde. Ces lancers francs SGA ont mangé la tête comme autant de hamsters grignotant un coup de langue. À l’expiration du délai, Oklahoma City menait à nouveau 88-86. L’offensive de Portland serait mise à l’épreuve en quatrième.

Quatrième trimestre

La strophe d’ouverture de la quatrième période était un microcosme des trois autres. Portland s’est fortement appuyé sur les tirs à trois points pour les maintenir en vie. Oklahoma City est entré à plusieurs reprises. Heureusement pour Portland, ils ont tout raté, y compris le jeu de fléchettes. Ces briques intérieures contestées ont permis aux Blazers de reprendre une légère avance, puis de se battre bec et ongles pour tenter de la conserver.

L’avance est restée à un seul point de la première minute de la quatrième à la onzième. Jabari Walker a fait un travail remarquable sur le verre. Les gardes, menés par Henderson, ont finalement marqué lors de la coupe, sevrant ainsi leur équipe de sa dépendance au long ballon. Mais chaque fois que Portland gagnait un point, OKC forçait un raté et obtenait un tir court ou des lancers francs.

À juste titre, le jeu se résumait aux dernières possessions. À 47 secondes de la fin, Portland a fait monter le score, score à égalité à 106. Anfernee Simons a dribblé le chronomètre jusqu’à 30, puis a lancé un trois DEEEEP. Il a filé à travers la ficelle, complétant sa propre séquence de buts de 8 points dans les dernières parties de la période.

Jalen Williams a frappé un sauteur, légèrement contesté, pour porter le score à 109-108 à 25 secondes de la fin. Puis le désastre est arrivé.

En ramenant le ballon sur le terrain, Malcolm Brogdon a été appelé pour un double dribble critique. L’entraîneur Billups a tenté d’obtenir un temps mort pour le renflouer, mais il a utilisé des mots, pas des gestes clairement démontrables. Lorsque Brogdon a été sifflé, Billups a explosé. Il a établi un contact physique avec un officiel, a tiré un technique, puis a tiré un deuxième pour une expulsion.

Tout aussi important, cela a donné au Thunder le ballon et deux tirs techniques fautifs. Ils n’en ont touché qu’un sur deux, mais cela a suffi pour égaliser le score à 109. Il restait 16 secondes.

Lors de la possession qui a suivi, Williams a amené le ballon dans la même zone à partir de laquelle il venait de marquer. Il s’est levé et a frappé un sauteur à 2 secondes de la fin. OKC menait 111-109, avec une possession pour Portland.

Les Blazers ont tenté de lober Deandre Ayton au bord depuis la ligne de touche. La passe intérieure a été ratée et le ballon a été volé. 111-109 sont restés au tableau d’affichage alors que les équipes quittaient le terrain.

Suivant

Restez à l’écoute pour l’analyse du jeu, à venir.

Le score de la boîte

Les Blazers affrontent le Houston Rockets demain soir à 17h00, Pacifique.

