Les fausses revendications électorales submergent les efforts locaux pour repousser

ESTANCIA, NM (AP) – Les commissaires de comté républicains de cette bande de pays d’élevage dans le haut désert du Nouveau-Mexique ont essayé tout ce qu’ils pouvaient imaginer pour persuader les électeurs que leurs élections étaient sûres.

Ils ont approuvé le dépouillement manuel des bulletins de vote de l’élection primaire dans leur comté rural, ont encouragé le public à observer les tests de sécurité des urnes et ont chargé leur directeur de comté de superviser ces efforts pour s’assurer qu’ils se déroulent sans heurts. Rien de tout cela ne semble suffisant.

Ici et ailleurs, les républicains comme les démocrates paient le prix des plaintes incessantes et des fausses déclarations de l’ancien président Donald Trump concernant les élections de 2020 qu’il a perdues.

De nombreux électeurs du comté de Torrance ne font toujours pas confiance aux machines à voter ou aux décomptes des élections, un manque de foi alimenté par le complot qui persiste dans les zones rurales des États-Unis Quelques semaines à peine avant les élections de mi-mandat consécutives, un scepticisme aussi répandu suggère que, quel que soit le résultat, de nombreux Américains pourraient pas accepter les résultats.

“La confiance que ce vote est compté et compilé avec précision n’est pas là”, a déclaré Ryan Schwebach, un céréalier qui est président du conseil des commissaires du comté de Torrance, composé de trois membres et entièrement républicain.

Après un contrecoup cet été sur la certification par le comté de ses principaux résultats, Schwebach a interrogé les résidents du comté qui n’assistent pas aux réunions publiques. Eux aussi lui ont dit qu’ils n’étaient pas sûrs de pouvoir faire confiance aux résultats des élections.

“C’est le système global qui est remis en question”, a-t-il déclaré. “Alors, comment contestez-vous cela, comment obtenez-vous vos réponses?”

La croyance que les machines à voter sont manipulées pour influencer le résultat des courses est promue par Trump et ses alliés, dont beaucoup répandent des théories du complot dans tout le pays depuis près de deux ans.

Leurs messages ont pénétré profondément dans le Parti républicain, malgré aucune preuve de manipulation ou de fraude généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020. Cette conclusion a été étayée par de multiples examens dans les États du champ de bataille, par des juges qui ont rejeté des dizaines d’affaires judiciaires, par le propre ministère de la Justice de Trump et de hauts responsables de son administration.

La méfiance a éclaté dans le comté de Torrance plus tôt cette année, alors que les commissaires devaient certifier les résultats de la primaire du 7 juin de l’État. Torrance faisait partie d’une poignée de comtés ruraux du Nouveau-Mexique qui envisageaient de retarder la certification alors que les foules donnaient voix aux théories du complot entourant le matériel de vote.

Des résidents en colère ont dénoncé les résultats et la certification des commissaires lors d’une réunion – un vote pris après que le greffier des élections du comté a signalé que l’élection locale était sûre et précise. Les spectateurs ont lancé des insultes aux commissaires, les qualifiant de «lâches», de «traîtres» et de «marionnettes à timbres en caoutchouc».

Les commissaires ont répondu au vitriol en prenant plusieurs mesures sans précédent pour tenter de rétablir la confiance dans le vote et le dépouillement.

Ils ont ordonné un recomptage manuel indépendant des résultats des élections primaires et ont chargé le directeur du comté de recruter des agents électoraux et des bénévoles vétérans pendant deux jours d’efforts épuisants pour trier et comptabiliser les images des bulletins de vote, avec des recomptages supplémentaires. Ils lui ont également demandé de superviser les tests et la certification des tabulatrices de votes du comté.

“Je suis en quelque sorte un pionnier dans ce domaine, et je suis sûr que je ne vais pas être parfait, mais je peux vous dire que j’essaie”, a déclaré Janice Barela, la responsable du comté qui supervise le recomptage. « Comment savez-vous si c’est le décompte de la main qui est exact ? Comment savez-vous si c’est un tabulateur qui a raison ? … Ce que j’aimerais voir dans tout cela, c’est le travail du processus électoral.

Il n’est pas clair si ses efforts satisferont les doutes locaux sur l’exactitude des élections – ou les ajouteront.

Bill Mendenhall, un républicain enregistré approchant de l’âge de la retraite, a déclaré que la colère couve toujours dans la communauté face au résultat de l’élection présidentielle de 2020. Trump a remporté les deux tiers des voix dans le comté de Torrance.

“Je ne pense pas que ça brûle si chaud, mais ça brûle”, a déclaré Mendenhall, un agent correctionnel du pénitencier à sécurité maximale du Nouveau-Mexique. Il s’occupait d’un petit troupeau de chèvres sous un vieux moulin à vent sur son ranch de 18 acres. “Parmi les gens avec qui je travaille, 90 % d’entre eux sont en colère. Beaucoup de gens pensent que Trump a été trompé.

Brady Ness, directeur d’un concessionnaire automobile de 37 ans qui a grandi dans un ranch à Estancia, a déclaré qu’il ne faisait pas confiance aux machines Dominion Voting Systems qui sont utilisées pour compter les bulletins de vote papier à travers le Nouveau-Mexique. Les machines sont une cible fréquente des théories du complot, et Ness espère voir une transition vers le comptage manuel lors des futures élections, bien que la loi actuelle de l’État oblige les comptages par machine.

Les experts disent que les tabulateurs automatiques se sont avérés plus précis que les comptages manuels, qui sont sensibles aux erreurs humaines. Néanmoins, les résultats du récent effort de comptage manuel ont été accueillis comme une justification par certains sceptiques.

“Même si ce sont des démocrates ou des gens que je n’aime pas ou avec qui je ne m’entends pas, je leur ferais confiance plutôt qu’aux machines”, a déclaré Ness.

Il a récemment quitté le Parti républicain au milieu d’une profonde frustration à l’égard des gouvernements des États et du gouvernement fédéral, qui, selon lui, ne répondent pas aux besoins du peuple.

“Je ne serais pas choqué si nous n’avions pas d’élections générales”, a-t-il déclaré. “Je pense que les choses dans ce pays s’effondrent très rapidement.”

Dans le même temps, Bill Peifer, un trésorier local du Parti démocrate, prévient que tous ceux qui remettent en question les élections n’ont peut-être pas le même motif.

“Certaines des personnes qui doutent, je pense honnêtement, ne font pas confiance aux machines”, a-t-il déclaré. “Et il y en a d’autres qui veulent juste faire un gâchis.”

Les perspectives austères dans le comté de 15 000 habitants ont été propulsées par les mêmes forces à l’œuvre dans de nombreux autres États. Au Nouveau-Mexique, les doutes sur les élections de 2020 ont été alimentés par un procès de la campagne de Trump et un faux ensemble d’électeurs prêts à le certifier.

Plus récemment, un assortiment d’alliés locaux et extérieurs de Trump ont organisé des forums dans tout l’État pour promouvoir les théories du complot, notamment l’ancien stratège de la Maison Blanche Steve Bannon, le directeur général de MyPillow Mike Lindell et la candidate républicaine au poste de secrétaire d’État, Audrey Trujillo.

Au premier plan se trouve David Clements, un ancien procureur et ancien professeur d’université basé au Nouveau-Mexique. Lors de conventions, de rassemblements religieux et de forums locaux, il plaide pour l’élimination du matériel électoral électronique et l’exonération de nombreux accusés accusés lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Lors d’une présentation le mois dernier devant une soixantaine de personnes dans une bibliothèque publique d’Albuquerque, Clements a décrit le matériel de vote au Nouveau-Mexique comme intentionnellement vulnérable à la fraude et a qualifié de nombreux responsables du comté de complices.

“Nous n’arrêterons jamais l’hémorragie à moins de nous débarrasser de ces machines”, a-t-il déclaré. “C’est un problème fondamental.”

Une méfiance profonde à l’égard des élections a inspiré des candidats indépendants aux élections générales de novembre pour les sièges détenus par Schwebach et le commissaire Kevin McCall. Leurs deux adversaires ont déclaré que Joe Biden n’était pas légitimement élu président.

McCall cherche à être réélu tout en travaillant de longues heures dans sa ferme de citrouilles, qui comprend une maison hantée pour Halloween et emploie plus de 400 travailleurs saisonniers.

«Nous nous soucions», a-t-il déclaré dans une récente interview. “Nous avons mis Janice là-dessus pour être le seul travail, pour évaluer et donner confiance dans l’élection.”

Il a exprimé son exaspération que les efforts ne semblent pas avoir porté leurs fruits jusqu’à présent.

“S’ils veulent vraiment me remplacer, remplacez-moi”, a-t-il déclaré. “Je ne fais pas ça pour l’argent.”

Le comté a publié jeudi les résultats de son décompte manuel des bulletins de vote primaires, montrant des écarts entre ces décomptes et le décompte des machines en juin, mais pas assez pour changer les courses individuelles.

Les experts disent que les tabulateurs automatiques se sont avérés plus précis que les comptages manuels, qui sont sensibles aux erreurs humaines. Néanmoins, les résultats ont été accueillis comme une justification par les sceptiques.

“Bien que les chiffres soient de nouvelles informations, le fait que les machines ne soient pas fiables n’est pas nouveau”, a déclaré Jennette Hunt d’Estancia.

Morgan Lee, l’Associated Press