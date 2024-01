Les fausses couches à Gaza ont augmenté de 300 pour cent sous le siège d’Israël

Le taux de fausses couches a grimpé en flèche à Gaza, ont rapporté les agents de santé de Gaza, avec des problèmes tels que la malnutrition et le manque d’accès aux soins de santé et à l’hygiène causés par le siège et le blocus violents d’Israël, provoquant des crises sanitaires majeures dans la région.

Les professionnels de la santé à Gaza ont constaté une augmentation de 300 pour cent des fausses couches depuis qu’Israël a commencé son assaut génocidaire, a déclaré un représentant de CARE International. dit Jézabel dans un rapport publié mercredi.

Les soins de reproduction étaient déjà difficiles d’accès à Gaza avant le début de l’assaut actuel, avec l’appui d’Israël Blocage de 16 ans laissant des dizaines de milliers de personnes sans accès aux soins reproductifs à Gaza, selon les estimations de l’ONU.

Ce problème s’est considérablement aggravé à mesure que les forces israéliennes ont systématiquement démantelé toute forme d’infrastructure de base à Gaza, les systèmes d’eau, de nourriture, d’électricité, de communications, de soins de santé et d’autres besoins fondamentaux de survie étant gravement réduits ou détruits.

Le génocide israélien en cours a donné lieu à une litanie de circonstances pouvant provoquer des fausses couches et des anomalies fœtales. Des études ont montré que le risque de fausse couche augmente avec exposition à conflit armé, manque d’accès à soins de reproduction, contaminé eau, exposition aux maladies transmissibles, malnutritionune perte de poids rapide, la famine et plus.

Histoire connexe Des centaines de camions d’aide sont alignés à la frontière de Gaza, mais Israël bloque l’entrée de la grande majorité.

Groupes de droits reproductifs a dit que le système de soins reproductifs à Gaza a été pour l’essentiel entièrement démantelé dans les premières semaines de l’assaut. Maintenant, des mois plus tard, il y a plus d’hôpitaux dans le nord de Gaza et seulement quelques établissements de santé fonctionnent à capacité partielle laissé dans le Sud. Les établissements existants fonctionnent déjà à un rythme 10 fois supérieur à leur charge normale pour les cas de grossesse, ce qui laisse aux femmes enceintes des options très limitées en matière d’établissements où accoucher et pratiquement aucun endroit où chercher des soins de grossesse.

Chaque femme enceinte à Gaza risque de devoir accoucher dans des conditions dangereuses, a déclaré Ammal Awadallah, directeur exécutif de l’Association palestinienne de planification et de protection familiales. Jézabel. Les femmes enceintes sont forcées d’accoucher dans des voitures, des tentes et des abris, a déclaré Awadallah – et même lorsqu’une personne enceinte est admise dans un établissement médical pour accoucher, elle n’avoir pas accès à anesthésie. Plus loin encore, le manque d’antiseptiques et d’autres méthodes d’hygiène augmentent considérablement les risques d’infection chez les personnes qui accouchent.

Pendant ce temps, Nour Beydoun, conseiller de CARE, a déclaré Jézabel que les nouveau-nés sont menacés par les infections et les complications des personnes qui viennent d’accoucher, avec de nombreux nouveau-nés meurent en raison du manque de personnel, d’installations, d’électricité, d’hygiène et d’autres problèmes causés par le siège israélien.

Médecins sans frontières a récemment partagé une histoire d’une femme qui a été refoulée d’un hôpital au début du travail parce que les salles d’accouchement étaient déjà pleines. Elle a été forcée de donner naissance à son fils dans les toilettes du camp où elle séjournait, et son fils est mort.

Les autres formes de soins reproductifs sont également devenues extrêmement rares, avec des gens incapables de trouver produits menstruels comme les serviettes et obligés de réutiliser des serviettes ou des morceaux de tissu à leur place, les exposant ainsi au risque de voies urinaires et autres infections de la reproduction. Et en raison des traumatismes incalculables que subissent les Palestiniens, Awadallah a ajouté que de nombreuses personnes ont désormais leurs règles plusieurs fois par mois.

Les défenseurs ont déclaré que lutter pour la justice reproductive signifie également lutter pour une Palestine libre, et qu’un cessez-le-feu et la libération du peuple palestinien sont la seule voie à suivre.

« L’interdépendance des luttes féministes au-delà des frontières devrait continuer à pousser celles qui luttent pour l’autonomie reproductive dans leur pays à s’exprimer également contre le contrôle reproductif en Palestine occupée », a récemment écrit Rimsha Syed pour Vérité. « L’accès équitable aux soins de santé sexuelle et reproductive constitue un élément important de la quête d’autodétermination des femmes palestiniennes. Il ne faut pas oublier que le contrôle intentionnel des moyens de subsistance reproductifs des femmes fait partie de l’objectif d’Israël d’éradiquer la population palestinienne.»

Un message du directeur exécutif de Truthout Depuis 22 ans, Truthout est une plateforme d’idées nouvelles et audacieuses, qui élève les voix et produit un journalisme novateur et primé. Les histoires que nous avons publiées au cours des deux dernières décennies ont été lues par des dizaines de millions de personnes et ont inspiré les conversations et les actions nécessaires au changement social. Mais pour continuer à publier un journalisme significatif, puissant et inspirant, nous avons besoin de votre soutien.

Votre don est à la fois vital et profondément apprécié. Si vous êtes en mesure de faire un don, veuillez faire un don déductible d’impôt dès aujourd’hui.

—Ziggy West Jeffery