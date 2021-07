Les fausses boulettes de porc du laboratoire de Shanghai aident la Chine à aller au-delà de la viande

Un visiteur essaie un substitut de protéines végétales Beyond Meat au salon Restaurant & Bar and Gourmet Asia au Hong Kong Convention and Exhibition Centre à Hong Kong le 11 novembre 2020.

L’équipe de Chen est principalement chargée d’aider les entreprises alimentaires mondiales et chinoises à améliorer le goût et la texture de leurs produits, et de nos jours, en particulier ceux fabriqués à partir de substituts de viande et de produits laitiers. Firmenich, ne révèle pas sa liste de clients, mais elle comprend certaines des plus grandes entreprises mondiales d’aliments, de tissus, de beauté et de soins ménagers.

Il a obtenu son doctorat à Cambridge en se concentrant sur la génétique moléculaire végétale, puis a travaillé chez AstraZeneca, et maintenant en tant que vice-président de la R&D en Asie-Pacifique, il dirige un groupe de plusieurs dizaines de scientifiques à Shanghai. Ils font partie d’un effectif de recherche mondial d’environ 1 000 personnes dans une entreprise suisse appelée Firmenich, la plus grande entreprise privée au monde axée sur le développement d’arômes et de saveurs.

Le marché des protéines végétales en Chine attire de plus en plus l’attention. Rien que ce mois-ci, Beyond Meat a annoncé qu’il était lancement d’une boutique en ligne pour le marché chinois, en partenariat avec la plate-forme de commerce électronique JD.com, et prévoit de s’étendre au-delà de ses partenaires commerciaux actuels en Chine, dont Starbucks et Yum China Holdings, dans environ 300 villes chinoises à un moment où les consommateurs locaux achètent plus fréquemment des aliments frais en ligne .

Beyond Meat et son principal rival américain Impossible Foods voient de grandes opportunités en Chine et sont conscients que le succès nécessite plus que l’importation d’idées réussies de la cuisine occidentale. « Je vais travailler très dur pour m’assurer que nous n’exportons pas le goût américain », a déclaré à CNBC le PDG de Beyond Meat, Ethan Brown, en septembre dernier.

À la fin de l’année dernière, Nestlé a lancé une marque appelée Harvest Gourmet, proposant des hamburgers et des pépites sans viande, mais aussi de la poitrine de porc et du poulet kung pao, entre autres, via le site Internet Tmall du groupe Alibaba et sa chaîne d’épiceries Hema.

Nestlé et Beyond Meat ont tous deux construit des installations de fabrication de fausse viande à Tianjin et Jiaxing respectivement, en concurrence avec les géants locaux Zhenmeat et Starfield.