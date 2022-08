Les fausses araignées veuves sont 230 fois plus toxiques que les espèces indigènes, selon des scientifiques | Actualités scientifiques et techniques

La piqûre d’une noble araignée fausse veuve est jusqu’à 230 fois plus toxique que les araignées irlandaises indigènes, selon une étude.

Une équipe de chercheurs de l’Université nationale d’Irlande à Galway (NUIG) a étudié la puissance du venin d’araignée pour comprendre pourquoi il réussit si bien à se propager dans les villes du monde entier.

Ils ont découvert que non seulement le venin de l’espèce est beaucoup plus puissant que celui de n’importe quelle araignée commune du nord de l’Europe, mais qu’il est également capable d’adapter son comportement d’attaque pour sortir victorieux dans différents scénarios.

L’étude a également révélé que les fausses veuves peuvent prendre des décisions calculées sur l’opportunité d’attaquer des proies grandes ou petites en fonction de la quantité de venin qu’elles ont laissé dans leurs glandes.

Si peu de venin est disponible, ils évitent les gros adversaires qui pourraient les blesser et se concentrent plutôt sur de petites proies.

Image:

La noble araignée fausse veuve a tué et mangé 95% de ses adversaires au cours de l’étude



Les scientifiques ont également découvert qu’au combat, les nobles fausses veuves n’injectent pas de venin au hasard mais ciblent les parties du corps de leur ennemi qui ont le plus de nerfs – là où son venin neurotoxique sera le plus efficace.

Cela pourrait expliquer pourquoi l’espèce peut conquérir des animaux beaucoup plus gros comme les lézards, les chauves-souris, les musaraignes et autres araignées.

La noble araignée fausse veuve a tué et mangé 95% de ses adversaires au cours de l’étude, publiée dans la revue internationale Toxins.

Originaire de Madère et des îles Canaries, la noble fausse veuve (Steatoda nobilis) pourrait potentiellement devenir l’une des espèces d’araignées les plus envahissantes au monde.

Image:

La noble araignée fausse veuve pourrait potentiellement devenir l’une des espèces d’araignées les plus envahissantes au monde



Il a été signalé pour la première fois dans le sud de l’Angleterre en 1879 et s’est propagé en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande au cours des dernières décennies, ainsi qu’en Europe, en Asie de l’Est, en Amérique du Nord et du Sud.

Son nombre au Royaume-Uni a augmenté rapidement depuis les années 1980.

La morsure de l’araignée peut provoquer une gamme de symptômes légers à graves, bien que l’on sache peu de choses sur son impact sur les espèces indigènes.

Le Dr Michel Dugon, qui au cours des cinq dernières années a dirigé l’équipe du laboratoire Venom Systems du NUIG, a déclaré: “Au fil des ans, nous avons beaucoup appris sur la noble fausse veuve et son venin.

“Cette étude est une autre étape importante pour comprendre le véritable impact de cette espèce sur les écosystèmes qu’elle envahit à travers le monde.”

Image:

En mars, des scientifiques ont publié une image montrant le premier cas record d’une noble fausse veuve se nourrissant d’une espèce de chauve-souris protégée au Royaume-Uni.



Le co-auteur principal, le Dr John Dunbar, a décrit la noble araignée fausse veuve comme un “animal vraiment remarquable”.

« À chaque tournant, cette espèce nous a surpris par sa capacité à devenir globalement envahissante et à dominer les habitats qu’elle occupe », a-t-il déclaré.

“Les plus infimes quantités de venin – environ 1 000ème d’une goutte de pluie – peuvent provoquer des symptômes médicalement significatifs chez l’homme qui sont environ 250 000 fois plus grands qu’eux.

“Chaque nouvelle étude nous rapproche de la compréhension exacte de la manière dont ils réussissent.”