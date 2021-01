Les fausses affirmations de Trump un jour de jugement

WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a fait valoir ses arguments désespérés en faveur de l’annulation des résultats des élections devant une foule de partisans mercredi alors que le Congrès se préparait à compter les votes électoraux confirmant la victoire du président élu Joe Biden.

Trump raconte depuis deux mois des histoires extrêmement fausses sur le résultat des élections dans un effort effréné pour renverser la victoire de Biden. Il ne recule pas maintenant, à un jour de calcul qui est fermement sur la bonne voie pour sceller sa défaite malgré les projets de certains de ses alliés au Congrès de retarder la certification des résultats du Collège électoral.

Il lance également des théories sans fondement sur les deux élections sénatoriales mardi en Géorgie, où les démocrates ont pris un siège et l’autre concours est trop tôt pour être convoqué.

Un échantillon des affirmations de Trump lors d’un rassemblement à Washington et sur Twitter.

TRUMP, sur les résultats des élections: « Si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnons les élections. » – rassemblement.

TRUMP: Pence « doit accepter de le renvoyer. » – se rallier.

TRUMP: « Tout ce que Mike Pence a à faire est de les renvoyer aux États-Unis, ET NOUS GAGNONS. Faites-le Mike, c’est le moment d’un courage extrême! » – tweet mercredi.

LES FAITS: C’est un fantasme. Le vice-président Mike Pence n’a aucune autorité en vertu de la Constitution, des règles du Congrès, de la loi ou de la coutume pour renvoyer les résultats aux États. Il n’a pas le droit de faire ce que Trump appelle «la bonne chose».

Pence est sur le point de présider le décompte des votes du Congrès électoral et de s’acquitter de son devoir cérémoniel d’annoncer qui a remporté la majorité des voix pour le président et le vice-président. Quels que soient les mots de sympathie qu’il puisse offrir pour les griefs de Trump, Pence n’a aucun moyen d’éviter la certification de Biden en tant que prochain président et de Kamala Harris en tant que vice-président.

On ne s’attend pas non plus à ce qu’il essaie, malgré la pression de Trump de le faire, selon des personnes proches de lui.

Biden a remporté 306 voix électorales contre 232 pour Trump. Il en faut 270 pour remporter la présidence.

TRUMP, sur les états: « Ils veulent recertifier. » – rallye.

TRUMP: «Les États veulent refaire leurs votes. Ils ont découvert qu’ils avaient voté sur une FRAUDE. Les législatures n’ont jamais approuvé. Laissez-les faire. ÊTRE FORT! » __ tweet mercredi.

LES FAITS: C’est également faux. Tous les États ont certifié leurs résultats comme justes et exacts, un jugement rendu par des responsables républicains et démocrates. Il n’y a pas de perspective de refonte. Il n’y a pas eu non plus de révélation soudaine de fraude.

Les responsables électoraux des États et du gouvernement fédéral et le propre procureur général de Trump ont déclaré qu’aucune fraude systématique n’avait été trouvée lors de l’élection et aucune erreur d’une ampleur susceptible de modifier le résultat. Les juges sont largement d’accord, qu’ils soient nommés par des républicains ou des démocrates. Et Trump a eu deux défis lancés par la Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump.

TRUMP: « Nous n’avons pas perdu. » – se rallier.

LES FAITS: Il a perdu.

Biden a gagné avec la même marge du collège électoral que Trump a obtenu en 2016 – un résultat que Trump a qualifié de glissement de terrain lorsqu’il l’a remporté.

Contrairement à Trump, Biden a également remporté le vote populaire.

TRUMP, faisant référence à la Géorgie: «Ils ont trouvé 50 000 bulletins de vote tard hier soir.» – tweet mercredi.

TRUMP: «On dirait qu’ils sont en train de mettre en place un grand« vidage des électeurs »contre les candidats républicains. En attendant de voir le nombre de votes dont ils ont besoin? » – tweet mardi soir.

LES FAITS: Non, les responsables électoraux de Géorgie ne se sont pas contentés de «trouver» 50 000 bulletins de vote ou de manipuler une «décharge électorale» pour désavantager les républicains.

Il est courant que de gros lots de résultats soient publiés le soir des élections et le lendemain matin, les pistes changeant souvent en conséquence.

Mardi, par exemple, le comté de Floyd, en Géorgie, un bastion républicain, a publié tous ses résultats à la fois, donnant un gros coup de pouce aux candidats du GOP, Kelly Loeffler et David Perdue. De tels résultats ont été contrés plus tard lorsque les comtés à forte densité de population, qui favorisent souvent les candidats démocrates, ont publié leurs chiffres.

Loeffler a finalement perdu contre le démocrate Raphael Warnock, laissant la course entre le républicain David Perdue et le démocrate Jon Ossoff indécise.

