Les faussaires tirent profit des produits de l’Inter Miami

Les contrefacteurs sont l’un des plus grands bénéficiaires des maillots Messi. L’arrivée de l’Argentin dans la Major League Soccer a suscité une attention mondiale sans précédent pour la ligue. Ses débuts contre Cruz Azul et son premier départ contre Atlanta United ont été deux des trois matchs les plus regardés sur MLS Season Pass. Sur Univision, seul, ses débuts ont attiré 1,75 million de téléspectateurs.

Pour se lancer dans l’action, des milliers de fans de football du monde entier tentent de mettre la main sur les maillots Lionel Messi Inter Miami, et les contrefacteurs en profitent. Par exemple, des maillots Lionel Messi contrefaits se vendent à moins de 30 $ sur Etsy. En comparaison, la réplique officielle du maillot Messi sur la boutique MLS coûte 125 $.

À première vue, il semble y avoir peu ou pas de différence entre le maillot Etsy et le maillot MLS Store. Cependant, on coûte environ 100 $ de moins. De plus, les commandes de la boutique MLS sur les maillots Messi sont en attente jusqu’en octobre. Pendant ce temps, les chemises contrefaites sont facilement disponibles (les maillots officiels n’ont été lancés que le 17 juillet, mais ils se sont rapidement vendus).

La contrefaçon sévit à l’extérieur du stade de l’Inter Miami

Les vendeurs vendant illégalement des maillots contrefaits en ligne sont une chose, mais les faux maillots sont également disponibles à l’étranger et à l’extérieur du stade de l’Inter Miami.

« [A person] me disait qu’en Équateur, vous pouvez obtenir le maillot de l’Inter Miami – [it] ressemble au même – pour dix dollars », a déclaré Ed Serrano, co-animateur de la chaîne populaire. L’un des téléspectateurs de l’émission a ajouté que les chemises Messi contrefaites se vendent au Maroc entre 5 et 8 dollars.

Ce n’est pas seulement en ligne ou à l’étranger que les fans achètent des chemises contrefaites. De faux maillots Messi et d’autres marchandises sont vendus par des vendeurs en dehors de chaque match de l’Inter Miami.

Le co-animateur de Futbol Miami TV, Pieter Brown, a expliqué qu’il avait vu un vendeur à l’extérieur du stade DRV PNK rouler autour d’une valise à roulettes remplie de contrefaçons à vendre.

« Pour les Sud-Américains, j’ai lu quelque part que beaucoup n’ont aucun problème à acheter de la contrefaçon [merchandise] », a déclaré Brown. « Peut-être que c’est parce qu’ils y sont tellement habitués. »

Les contrefacteurs profitent également du manque de produit. Par exemple, ils créent des chapeaux seau Messi qui ne sont pas disponibles dans le commerce. « [The counterfeiters] les vendent comme des petits pains », a expliqué Brown. «Ceux-ci coûtaient vingt dollars. Il y a même des foulards aussi [being sold].”

Les contrefacteurs vendant des maillots Messi sont-ils une déclaration pour l’Inter Miami?

Avec tous ces problèmes de rupture de stock et le prix d’un maillot de réplique légitime, certains fans plus occasionnels peuvent se tourner vers un magasin en ligne pour économiser de l’argent. Cependant, lors de l’achat de l’un de ces kits contrefaits, les acheteurs trouveront probablement un maillot de qualité inférieure.

« Sur certains de ces maillots contrefaits, le rose est vraiment bon », explique Brown. « [On] d’autres, c’est éteint. Ce n’est évidemment pas un seul fabricant chinois qui les fabrique tous. C’est un mélange. »

Cependant, peu de gens peuvent discuter du prix, même s’il s’agit d’une contrefaçon.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire