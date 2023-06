Jake Sullivan et Victoria Nuland doivent rencontrer des responsables des BRICS et de Türkiye pour plaider en faveur de Kiev, selon le journal

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, conduira une délégation pour une réunion informelle avec des responsables de plusieurs pays qui ont refusé de suivre la ligne de Washington sur l’Ukraine et ont maintenu des relations amicales avec la Russie, a rapporté jeudi le Financial Times.

Les pourparlers doivent avoir lieu ce week-end à Copenhague, au Danemark, ont indiqué des sources au journal. Victoria Nuland, la troisième plus haute fonctionnaire du département d’État et un autre faucon russe dans l’administration du président Joe Biden, accompagnera Sullivan, selon le rapport. Un haut fonctionnaire de l’UE sera également présent.

Des représentants de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud viennent les écouter. Des responsables de Türkiye pourraient se joindre à eux, tandis que la Chine pourrait envoyer un observateur, ont indiqué des sources.

Toutes les nations sauf la Turquie appartiennent aux BRICS, un bloc économique qui compte la Russie comme son cinquième membre. Tous ont été sceptiques quant au récit de Washington sur la crise ukrainienne, qui prétend que l’opération militaire russe était un acte d’agression non provoqué qui doit être sévèrement puni. La Chine a identifié l’expansion de l’OTAN en Europe comme la cause profonde du conflit, tandis que le Brésil a déclaré que la Russie et l’Ukraine pouvaient être blâmées.















Türkiye est membre de l’OTAN mais a adopté une position neutre sur le conflit en Ukraine et a servi de médiateur entre Moscou et Kiev à de nombreuses reprises.

FT a décrit l’effort de Washington à Copenhague comme une « offensive diplomatique » à la demande de Kiev, qui intervient alors que l’Ukraine n’a pas réussi à faire des avancées significatives sur le champ de bataille contre la Russie. La réunion ne devrait pas produire un résultat particulier mais vise plutôt à promouvoir le point de vue américain, ont indiqué des sources.

« Nous ne réalisons que peu à quel point le reste du monde n’est pas convaincu », a déclaré un responsable européen au journal. « Ils ne sont pas convaincus. C’est une chose terrible à reconnaître.

Les membres du BRICS ainsi que Türkiye ont défié les appels de Washington à imposer des sanctions économiques à la Russie. La Chine et l’Inde ont particulièrement bénéficié d’une augmentation des achats d’énergie auprès de la Russie, alors même que les pays occidentaux cherchaient à réduire les exportations de pétrole de Moscou à l’échelle mondiale avec un plafonnement des prix.