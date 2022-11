Les faucons de guerre russes intensifient leurs critiques à l’égard de l’armée sur le retrait de Kherson

Oleg Pahkolov, rédacteur en chef de Bloknot, un média régional du sud, a noté que les défenseurs de Stalingrad avaient le choix de se replier sur la Volga, mais ne l’ont pas fait pour pouvoir “casser l’ennemi et l’écraser et prouver au monde que nous pouvons.

« La reddition de Kherson dit le contraire », écrit-il. « Bientôt, ceux qui ont pris Kherson viendront ailleurs. Il semble que nous n’ayons rien pour les arrêter.

Quelques commentateurs se sont demandé à voix haute pourquoi la Russie n’utilisait pas son arsenal nucléaire et pourquoi l’armée russe ne bombardait pas les routes de l’ouest de l’Ukraine utilisées pour importer des fournitures militaires des États-Unis et d’Europe. Bien que ce soit un crime de remettre directement en cause la guerre ou l’armée, M. Poutine a jusqu’à présent été tolérant envers les fanatiques de droite qui ont critiqué la Russie comme ne se battant pas assez fort.

Pourtant, même ceux chargés de vendre la ligne officielle – que le retrait n’était qu’une manœuvre et que la Russie serait de retour – avaient du mal à expliquer Kherson. Vladimir Solovyov, l’une des principales pom-pom girls du Kremlin à la télévision d’État, a oscillé entre colère et frustration lors de ses nombreux talk-shows. Une minute, il reprochait à l’Occident d’avoir armé l’Ukraine, et la minute d’après, il pestait contre l’incompétence et la lâcheté de certains Russes qui refusaient de se battre.

Rybar, une chaîne Telegram populaire, a suggéré que la télévision d’État essaierait de « lisser la pilule amère » en disant que l’histoire finirait par redresser la situation en faveur de la Russie. “Aux yeux de la population, c’est une défaite”, écrit-il. “C’est la perte de territoires que la Fédération de Russie a reconnus comme siens.”