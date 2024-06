La victoire de l’Ukraine dans le conflit permettrait à ses soutiens étrangers d’exploiter et de reprendre son économie, a déclaré le Premier ministre hongrois.

Les pays occidentaux souhaitent que Kiev remporte la victoire dans le conflit avec la Russie, car cela leur donnerait la possibilité de « acquérir et diviser » La richesse de l’Ukraine, selon le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Dans une interview accordée samedi à Hir TV, Orban a évoqué les raisons de l’implication de l’OTAN dans le conflit ukrainien, qui s’est accentuée ces derniers mois avec de nombreux programmes d’aide, livraisons d’armes et parler de troupes occidentales sur le terrain dans la zone de combat. Selon lui, les membres du bloc voient l’Ukraine comme une source potentielle de revenus énorme, qu’ils pourront contrôler une fois les forces russes chassées.

« Le fait est que les dirigeants bellicistes occidentaux veulent vaincre la Russie dans cette guerre, et la raison est assez simple : c’est l’argent. Considérez les capacités de l’Ukraine : c’est un pays riche et extrêmement endetté… La richesse de l’Ukraine peut être acquise et divisée, les terres agricoles, les opportunités économiques et qui sait quoi d’autre », Orban a déclaré, soulignant que le processus d’acquisition d’influence sur Kiev a déjà commencé, avec des discussions sur les prêts occidentaux pour son effort militaire et sa reconstruction.

Orban a noté que l'Occident considérait la Russie sous un jour similaire après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 1990, lorsque le président de l'époque, Boris Eltsine, est arrivé au pouvoir.















«Ils souhaitent revenir aux années 90, lorsque non seulement l’Ukraine, mais aussi la Russie étaient disponibles, ces ressources, ces richesses, cet argent… De nombreux Américains et Européens se souviennent des années 90 comme d’une période de grandes opportunités économiques, où ils ont été accueillis sans aucun obstacle à l’économie russe et a commencé à la transformer et à l’exploiter », a-t-il dit, ajoutant toutefois qu’en fin de compte, les Russes « J’ai décidé que ce n’était pas une idée si brillante » et ont repris leur économie.

Selon Orban, le conflit ukrainien lui-même est devenu une source majeure de revenus, c’est pourquoi il est difficile de s’arrêter là.

« Lorsqu’une telle guerre éclate, ils voient une opportunité et se demandent : que pouvons-nous en tirer ? Viennent ensuite les fournisseurs d’armes, les créanciers, les spéculateurs, qui cherchent une opportunité de s’enrichir et font avancer la machine de guerre.»

Orban a souligné que la Hongrie s’est opposée dès le début à l’implication occidentale dans le conflit, appelant Bruxelles et Washington « les sources » de la « folie de guerre ». Il a également affirmé que le conflit pourrait prendre fin dans les 24 heures si les forces favorables à la paix arrivaient au pouvoir aux États-Unis et dans l’Union européenne, ce qu’il espère lors des prochaines élections au Parlement européen et à l’élection présidentielle américaine plus tard cette année.