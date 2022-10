Les faucons de guerre du Kremlin exigent des frappes plus dévastatrices contre l’Ukraine

TALLINN, Estonie — Moscou déluge de frappes de missiles sur des villes de toute l’Ukraine a suscité des commentaires de célébration de la part de responsables russes et d’experts pro-Kremlin, qui ces dernières semaines ont activement critiqué l’armée russe pour une série de revers embarrassants sur le champ de bataille. Les commentateurs nationalistes russes et les correspondants de guerre des médias d’État ont salué l’attaque de lundi comme une réponse appropriée et attendue depuis longtemps à la contre-offensive réussie de l’Ukraine dans le nord-est et le sud et à une attaque du week-end sur un pont clé entre la Russie et la Crimée, la péninsule prisée de la mer Noire Russie annexé en 2014.

Beaucoup ont cependant soutenu que Moscou devrait maintenir l’intensité des frappes de missiles de lundi afin de gagner la guerre maintenant. Certains analystes ont suggéré que le président russe Vladimir Poutine devenait l’otage des opinions de ses propres partisans sur la manière dont la campagne en Ukraine devrait se dérouler.

“L’initiative de Poutine s’affaiblit et il devient de plus en plus dépendant des circonstances et de ceux qui lui forgent la ‘victoire’ (en Ukraine)”, a écrit Tatyana Stanovaya, fondatrice du groupe de réflexion indépendant R.Politik, dans un commentaire en ligne lundi. .

Les partisans de Poutine réclament depuis des semaines des mesures drastiques sur le champ de bataille ukrainien. Ces appels se sont intensifiés au cours du week-end, peu après qu’une explosion sur le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Le pont, le plus long d’Europe, est un symbole important de la puissance militaire russe et a été ouvert par Poutine lui-même en 2018.

“Et?” Margarita Simonyan, directrice de la télévision publique RT, s’est interrogée sur les réseaux sociaux sur la réponse de Moscou à l’attaque du pont.

“C’est l’un de ces cas où le pays doit montrer que nous pouvons riposter”, a écrit Alexander Kots, correspondant de guerre du populaire tabloïd russe pro-Kremlin, Komsomolskaya Pravda.

« Il est temps de se battre ! Farouchement, voire cruellement. Sans revenir sur les censures de l’Occident », a tweeté samedi Sergei Mironov, un législateur russe de haut rang qui dirige le parti Une Russie juste, soutenu par l’État. « Il n’y aura pas de sanctions plus importantes. Ils ne diront pas de pires mots. Nous devons faire notre truc. Nous l’avons commencé – nous devrions aller jusqu’au bout. Il n’y a pas de retour en arrière. Il est temps de répondre !”

La réponse est venue lundi matin, Moscou lançant simultanément des dizaines de missiles sur des villes ukrainiennes, tuant et blessant des dizaines de personnes et infligeant des dommages sans précédent aux infrastructures critiques de l’Ukraine. Les grèves, qui ont frappé 15 villes ukrainiennes, pour la plupart des capitales régionales, ont détruit des lignes électriques, endommagé des gares et des routes et laissé des villes sans approvisionnement en eau.

Pour la première fois depuis des mois, des missiles russes ont explosé en plein cœur de Kyiv, à proximité dangereuse de bâtiments gouvernementaux.

Poutine a déclaré lundi que les frappes étaient en représailles à ce qu’il a appelé les actions “terroristes” de Kyiv visant le pont de Kertch, et a promis une réponse “dure” et “proportionnée” si l’Ukraine menait de nouvelles attaques qui menacent la sécurité de la Russie.

“Personne ne devrait en douter”, a-t-il déclaré.

“Voici la réponse”, a tweeté Simonyan de RT lundi après les attentats. “Le pont de Crimée était cette ligne très rouge depuis le tout début.”

L’homme fort de la Tchétchénie, une région russe du Caucase du Nord, Ramzan Kadyrov, s’est dit désormais « satisfait à 100 % » de la manière dont se déroule « l’opération militaire spéciale » du Kremlin. Il était parmi les plus ardents partisans de « mesures plus drastiques » en Ukraine, appelant même à l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

Le gouverneur de Crimée installé à Moscou, Sergei Aksyonov, a qualifié les frappes de «bonnes nouvelles».

Les acclamations des partisans du Kremlin se sont toutefois accompagnées d’exigences pour que Poutine et l’armée russe maintiennent le rythme et l’intensité des attaques et des dommages infligés aux infrastructures ukrainiennes.

Aksyonov, dans sa déclaration, a souligné que “si de telles actions visant à détruire l’infrastructure de l’ennemi avaient été entreprises chaque jour, nous aurions tout terminé en mai et le régime de Kyiv aurait été vaincu”.

“J’espère que maintenant le rythme de l’opération ne ralentira pas”, a écrit Aksyonov.

Le principal animateur de RT, Anton Krasovsky, après avoir publié une vidéo de lui-même en train de danser sur un balcon avec une casquette avec un Z dessus, a déclaré dans un autre article de Telegram que les dommages causés aux lignes électriques ukrainiennes n’étaient « pas suffisants ! Pas assez!”

Un autre journaliste de la télévision d’État, Andrei Medvedev, a qualifié les attaques de lundi “d’étape logique, que non seulement la société exige depuis longtemps – la situation militaire exigeait une approche différente des hostilités”.

“Et c’est arrivé. Mais cela change-t-il grand-chose ? Medvedev, qui travaille pour le groupe de télévision d’État russe VGTRK et siège au conseil municipal de Moscou, a écrit sur Telegram.

« Si les grèves sur les infrastructures critiques deviennent régulières, si les grèves sur les chemins de fer, les ponts et les centrales électriques deviennent une partie de notre tactique, alors oui, ça change (la situation). Mais pour l’instant, selon les déclarations (officielles), la décision de plonger l’Ukraine dans l’époque médiévale n’a pas été prise », a écrit Medvedev.

L’analyste politique Stanovaya a noté lundi dans un article de Telegram que “de puissantes pressions” ont été exercées sur Poutine “pour passer à des actions agressives, des bombardements massifs” et cela l’a incité à agir.

« A ce jour, on peut dire que Poutine a été persuadé de recourir à une ligne plus agressive. Et cela correspond à sa compréhension de la situation. Mais c’est une pente glissante – il n’y a pas de retour en arrière », a écrit Stanovaya.