Les faucons de Cooper, une introduction à l’éducation des enfants sauvages – Shaw Local

Août est le mois de la rentrée scolaire, une période où les enfants de tous âges quittent la maison, certains pour la toute première fois. Avec tant de nouvelles expériences à l’horizon, la rentrée scolaire est aussi une période de déchirement pour les parents du monde entier. Ils veulent que leur progéniture réussisse, mais leurs visions de grandeur sont tempérées par de dures réalités :

« Mon enfant s’épanouira-t-il dans son nouvel environnement ? »

“A-t-il ce qu’il faut pour réussir dans le monde?”

“Se rappellera-t-il d’utiliser un Kleenex ?”

Ce n’est pas très différent dans le monde animal. Les parents sauvages passent des semaines et parfois des mois à préparer leurs petits pour l’indépendance, en s’appuyant sur une combinaison d’instinct et de comportements appris pour donner aux enfants ce dont ils ont besoin pour survivre : la capacité de trouver de l’eau et un abri, et les compétences nécessaires pour trouver de la nourriture sans se faire manger. Dans le processus.

Ce genre de choses se passe en ce moment dans nos parcs et nos espaces naturels – même dans votre propre arrière-cour. Si vous avez le moindre doute, demandez aux McKinsey de St. Charles.

Laura McKinsey nous a alerté de la présence d’éperviers de Cooper nicheurs dans son quartier il y a environ deux mois. Elle a particulièrement noté les activités de M. Cooper, qui travaillait en double quart de travail pour surveiller sa famille tout en s’assurant qu’elle était bien approvisionnée en petits oiseaux et autres proies.

(Il est intéressant de noter que de nombreux récits d’espèces font référence aux efforts du mâle de l’épervier de Cooper pour « apaiser » la femelle. Pourquoi ? que maman Cooper pourrait fouetter les plumes de la queue de Pop.)

Quand j’ai visité les McKinsey l’autre jour, je me suis demandé si je pourrais repérer l’un de leurs Coops. Mes compétences binoculaires ne sont pas exceptionnelles et sont facilement contrecarrées par les feuilles ; pour couronner le tout, les marques de faucon de Cooper leur permettent de se fondre au milieu des branches et des brindilles.

Mais l’un des grands avantages de l’observation des oiseaux est qu’il ne s’agit pas seulement d’une poursuite visuelle – vous pouvez également utiliser vos oreilles. Et il n’a fallu qu’une seconde environ pour entendre la famille bruyante de Cooper – maman, papa et les trois enfants – crier littéralement dans les arbres entre la troisième et la quatrième rue.

Une telle agitation peut parfois signifier qu’un prédateur est à proximité. (Même si les Cooper sont des oiseaux de proie, ils se situent en plein milieu du spectre des oiseaux de proie. D’une taille d’environ 15 à environ 20 pouces de long, ils sont plus gros que les crécerelles mais plus petits que les faucons buteo, ainsi comme le grand-duc d’Amérique. Les jeunes oiseaux, en particulier, sont vulnérables aux attaques d’oiseaux plus gros, ainsi qu’aux mammifères prédateurs comme les ratons laveurs et les chats.)

Mais cette affaire était tout le contraire. Un oiseau chanteur – un rouge-gorge, je crois – s’était retrouvé entre les griffes de l’un des Cooper, et dans la frénésie qui avait suivi, c’était chacun pour soi.

Alors que je me tenais à distance, essayant de suivre l’action sans créer trop d’agitation moi-même, je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quel point il était agréable de pouvoir regarder l’élevage sauvage des enfants en action, en plein quartier de la banlieue de Saint-Charles. Une telle opportunité aurait été presque impossible il y a à peine 35 ans.

À cette époque, les faucons de Cooper figuraient sur la liste des espèces en voie de disparition dans l’Illinois et les observations étaient vraiment rares. (Consultez le site Web du comté de Kane Audubon, www.kanecountyaudubon.org , si vous voulez voir par vous-même. Savez-vous combien de faucons de Cooper ont été vus en mai 1987 ? Aucun. Zip, zéro, zilch, nada. Mais depuis lors, malgré des années de baisse occasionnelles, les chiffres ont régulièrement augmenté.)

Un facteur qui semble contribuer au succès de l’épervier de Cooper en tant qu’espèce est la reprise de l’alimentation des oiseaux de basse-cour. Même si les faucons de Cooper ne mangent pas directement les graines, ils se nourrissent d’oiseaux granivores (et de tamias, de souris et de campagnols). Il est donc logique que la bulle dans la chaîne alimentaire causée par davantage de sources de nourriture, sous la forme de mangeoires à plate-forme, de mangeoires à trémie, de mangeoires tubulaires, de mangeoires à suif, etc., se déplace jusqu’au niveau trophique suivant.

Alors que je regardais les faucons McKinsey, plusieurs plumes non-Coop flottaient au sol comme des miettes d’une table. Cette preuve, combinée aux appels aigus, peut-être envieux, des deux frères et sœurs, était la preuve positive que les oisillons de Cooper avaient survécu à une autre journée et étaient sur le point de survivre par eux-mêmes.