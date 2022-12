Les faucons au Congrès pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit à propos de Taiwan

Même si l’administration Biden souhaite s’abstenir de provoquer la Chine, les législateurs américains continuent de tester les lignes rouges de Pékin

Juste avant Noël, le Congrès américain a adopté la loi exceptionnelle sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), qui définit toutes les dépenses militaires des États-Unis pour l’année à venir.

La clé pour comprendre le NDAA est qu’il s’agit d’un rituel annuel, sa taille devient de plus en plus grande et, finalement, il ne manquera jamais de passer. Malgré cela, il s’agit d’un projet de loi âprement négocié car il s’agit de savoir qui doit obtenir quoi et pourquoi – le complexe militaro-industriel américain veut son argent, ce qui en fait une fête du lobbying et de l’achat d’armes.

Mais le projet de loi est également un concours pour savoir quels sénateurs américains peuvent l’utiliser avec succès pour imposer leurs programmes dans d’autres domaines. Comme c’est le cas avec les projets de loi volumineux au Capitole, surtout avant la fin de la session avec la fin de l’année, de nombreux membres du Congrès s’engagent dans un processus de “se greffer”, où ils s’efforcent de joindre des projets de loi plus petits au plus grand projet de loi NDAA pour les faire adopter. Comme exemple inhabituel d’un tel ferroutage, en 2020, les sanctions chinoises liées au Tibet ont été adoptées dans le cadre d’un projet de loi de relance du Congrès. C’est ainsi que fonctionne le jeu du Congrès.

En conséquence, le projet de loi NDAA, en particulier en raison de ses implications pour la sécurité nationale et de sa nature hautement militariste, est mûr pour que des projets de loi anti-chinois de toutes sortes y soient joints et poussés, et il se trouve qu’un projet de loi connu sous le nom de “Loi sur la résilience renforcée de Taiwan” (TERA), qui exige jusqu’à 10 milliards de dollars d’aide militaire annuelle pour l’île contre la Chine, a été sollicité par la NDAA par des sénateurs bellicistes et adopté.

La Chine n’était pas contente et a répondu avec la plus grande démonstration de force depuis la visite très provocatrice de Nancy Pelosi sur le territoire en août. Comme l’a décrit l’Associated Press, le jour de Noël, Pékin a envoyé “71 avions et sept navires vers Taïwan dans une démonstration de force de 24 heures dirigée vers l’île”, faisant à nouveau monter les tensions. Les exercices rappellent que même s’il y a eu un rapprochement à petite échelle entre la Chine et l’Occident, en réalité rien n’a changé concernant Taiwan, et plus encore que l’administration elle-même, c’est le Congrès américain qui intensifie activement les tensions. ici.

Taïwan est devenu la pièce maîtresse de la stratégie américaine pour contenir la Chine. Washington veut à tout prix maintenir l’indépendance de facto de l’île et sa séparation du continent, la considérant comme un rempart stratégique, technologique, politique et militaire. Taïwan est une pièce cruciale sur l’échiquier, et à mesure que cette pièce tombera, elle permettra à la Chine d’acquérir une hégémonie militaire dans la région Asie-Pacifique à travers les voies maritimes qu’elle contrôlera par la suite. Ainsi, malgré la profession de suivre les «Une politique chinoise» dans laquelle les États-Unis reconnaissent soi-disant la souveraineté chinoise sur Taïwan, Washington a considérablement accru son soutien à l’île et l’a encouragée à poursuivre l’aventurisme indépendantiste, ce qui a accru les tensions.

Cependant, la stratégie ne s’arrête pas là. Alors que les tensions s’intensifient et que Pékin réagit, les États-Unis se retournent et appellent la Chine “l’agresseur” et l’accuse de déstabiliser la région. Ayant ainsi exagéré le péril, il fait alors pression sur d’autres pays de la région, comme les Philippines, le Japon et la Corée du Sud, pour qu’ils prennent parti, et déclare qu’ils ne peuvent pas rester neutres. Cela permet aux États-Unis de maximiser leur propre projection de puissance dans la région, de faire monter les tensions et de rompre l’intégration régionale entre certains de ces pays et la Chine. Il n’est pas surprenant, compte tenu de cela, que de nombreux faucons américains, en particulier au Congrès, apprécient l’idée d’aggraver délibérément les tensions.

Pour cette raison, les plus grandes provocations des États-Unis à propos de Taïwan en 2022 ne sont pas venues du président Joe Biden ou de son administration, mais des membres du Congrès. Bien que cela inclut notoirement le voyage de Nancy Pelosi sur l’île, de nombreux autres législateurs ont également pris le train en marche et ont emboîté le pas. Pire encore, le conflit en Ukraine a également servi à enhardir ces législateurs et personnalités anti-chinoises à pousser plus fort sur Taïwan, les amenant à établir des parallèles entre les deux situations, ce qui a également été encouragé par les dirigeants de Taipei qui ont été déterminés à attirer l’attention sur leur soutien à Kiev.

De même, il y a une accumulation croissante de projets de loi de soutien liés à Taiwan provenant de sénateurs bellicistes tels que Bob Menendez et Marco Rubio. En raison de la séparation des pouvoirs des États-Unis, il est difficile pour la Maison Blanche de garder un contrôle parfait sur sa politique étrangère, et elle se retrouve souvent à donner de fausses assurances à Pékin, même si les propres actions de Washington sont différentes dans la pratique. Cela signifie que même si Biden choisit spécifiquement de ne pas augmenter les tensions à un certain moment, les membres du Congrès ont le pouvoir de le faire de toute façon, avec des cascades comme celle-ci.

Tout cela signifie qu’en 2023, il n’y aura pas d’apaisement des tensions liées à Taiwan, et la situation ne fera qu’empirer. Les membres du Congrès américain continueront de repousser les frontières politiques sur la question pour inciter Pékin à réagir, comme il l’a fait le jour de Noël, et avec la visite de Pelosi, qualifiant la Chine continentale d’agresseur et attisant l’instabilité régionale. La Chine peut avoir l’impression de faire preuve de dissuasion et d’agir avec fermeté, mais le résultat final est que les choses ne font qu’empirer. Taïwan est un cercle vicieux. Combien de temps encore peut-il continuer jusqu’à ce que Pékin craque ?