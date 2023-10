Temps de lecture estimé : 3-4 minutes

PROVO — La plupart des gens n’aiment pas les fantômes qui les hantent, mais certaines entreprises bénéficient en fait des fantômes persistants des dirigeants du passé.

L’idée de fantômes flottant dans le bureau fait probablement frissonner la plupart des gens, mais pas Jeffrey Bednar, professeur de gestion à BYU.

Selon ses nouvelles recherches, les « fantômes organisationnels » sont des dirigeants d’entreprise qui continuent d’avoir un impact durable sur l’entreprise même après leur retraite ou leur décès. Parmi les fantômes organisationnels bien connus dont la présence se fait encore sentir figurent Walt Disney, Steve Jobs et Coco Chanel.

Bednar a déclaré que les PDG deviennent ces fantômes lorsqu’ils sont considérés comme la cause du succès de l’organisation et que leur mémoire devient au cœur de l’identité de l’organisation. Les dirigeants dignes d’un fantôme étaient également généralement exemplaires avec lesquels travailler, connaissant le nom de tous les employés et faisant preuve d’attention et de préoccupation envers chaque personne de l’entreprise.

“Cette combinaison d’être incroyablement compétents et performants professionnellement, mais aussi d’être extrêmement bons avec les gens, leur a permis de devenir des fantômes”, a-t-il déclaré.

Bednar s’est d’abord intéressé aux fantômes de l’organisation lors d’un stage de premier cycle au siège de Walmart. Il a été captivé par l’influence du fondateur Sam Walton sur l’entreprise, même si Walton est décédé plus de 10 ans auparavant. Des photos, des citations et des histoires de Walton entouraient Bednar et les autres employés et de nombreux cadres supérieurs demandaient : « Que ferait Sam ? face à des situations, a déclaré Bednar.

“Je suis devenu vraiment intéressé et fasciné par la façon dont un leader peut avoir un impact qui transcende son passage dans une organisation et même sa mort”, a déclaré Bednar.

Bednar a pu constater par lui-même comment l’esprit d’un ancien leader peut perdurer dans la culture d’une organisation. Il a décidé d’approfondir ce phénomène dans sa thèse de doctorat en tant qu’étudiant diplômé à l’Université du Michigan.

Il a commencé à collecter des données en étudiant deux sociétés de livres qui fusionnaient et, bien sûr, des « rencontres fantomatiques » entre les anciens PDG des deux sociétés ont fait surface. Grâce à des entretiens avec des employés et à l’apprentissage de l’histoire des organisations, Bednar a découvert que les fantômes des anciens dirigeants continuaient de guider et de façonner les entreprises.

Des années après avoir terminé sa thèse, Bednar et Jacob Brown, un collègue de l’Université de l’Illinois, ont continué à analyser les données. Leur recherche, intitulée « Fantômes organisationnels : comment les « rencontres fantomatiques » permettent-elles à d’anciens dirigeants d’influencer les membres actuels de l’organisation », a été accepté par l’Academy of Management Journal cet été.

La recherche a révélé que les dirigeants peuvent transformer leur influence de leadership en un héritage « qui survivra à la mort et au départ de l’organisation et continuera à avoir un impact sur leurs disciples ». À travers des expériences mémorisées et imaginées, les fantômes organisationnels ont un effet durable.

Les expériences imaginées, a déclaré Bednar, incluent des gens qui imaginent comment le leader aborderait une situation, se demandent s’ils seraient fiers ou imaginent toute autre façon dont le fantôme agirait s’ils étaient toujours là.

Bednar a déclaré qu’il est crucial que les dirigeants et les individus comprennent non seulement la dynamique historique des organisations mais aussi de nos vies.

“Beaucoup d’entre nous ont des fantômes qui influencent notre façon de penser, notre façon de prendre des décisions. Je pense que l’idée d’être historiquement conscient de ces personnes qui nous ont précédés et qui influencent encore notre façon de penser et notre façon de prendre des décisions. nous nous comportons bien, cela nous aide simplement à être plus efficaces”, a-t-il déclaré.

Les nouveaux dirigeants d’entreprise doivent être conscients de l’héritage potentiel des fantômes organisationnels qu’ils suivent. Effectuer des changements organisationnels sans être conscient de ceux qui les ont précédés pourrait provoquer des réactions négatives ou des défis en tant que leader, a déclaré Bednar.

×

Histoires les plus récentes sur l’enseignement supérieur en Utah

Cassidy Wixom couvre les communautés du comté de l’Utah et est la journaliste de dernière minute du soir pour KSL.com.