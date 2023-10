Les fans voulaient plus de « The Chosen » : tous les épisodes de la nouvelle saison seront diffusés en salles en février

Les producteurs de la série télévisée à succès The Chosen ont annoncé que les huit épisodes de la saison 4 de la série sortiront en salles à partir du 1er février avant de commencer à être diffusés en ligne.

Les épisodes 1 à 3 sortiront le 1er février, les épisodes 4 à 6 suivront à partir du 15 février, et les épisodes 7 et 8 sortiront le 29 février, selon Actualités du désert.

Après sa sortie en salles, L’élu La saison 4 sera disponible sur plusieurs plateformes de streaming.

Les producteurs ont également publié un bande-annonce officielle pour la saison 4.

La projection des épisodes de « The Chosen » en salles n’est certainement pas nouvelle. Cependant, montrer tous les épisodes d’une saison avant de la mettre en ligne est une première pour une série en streaming.

« Chaque fois que nous avons plongé dans les eaux théâtrales, les téléspectateurs nous ont massivement dit qu’ils en voulaient plus », a déclaré Dallas Jenkins, créateur et réalisateur de « The Chosen », dans un communiqué de presse. « Après avoir vu les épisodes de la saison 4, nous savions que nous ne rendrions pas service à nos fans si nous leur refusions la chance de les voir tous sur grand écran avec d’autres avec qui ils peuvent rire et pleurer. »

L’acteur Jonathan Roumie incarne Jésus dans The Chosen. (Crédit capture d’écran : The Chosen/YouTube)

Comme Actualités CBN rapporté en août, Jenkins avait fait allusion à la possibilité que tous les épisodes de la saison 4 soient diffusés en salles. Jenkins a fait cette annonce lors d’une diffusion en direct sur Facebook avec la star de la série Jonathan Roumie qui incarne Jésus. Le réalisateur et l’acteur ont donné aux fans un aperçu de la saison 4 et ont également parlé de l’avenir de la série.

Même si le réalisateur et l’acteur ne sont pas d’accord sur la saison la plus difficile à tourner, ils sont tous deux d’accord sur le fait que la nouvelle saison est « plus profonde », même s’il n’y a pas beaucoup de miracles rejoués dans les épisodes, selon Dirigeants d’Église.

Roumie a déclaré que la saison 4 avait été la plus difficile pour lui à jouer « haut la main », a rapporté le média.

Jenkins a déclaré que le thème de la saison 3 était les paroles de Jésus : «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos» Mais « En cette saison », a déclaré le réalisateur, « Jésus est fatigué et chargé. »

« En fait, je pense que cela va être la saison la plus marquante que nous ayons jamais faite, émotionnellement et spirituellement », a-t-il expliqué.

Auparavant, les producteurs de la série n’avaient sorti que quelques épisodes en salles. Cela comprenait la sortie de Noël à l’automne 2021 avec Les élus : les messagersun épisode spécial vacances de L’élu c’est devenu un succès au box-office.

Puis à l’automne 2022, les producteurs ont sorti The Chosen Saison 3 : Épisodes 1 et 2 en projection spéciale dans les salles via Fathom Events. En raison de demande écrasanteles deux premiers épisodes ont été prolongés en salles jusqu’au 1er décembre, avant d’être disponibles sur la plateforme de streaming gratuit de la série.

Comme l’a rapporté CBN News, L’élu essaie de lire entre les lignes en décrivant le ministère de Jésus, en racontant l’histoire de l’Évangile à travers les yeux des personnes qui le rencontrent. La série est le plus grand projet télévisé financé par le crowdfunding de l’histoire et continue de grimper vers de nouveaux sommets de succès.

L’élu a été diffusé plus de 500 millions de fois et a été vu par plus de 108 millions de personnes depuis la première de la saison 1.

La série est disponible gratuitement sur l’application The Chosen ou sur l’application Angel Studios. Il est également disponible sur les services de streaming populaires, notamment Peacock, Apple TV, fubo TV, Google Play, Netflix et Amazon Prime.

De plus, les trois premières saisons de L’élu a commencé à être diffusé à la télévision pour la première fois le 16 juillet sur le réseau CW. Il continuera d’être diffusé sur la CW tous les dimanches à 20 h 00, heure de l’Est/18 h 00, heure des Rocheuses jusqu’à la veille de Noël.

Regardez la bande-annonce officielle de la saison 4 ci-dessous :

