Le leader de la Premier League, Tottenham Hotspur, doit résister à la tentation d’adopter un style de jeu pragmatique et d’attaquer Arsenal en difficulté dimanche, comme ses fans le demanderont, a déclaré l’ancien joueur et expert Jamie Redknapp.

Les Spurs de Jose Mourinho ont le meilleur bilan défensif de la ligue, grimpant au sommet du classement avec une stratégie de contre-attaque contre des équipes de haut niveau telles que Manchester City, tout en maintenant le score élevé de Chelsea à 0-0.

Cependant, Redknapp pense que ces tactiques ne voleront pas contre Arsenal dans ce qui est généralement un derby enflammé, en particulier avec 2000 fans revenant au stade pour la première fois au milieu du COVID-19[feminine pandémie.

« Jose les a fait travailler très dur l’un pour l’autre en défense … Ils sont si profonds, ils sont organisés », a déclaré Redknapp à Sky Sports.

«Si c’était une salle comble, ils les obligeraient à passer à autre chose… ils veulent voir du bon football, c’est ce à quoi ils se sont habitués au fil des ans.

« Si Harry Kane et Heung-min Son veulent jouer et essayer, peu importe ce que dit le manager … Je pense qu’ils vont essayer avec cette équipe d’Arsenal à cause de leur lutte. »

Son et Kane ont marqué 16 buts en championnat ensemble – six de plus qu’Arsenal, 14e, ont marqué en 10 matchs jusqu’à présent sous Mikel Arteta.

Redknapp a déclaré que les Spurs pourraient avoir du mal à se battre pour le titre si l’un des deux attaquants était blessé.

«Mais s’ils restent en forme et que Kane reste en forme, cette équipe est extrêmement dangereuse tant que ces deux-là sont en forme et peuvent jouer. Sinon, il serait incroyablement difficile de jouer de cette façon sans avoir ces deux-là », a-t-il déclaré.