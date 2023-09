Les fans vont débourser environ Rs 10 000 pour rencontrer John Terry lors de sa tournée solo

L’ancien capitaine anglais John Terry a fait la une des journaux ces jours-ci concernant sa tournée solo. L’événement intitulé « Soirée avec John Terry » devrait avoir lieu dans quatre villes différentes d’Angleterre, dont Basingstoke, Birmingham, Bournemouth et Londres. Cela permettra aux fans de rencontrer Terry et de passer du temps de qualité avec le footballeur légendaire.

Après la clôture du programme de Basingstoke le 8 septembre, des questions ont été soulevées concernant les prix exorbitants des billets pour les événements de Terry où les fans peuvent obtenir un autographe de la légende de Chelsea et dîner avec lui.

A LIRE AUSSI| Sunil Chhetri dirigera l’équipe indienne de football masculin aux Jeux asiatiques, No Gurpreet Singh Sandhu ou Sandesh Jhingan

Pour le spectacle de John Terry à Birmingham, le prix du billet pour une entrée normale a été fixé à 25 £ (environ Rs 2 600). Mais si quelqu’un souhaite ajouter l’autographe et le dîner au forfait, le prix augmentera considérablement. Uniquement pour un autographe, une personne devra payer des frais supplémentaires de 100 £ (plus de Rs 10 000), hors prix normal du billet.

En attendant, s’il souhaite profiter d’un dîner à deux plats avec Terry, le supplément sera de 500 £ (près de Rs 51 000). Il existe également un forfait de groupe pour le segment dîner. On peut réserver une table pour dix personnes au prix de 5 000 £. Ce forfait comprenait automatiquement l’autographe de Terry et une chance de cliquer sur une photo avec l’Anglais.

Le site Web qui fait la promotion de l’événement indique que la table de 5 000 £ est déjà épuisée pour les deux prochains spectacles à Bournemouth et à Londres. Selon le site Web, les forfaits sont divisés en trois catégories : Platine, Or et Argent.

Le forfait Platinum pour le spectacle de Birmingham coûte 150 £. Les personnes qui optent pour ce billet auront la possibilité de regarder le spectacle au premier rang. Bien que l’autographe ne soit pas garanti avec ce forfait, les fans peuvent avoir ce privilège s’ils entrent tôt dans la salle.

Dans le package Gold, les fans pourront cliquer sur une photo avec la légende anglaise mais l’autographe n’en fera pas partie. En dehors de la programmation londonienne, le forfait Gold pour les autres spectacles coûte 100 £. Les personnes assistant au salon dans la capitale anglaise devront débourser 110 £ pour acheter le package Gold.

A LIRE AUSSI| Open WTA de San Diego : Ons Jabeur envoyé s’écraser par Anastasia Potapova lors des pré-quarts

Le forfait Argent, quant à lui, offre un siège sur le balcon. Les fans optant pour ce forfait recevront une photo avec John Terry. Ce billet est au prix de 55 £ pour tous les spectacles.

Les hôtes de « Soirée avec John Terry » sont des souvenirs et des événements Knock Out. Ce sera la première fois que Terry participe à un tel événement en direct. Les organisateurs espèrent donc que les événements seront complets dans peu de temps.