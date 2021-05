Assommé par Dustin Poirier au deuxième tour de leur affrontement à l’UFC 257 en janvier, l’Irlandais est à la croisée des chemins de sa riche carrière.

Le 10 juillet, il aura la chance de venger la défaite et de remporter sa trilogie 2-1 contre ‘The Diamond’ à Las Vegas, après l’avoir battu en 2014.

Alors qu’une autre défaite placerait McGregor au fond de la file d’attente dans une division empilée, la victoire créerait très probablement un affrontement pour le titre contre le vainqueur de Charles Oliveira contre Michael Chandler à l’UFC 262 samedi pour déterminer le nouveau propriétaire du bracelet de 155 lb .

S’exprimant avant l’événement, Hardy a affirmé que « La seule façon pour que cette ceinture ne puisse pas être immédiatement dévaluée est de faire gagner quelqu’un qui n’est pas perdu pour Khabib. »

« C’est pourquoi nous avons Oliveira contre Chandler – aucun de ces gars n’a perdu contre Khabib, » a-t-il expliqué à Submission Radio.

« Donc, les fans n’ont pas cette image dans leur esprit du nouveau champion des poids légers étranglé et dominé par l’ancien grand retraité.

« Si vous mettez cette ceinture sur l’épaule de McGregor ou la taille de Poirier ou [Justin] La taille de Gaethje à ce stade, tout le monde voit la même chose; ils voient juste Khabib les dominer et cette ceinture ne vaut pas autant. «

Prenant sa retraite avec un score parfait de 29-0 l’année dernière pour honorer son défunt père, le Russe a sans doute connu sa plus grande victoire contre McGregor à l’UFC 229 dans le cadre du plus grand smash à la carte de tous les temps.

Mais il semble que le vainqueur de Chandler contre Oliveira accordera peu d’importance aux commentaires de Hardy et cherchera plutôt une « soirée culotte rouge » avec McGregor s’il l’emporte contre Poirier.

« Je veux voir Conor revenir, » Chandler a dit à TMZ. « Il n’y a rien de mieux que quand un gars aussi grand que Conor McGregor échoue, perd et est ensuite capable de se relever et de gagner. C’est une énorme histoire – c’est un énorme scénario.

« De toute évidence, l’athlète en moi veut se battre contre le vainqueur. L’homme d’affaires veut se battre contre Conor, bien sûr.

«Mais tout dépend de ma performance phénoménale le 15 mai. On s’occupe donc des affaires et ensuite on y va le 10 juillet, on profite d’un week-end à Vegas et on voit qui est mon prochain adversaire.

« Mais de toute façon, ça va être un bon combat et je serai là à coup sûr. »

McGregor ne perdra pas non plus son sommeil à propos des remarques de Hardy. Après tout, cette semaine, il a célébré en tête de la liste des 10 athlètes les mieux payés de Forbes avec des revenus de 180 millions de dollars.

« Bébé, nous l’avons fait, » écrit-il, se rendant sur Instagram pour célébrer l’exploit aux côtés d’une touche de gaélique dans une légende de photos montrant lui-même et sa fille posant avec un gâteau avec une couverture de magazine Forbes, ainsi que des ballons dorés marqués «# 1» et «Fier de toi».

« Merci, Forbes, d’avoir reconnu mon rôle d’entrepreneur, » dit-il, en clin d’œil à la vente réussie de sa société de whisky Proper Twelve qui lui a valu la première place.

« C’était un rêve de mener cette liste avec autant d’athlètes qui réussissent. Nous progressons et progressons. »

Si ses indices sont valables, la prochaine entreprise de McGregor pourrait être d’essayer de posséder un géant du football au Royaume-Uni.

« Une conversation a eu lieu concernant le Celtic en premier pour être honnête, to acquérir des actions de Dermot Desmond, » a-t-il déclaré sur Twitter la semaine dernière.

« Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné. Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club.«

Comme l’a révélé une photo réconfortante publiée sur les réseaux sociaux hier, ce sont les Mancuniens qui sont proches du cœur de McGregor depuis l’enfance.

Sous-titrant une photo de lui-même semblant être à une fête quand il était jeune, dans un faux kit bien avant ses superproductions au box-office, il a révélé: « Nous n’avions pas l’argent pour le vrai maillot et le kit, mais cela ne m’arrêtera jamais. Up the Red Devils. »