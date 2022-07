Les fans visent Harry Maguire lors de Manchester United vs Melbourne

Par Josh Barker









Les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux vendredi matin pour partager leurs réflexions sur Harry Maguire.

Maguire est revenu dans la formation de départ des Red Devils vendredi lorsque l’équipe de Manchester a affronté l’équipe australienne, Melbourne Victory.

United a commencé sa pré-saison avec style mardi, mettant quatre rivaux amers à Liverpool.

En conséquence, un résultat similaire était attendu vendredi contre Melbourne, même après qu’Erik ten Hag ait été contraint de laisser tomber David de Gea et Raphael Varane en raison d’une blessure.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Harry Maguire est l’homme qui a remplacé Varane dans le onze. Et, malheureusement pour Maguire, il a reçu pas mal de bâton pour son rôle dans le premier but vendredi.

Melbourne a déchiré la faible presse de United en quelques passes, le rythme de Victor Lindelof et Maguire rendant beaucoup trop facile pour Christopher Ikonomidis de se retrouver au but avant de dépasser Tom Heaton.

Et tandis que Lindelof ne s’est pas couvert de gloire dans la préparation du but, Maguire a reçu le poids des critiques, avec juste une partie de la réaction montrée ci-dessous :

C’est pourquoi Maguire ne peut pas jouer dans une ligne haute. — RP 🐐 (@RonaIdoProp) 15 juillet 2022

Maguire revient et on commence à perdre nah lol 🤣 — 🦁 (@KazamMoosa) 15 juillet 2022

Maguire de retour et son erreur et 1-0 vers le bas 🤝 — Matthieu 🇾🇪 (@_matthewbreen) 15 juillet 2022

Maguire a commencé aujourd’hui norrr Manchester United concède moins de 5 minutes… Ce gars me manque 😭😂 — Bla Yaw✝🇬🇭 (@obrempong__) 15 juillet 2022

Déjà l’effet Maguire – James (@James61370) 15 juillet 2022

Nous ne pouvons pas entrer dans la saison prochaine avec Maguire. Nous ne pouvons tout simplement pas. Ne vous méprenez pas, Lindelof devrait faire mieux, mais c’est juste une prise de conscience et un rythme embarrassants. Grosse erreur en le laissant garder le brassard #mufc — Stevo (@I_stevo_I) 15 juillet 2022

C’est ce que tu obtiens quand tu joues une ligne haute avec Maguire..fckin donkey — VisH (@ViswakBalaji) 15 juillet 2022

L’effet Harry Maguire 🤣 Victoire de Melbourne 1-0 Manchester United#ManchesterUnited – Pradip Adhikari (@adhikaripradee4) 15 juillet 2022

L’effet Harry Maguire. 😭 — Dr Yash  (@Yash_HalaMadrid) 15 juillet 2022

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23