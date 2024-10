Les fans veulent que Kim Kardashian se retire de l’affaire des frères Menendez

Les fans veulent que Kim Kardashian reste en dehors de l’affaire Lyle et Erik Menendez. Les frères ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de leurs parents, José et Kitty Menendez. La star des Kardashians est depuis intervenue et se bat pour les frères. Cependant, les fans pensent qu’elle devrait rester dans sa voie car ce n’est pas le cas pour elle. Continuez à lire pour en savoir plus sur ce qu’ils disent à Kim.

Kim Kardashian se mobilise pour les frères Menendez

Kim Kardashian est très passionnée par la justice et souhaite que ceux qui sont faussement emprisonnés soient libérés. Elle souhaite également aider ceux qui se trouvent injustement dans le couloir de la mort à en sortir et à bénéficier d’une seconde chance. Kim a été filmée en train de rendre visite à des détenus et de sensibiliser les gens, ce qui est formidable à voir pour les fans. Elle est même allée rencontrer Gypsy Rose Blanchard après sa sortie de prison. Cette réunion était…