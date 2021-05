New Delhi: Le bon samaritain Sonu Sood s’est avéré être une figure imposante au milieu de la pandémie mortelle de nouveau coronavirus. Il s’est levé jusqu’au moment et a aidé les travailleurs migrants l’année dernière et au milieu de la flambée de cas dans la deuxième vague COVID, encore une fois Sonu Sood s’est avéré être un « héros ».

Récemment, une vidéo de fans versant du lait sur l’affiche grandeur nature de Sonu Sood est devenue virale. En commentant cela, l’actrice de la FIR Kavita Kaushik a tweeté: Nous aimons @SonuSood et la nation lui sera redevable à jamais pour ses actes désintéressés, mais je suis sûr que même Sonu sera mécontent de cet acte insensé et sans intérêt de gaspiller du lait à une époque où les gens meurent de faim .. pourquoi sommes-nous toujours si extra avec tout ?? !!

Nous aimons @SonuSood et la nation lui sera redevable à jamais pour ses actes désintéressés, mais je suis sûr que même Sonu sera mécontent de cet acte insensé et sans intérêt de gaspiller du lait à une époque où les gens meurent de faim … pourquoi sommes-nous si extra toujours avec tout ??!! pic.twitter.com/liGuYuIYHt – Kavita Kaushik (@Iamkavitak) 20 mai 2021

Cependant, un fan a souligné que Sonu se sentait plutôt « humilié » par ce geste. Il a partagé la capture d’écran de l’acteur. Regarde:

Humbled https://t.co/aQPOskdHgz – sonu sood (@SonuSood) 20 mai 2021

Les internautes ont exprimé leur opinion diversifiée sur la même chose.

Pendant ce temps, Sonu Sood travaille 24 heures sur 24 pour aider les patients critiques du COVID-19 à travers le pays. La deuxième vague de cette pandémie a fait des ravages dans le pays et pas seulement dans les célébrités, mais tous ceux qui peuvent tendre la main font leur part pour sauver des vies.

Sonu Sood, qui est active sur les réseaux sociaux et répond aux fans qui recherchent une aide authentique a fait de son mieux pour organiser des lits d’hôpital et des bouteilles d’oxygène pour les patients COVID-19. L’acteur s’est remis récemment du COVID-19 et est de retour pour aider les personnes en détresse en ces temps de test.

L’acteur de 47 ans, qui a monopolisé les projecteurs pour avoir aidé les migrants à rejoindre leurs foyers lors du verrouillage déclenché par le coronavirus l’année dernière, encourage maintenant les gens à recevoir la dose de vaccin.

Il a également lancé « Sanjeevani: A Shot of Life » – une campagne de vaccination pour sensibiliser le public. Il y a quelque temps, l’acteur a organisé 10 générateurs d’oxygène pour les patients COVID-19 à Indore.