Les fans supplient deux anciennes stars de Love Island de se réunir alors qu’ils se retrouvent après la villa

Les fans de LOVE Island implorent Antigoni Buxton et Jacques O’Neill de se réunir.

Le couple s’est réuni à l’extérieur de la villa, offrant à leurs mamans Tonia et Janet un brunch à Londres hier.

Les fans de Love Island veulent que Jacques O’Neill et Antigoni Buxton se réunissent[/caption]

Jacques a appelé Antigoni sa “meilleure amie” alors qu’ils passaient la journée ensemble[/caption]

Vêtu d’un superbe ensemble bleu assorti, Antigoni a écrit: “Fait un vrai pour la vie pris notre maman pour le brunch .”

Elle a ajouté: « Aussi pourquoi ressemblons-nous à des frères et sœurs ici .”

Jacques l’appelait “ma meilleure amie », ce qui a incité Antigoni à répondre « ily » – abréviation de « je t’aime ».

Les fans pensent qu’ils formeraient un joli couple.

L’un d’eux a supplié: “S’il vous plaît, réunissez-vous.”

Un autre a dit: “Pourquoi ne vous réunissez-vous pas tous les deux, vous feriez un super couple lol.”

Un troisième a posté: “Vous êtes en fait assez mignons ensemble .”

Le joueur de rugby Jacques, 23 ans, a quitté la série la semaine dernière après avoir eu du mal à faire face, et a laissé les fans en larmes avec son adieu émotionnel à sa partenaire paramédicale galloise Paige Thorne, 24 ans.





Il craignait d’attaquer la bombe Adam Collard après son arrivée explosive, admettant: “Je pensais que si je ne m’en sortais pas, les choses pourraient mal tourner et je pourrais devenir physique.”

Il a avoué qu’il “ne pouvait pas faire face” dans la villa TV, ajoutant: “Faire Love Island a été la pire décision de ma vie.”

Jacques a déclaré : « J’étais prêt à craquer.

«Je me sentais tellement vidé mentalement, je voulais juste rentrer à la maison et me redresser.

“Cela m’a brisé et j’étais déjà brisé. Je pleurais mes yeux. Je ne pouvais pas faire face.

“Je me sentais littéralement très mal. C’était le pire que j’aie jamais ressenti de ma vie. »

