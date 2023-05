Les fans stupéfaits d’Emmerdale comparent le savon à Love Island alors que TROIS couples s’y mettent dans des scènes torrides

Les fans d’Emmerdale ont été stupéfaits lorsque le feuilleton a pris une tournure torride lors de son dernier épisode.

Il est apparu qu’il y avait quelque chose dans l’eau alors que trois couples se sont retrouvés pris dans un corps à corps sur le savon ITV.

TVI

Emmerdale a pris une tournure très torride[/caption] TVI

Liam et Wendy ont eu une séance de bécotage[/caption] TVI

La conversation de Mandy et Bear a pris une tournure inattendue[/caption]

Cela a même laissé certains fans comparer les Dales à Love Island avec les scènes torrides et l’échange de partenaires.

Les plus passionnés d’entre eux étaient le Dr Liam Cavanagh et la réceptionniste Wendy Posner qui se sont retrouvés chauds et lourds lors d’une séance illicite au cabinet.

Wendy et Liam ont secrètement uni leurs forces pour écrire une série d’histoires mystérieuses de meurtre.

Le couple avait prévu d’assister à une convention ensemble, mais lorsqu’il a été annoncé que l’événement avait été mis en ligne, ils ont décidé de participer sur leur ordinateur portable dans le confort du bureau de Liam.

Entrer dans l’esprit avec un peu de jeu de rôle, Wendy a paré la paire à neuf dans une série de déguisements.

Au début de la soirée, il a été révélé qu’ils avaient remporté le prix de la meilleure histoire.

Au début, ils ont partagé un baiser de fête innocent pour marquer l’occasion.

Cependant, la chaleur est vite montée et ils se sont retrouvés dans une étreinte plus compliquée.

Bientôt, ils s’embrassèrent sans arrêt alors qu’ils cédaient à la tentation derrière le dos du partenaire de Wendy, Bob.

Malgré cela, Bob s’amusait malgré tout alors qu’il jouait dans une session de flirt avec Bernice.

Bob semblait un homme heureux alors qu’il remarquait continuellement la beauté de Bernice alors que le couple buvait du vin ensemble.

Le flirt ne s’est pas arrêté là et après quelques avances supplémentaires, Bernice a fait une passe à Bob apparemment réceptif.

Juste avant le baiser, Bob a rompu ses manières lotharios alors qu’ils insistaient pour qu’ils s’arrêtent pendant qu’ils étaient en avance sur Bernice.

Le couple numéro trois qui était clairement d’humeur pour la romance était Mandy et Bear.

Bear n’a pas pu s’empêcher de laisser entendre que lui et Mandy devraient « s’entendre » alors qu’elle décrivait le genre d’homme qu’elle aimerait emmener au lit dans l’épisode torride.

Cela a laissé les fans perplexes face à l’épisode lourd de romance alors qu’ils se demandaient pourquoi tous les villageois semblaient « excités ».

Un fan a écrit: « Qu’est-ce qu’avec Bear n Mandy, Bob n Bernice et le Doc n Wendy, tout le monde l’obtient sur le village. »

Un autre a déclaré: « #Emmerdale est devenu le club échangiste des plus de 50 ans. »

Un troisième a ajouté: « Pourquoi cet épisode est-il si excitant, wtf se passe ce soir #emmerdale. »

En tant que quatrième partage : « Est-ce que quelqu’un a mis quelque chose dans l’eau ce soir – comme du Viagra ? »

Alors que quelqu’un d’autre a déclaré: « Ce soir, @emmerdale s’est transformé en un épisode de l’île de l’amour. »

TVI

Liam et Wendy étaient tous prêts pour les grands prix[/caption]