Les fans stricts repèrent la «chimie» entre deux pros dans un spectacle de danse grésillant

Les fans de STRICTLY Come Dancing pensent qu’ils ont repéré une “chimie” entre deux des pros, après leur spectacle de danse grésillant.

Ce week-end, dans l’émission à succès de la BBC, Giovanni Pernice et Luba Mushtuk, tous deux âgés de 32 ans, ont dansé ensemble pendant que Becky Hill se produisait.

Les fans pensent qu'ils ont repéré la chimie entre Giovanni Pernice et Luba Mushtuk

Le couple a dansé ensemble sur des chansons de Becky Hill lors de l'émission de résultats de Strictly

Luba était magnifique dans un numéro rose, tandis que Giovanni la faisait tournoyer

Luba était magnifique dans un numéro rose, tandis que Giovanni la faisait tournoyer sur la piste de danse dans un costume noir.

Le couple a dansé lors de l’émission de résultats Strictly de dimanche soir sur les plus grands succès de Becky, sous les applaudissements du public.

Après avoir regardé la danse, les fans de Strictly se sont tournés vers les médias sociaux pour dire que le couple avait de la chimie.

Une personne a écrit: “Dieu a ajouté du sex-appeal quand il créait Luba et Giovanni”, tout en partageant de manière ludique un mème de quelqu’un versant un énorme pot d’ingrédients dans un pot.

Un autre a dit : « Oui ! Super de voir Giovanni et Luba danser ensemble. Match parfait et danse exceptionnelle!”

Un troisième a dit : « C’est Luba & Giovanni ? J’ai toujours pensé qu’il se passait quelque chose avec ces deux-là.

On pense actuellement que Giovanni est célibataire et Luba a tendance à garder sa vie privée loin des projecteurs.

Giovanni et Luba sont sortis ensemble en 2017 après avoir été des amis proches pendant de nombreuses années – et il a été rapporté qu’elle avait eu du mal avec son lien étroit avec Debbie McGee, avec qui il était parent cette année-là dans l’émission.

Une source a déclaré à l’époque: “Luba et Giovanni sont ensemble. Mais elle n’aime pas Debbie à cause de leur lien – elle sent à quel point Gio tient à elle.

“C’est aussi bouleversant car elle aimerait que leur romance soit au grand jour. Luba a très envie d’être dans l’émission un jour. Elle aide à la chorégraphie.

"Mais cela signifie qu'elle doit passer beaucoup de temps à regarder Giovanni répéter avec Debbie, ce qui peut être inconfortable pour elle."





En 2019, Luba a réalisé son souhait et a été associée à James Cracknell dans l’émission.

Giovanni a ensuite commencé à sortir avec la star des Pussycat Dolls Ashley Roberts en 2018 après s’être rapprochée lorsqu’elle est apparue dans l’émission.

Le couple a ensuite officiellement confirmé leur romance le 31 décembre 2018, lorsqu’ils ont partagé un baiser public devant un club à Miami.

Plus loin sur la ligne en 2020, ils se sont séparés, Giovanni partageant un article sur la scission et Luba l’aimant juste une minute après l’avoir publié.

Il a écrit: « @ImAshleyRoberts et moi avons pris la décision de nous séparer en couple. Nous restons amis et nous nous souhaitons bonne chance pour l’avenir.

Les adeptes aux yeux d’aigle ont remarqué que quelques instants après avoir annoncé la nouvelle, Luba a clairement exprimé ses sentiments en l’aimant.

Le couple était précédemment sorti en 2017

On pense actuellement que Giovanni est célibataire et Luba a tendance à garder sa vie privée loin des projecteurs