Les fans stricts qualifient Shirley Ballas de “jalouse” alors qu’ils demandent qu’elle soit à nouveau éliminée pour avoir marqué

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été furieux contre la juge en chef Shirley Ballas ce soir à cause d’un “score incohérent”.

Les téléspectateurs l’ont qualifiée de «jalouse» après qu’elle ait de nouveau donné de faibles scores à Kym Marsh et beaucoup ont appelé la femme de 62 ans à partir.

La star du savon Kym Marsh et Graziano Di Prima ont clôturé la soirée en rendant hommage à l’émission précédente de Strictly, Come Dancing, alors qu’ils effectuaient un pas rapide vers Sweet’s Ballroom Blitz.

Angela Rippon, l’une des présentatrices originales de Come Dancing, a présenté le couple sur la piste de danse pour une routine à indice d’octane élevé dans des tenues flamboyantes pour obtenir un score de 27.

Motsi Mabuse a déclaré que la routine était comme un “rayon de soleil entrant” alors qu’elle louait leur look mais a noté qu’elle avait vu l’incertitude dans les yeux de Kym.

Anton Du Beke a ajouté que sa performance manquait d’une partie de sa confiance habituelle, mais Craig Revel Horwood n’était pas d’accord, déclarant: “Je pensais que vous étiez absolument confiant.

“Votre cadre a besoin de travail, nous le savons tous, mais je pensais que le jeu de jambes était propre et, comme l’a dit Anton, vous avez volé autour de cet étage, bravo.”

Shirley a quant à elle déclaré : “Je pense que l’endurance a un peu manqué aujourd’hui et j’ai aussi l’impression qu’une dame très célèbre a dit ‘vous vous en sortirez souvent avec une erreur de pied mais vous ne vous en tirerez pas avec un cadre effondré’.

“Le noyau manquait un peu aujourd’hui, c’était lâche, ça bougeait un peu partout. D’une certaine manière, pour moi, ce n’était pas ta meilleure danse aujourd’hui.

Ceux qui regardaient à la maison ont estimé que les commentaires étaient injustes et se sont plaints sur Twitter.

Une personne a écrit: “Shirley n’aime tout simplement pas Kym, n’est-ce pas #strictement.”

Un autre a ajouté: “SHIRLEY #strictly Vous dites des ordures à propos de la danse de Kym et Grazianno.”

« #Strictly Shirley montre encore une fois sa jalousie envers une belle femme ! J’ai adoré ça ! #kym est magnifique, et c’était une super routine », a écrit quelqu’un d’autre.





Alors qu’un autre fan a demandé: “#strictement Comment Shirley Ballas peut-elle donner à Tiny Adams un SIX puis marquer Kym Marsh le même score? Où est la cohérence ? C’est une juge principale – partiale ! »

Et un autre a tweeté: “#Strictly @BBC Je vois que Shirley Bias était à nouveau en train de souligner à nouveau Kym, elle a vraiment besoin d’être renvoyée.”

Cela survient juste une semaine après que Shirley a été qualifiée de «sexiste» par des téléspectateurs mécontents.

Elle a riposté lors d’une apparition sur Loose Women et a déclaré: «J’apprécie que le public le regarde depuis 20 ans, mais parfois… ce que je veux faire comprendre, c’est que lorsque vous regardez un écran de télévision, vous ne voyez que la moitié de ce que je vois.

“J’aime qu’ils aient une opinion, c’est quand ça commence à devenir exagéré et méchant.”

Shirley a développé une peau dure au cours de ses décennies dans le monde exigeant de la danse.

Elle a poursuivi: «C’est une industrie difficile et a été une industrie difficile toute ma vie, alors les samedis… oh je deviens déjà émotive… et les samedis, c’est comme aller à Disneyland, c’est le travail ultime, j’aime vraiment ça.

« Je lis tout… c’est vraiment blessant. Certains termes sont si explicites que je ne pouvais même pas les retweeter. »