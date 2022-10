Les fans stricts ont convaincu les juges de donner un score élevé à Helen Skelton pour “renforcer la confiance”

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing pensent que les juges ont été invités à donner des scores élevés à Helen Skelton cette semaine.

Les téléspectateurs ont estimé que l’ancienne animatrice de Blue Peter avait été sévèrement jugée dans le passé et sa partenaire professionnelle Gorka Marques a dénoncé son manque de confiance.

Bbc

Helen Skelton a obtenu des scores élevés ce soir[/caption]

Bbc

Les téléspectateurs espéraient que cela lui avait donné un coup de pouce[/caption]

Mais ce soir, Helen, 39 ans, est revenue à ses jours avec les enfants en dansant le Charleston sur le thème de Mike Oldfield.

Ils ont obtenu un score de 35, le juge Anton Du Beke la décrivant comme la “meilleure danse de Skelton à ce jour”, et Craig Revel Horwood convenant qu’elle était “confiante” et “énergisante”.

Ceux qui regardaient à la maison ont été surpris par les scores élevés, une personne écrivant : « Les juges ont clairement dit ou essayé de renforcer la confiance d’Helen après la semaine dernière avec ces commentaires, c’était bien mais pas sûr que ça valait un 9 ?! #StrictlyComeDancing #strictement.

Un deuxième a ajouté : « Enfin, ils ne l’ont pas sous-marquée ! J’espère que cela donnera à Helen le regain d’estime de soi bien mérité dont elle a besoin. Bravo #StrictlyComeDancing #strictly #StrictlyComeDancing2022 #strictly2022.

En savoir plus sur strictement M. TUMBLE Tyler West de Strictly tombe pendant une danse – mais ce n’est pas ce que vous pensez TRUCS CHAUDS Will Mellor de Strictly est “le plus en forme qu’il se soit senti depuis des années”

Tandis qu’un troisième a écrit : « En d’autres termes, ils se sont trompés la semaine dernière (les juges). bravo Helen parfait 10 #StrictlyComeDancing.

La semaine dernière, Gorka a dit d’Helen : « Puis-je juste dire quelque chose ? Je sais que tu as traversé une période difficile, et je sais que tu as eu l’impression que tu n’étais pas belle ou assez bonne ou quoi que ce soit.

« Mais si tu ne crois pas en toi… je crois en toi. Tout le monde ici croit en vous, votre famille croit en vous.





Pendant son passage dans l’émission, la présentatrice de Countryfile a appris que son ex-mari, Richie Mayler, attendait un bébé avec sa nouvelle petite amie.

Le couple a confirmé leur séparation en avril, quelques mois seulement après qu’Helen a donné naissance à leur troisième enfant.