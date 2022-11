Les fans stricts exigent un énorme bouleversement pour montrer les règles après que Kym Marsh ait été obligé de manquer l’émission de samedi

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing ont exigé l’élimination de l’émission cette semaine après que Kym Marsh ait été forcée de se retirer pour cause de maladie.

L’ex-star de Corrie a été testée positive pour Covid et manquera le tour Couple’s Choice aux côtés de son partenaire professionnel Graziano Di Prima.

Kym Marsh et Graziano Di Prima ont séduit les fans pendant la semaine de Blackpool, mais ont été contraints de se retirer du tour Couples Choice en raison de Covid

Les fans s'en prennent strictement à la paire pour obtenir un « laissez-passer gratuit »

Kym, 46 ans, réintégrera la compétition en quart de finale après avoir été déplacée à la date antérieure du 2 décembre pour faire place aux matches de la Coupe du monde.

Certains téléspectateurs ont affirmé qu’elle avait reçu un « laissez-passer gratuit » et un fan de Strictly a suggéré : « Je préférerais qu’ils gardent tous les couples cette semaine et aient une double élimination la semaine suivante. Juste pour que ce soit juste.

Un autre a fait remarquer: “Ce qui serait vraiment juste, c’est qu’il n’y ait pas d’élimination cette semaine et un double la semaine prochaine”

Un autre a convenu: “Cette fin de match non, surtout qu’elle est à risque, ils devraient juste faire un doublé la semaine prochaine

Cependant, d’autres ont fait valoir qu’elle aurait traversé cette semaine malgré tout, et l’une d’entre elles a écrit: «Je pense qu’elle aurait probablement réussi cette semaine de toute façon – avec l’armure d’une danse de choix de couple sur une chanson populaire et elle semble avoir un décent base de fans de taille également à en juger par ses semaines les plus pauvres après sa danse de choc.

Un autre a dit : « C’est 100 % juste ? Probablement pas. Puis-je penser à une manière plus juste? Non, mais peut-être des gens plus intelligents que moi.

Kym a précédemment admis à quel point il peut être difficile de tout jongler en ce moment, en disant au Sun : “Strictly a déjà été l’expérience la plus brillante.

“C’est difficile de concilier cela avec mes autres emplois, car je suis en train de filmer Waterloo Road en ce moment aussi et de présenter Morning Live.





“Je suis vraiment crevé et j’ai fait de la physio parce que j’ai mal partout, mais ça vaut le coup.”

Kym avait même envisagé d’arrêter après qu’une crise d’angoisse dévastatrice l’ait laissée figée par la panique et incapable de performer.

Cependant, Kym a amené le drame sur la piste de danse samedi en interprétant un puissant paso doble sur We Found Love de Rihanna avec Calvin Harris au Tower Ballroom de Blackpool.

Accompagnée de danseurs de soutien, l’actrice et présentatrice a parcouru férocement la piste de danse aux côtés de son partenaire Graziano Di Prima pour décrocher un score de 33.

Motsi Mabuse a déclaré que Marsh avait l’air “incroyable” et a loué son contrôle et son énergie.

Shirley Ballas a ajouté : « J’ai l’impression que vous êtes en mode guerrier. Vous êtes ici et vous vous battez.

“Ce que j’aimais, c’était si puissant mais pourtant tu as gardé la féminité.”

Kym avait précédemment envisagé d'arrêter Strictly après une crise d'angoisse et a expliqué à quel point elle avait du mal à jongler entre la compétition et le travail.