Les fans stricts “déterminent” qui est en danger samedi après avoir repéré un “indice” alors que le spectacle se dirige vers Blackpool

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont convaincus d’avoir déterminé qui est en danger samedi après avoir repéré un “indice”.

Les téléspectateurs de l’émission du concours de danse de la BBC ont “déterminé” un indice sur qui risquerait de quitter la compétition samedi.

Les téléspectateurs disent que Fleur a une chanson de Beyonce et la dernière fois qu’elle l’a fait, ça ne s’est pas bien passé pour elle[/caption]

Strictly Come Dancing vient tout juste de démarrer, mais les fans pensent déjà savoir qui sera éliminé de l’émission samedi.

Un téléspectateur a expliqué que le choix du dernier couple à Blackpool ne s’était pas vraiment bien passé pour Michelle Visage, et ils craignent que Fleur subisse le même sort.

Fleur a une chanson de Beyonce et les fans ont compris que la dernière fois qu’elle l’avait fait, ça ne s’était pas bien passé pour elle.

Un fan a écrit : « Je pense que Fleur pourrait être en danger cette fois. Beyoncé était un mauvais choix, j’en ai peur. Cela fait ressortir cette chose maladroite et exagérée qu’elle fait en essayant d’être féroce. “

Un autre a écrit: “Sa dernière danse était la plus frappante et la plus raffinée que nous ayons vue, et je crains qu’elle ne revienne avec Beyoncé.”

Un troisième fan a écrit : « Bon maintenant ça se complique. Je ne peux même pas deviner qui pourrait être le suivant. Je pense que nous pourrions perdre quelqu’un de très bon cette semaine, peut-être Fleur ou Molly.

Les fans de l’émission n’étaient pas non plus enthousiastes à l’idée que Fleur accepte un autre hit de Beyonce et se sont rendus sur Reddit pour partager leurs réflexions.

Un fan a déclaré: “Je ne suis pas sûr que Fleur fasse une autre imitation de Beyonce, mais j’espère qu’elle réussira.”





Un autre a ajouté: “J’avais l’impression que le groupe l’avait laissée tomber quand ils ont fait Beyoncé la dernière fois – j’espère qu’ils vont mieux cette fois!”

Un troisième fan a écrit: “Je ne veux pas voir un autre acte d’hommage à Beyoncé de Fleur ne va pas mentir.”

Fleur est actuellement en partenariat avec le danseur italien Vito Coppola dans l’émission de danse de la BBC alors qu’ils s’affrontent pour remporter le trophée Glitterball à la fin de la saison.

Cela vient après des informations faisant état d’une querelle entre Fleur et la juge Strictly, Shirley Ballas – mais Shirley a rapidement mis fin aux rumeurs.

