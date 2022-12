Les fans stricts demandent que Shirley Ballas soit remplacée en tant que juge en chef après l’élimination du choc

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing pensent que Shirley Ballas devrait être remplacée en tant que juge en chef du spectacle de danse – par Anton Du Beke.

Les téléspectateurs de la BBC ont été furieux après que Will Mellor ait été expulsé de l’émission lundi soir.

Les fans stricts ont demandé que Shirley Ballas soit remplacée en tant que juge en chef

L’acteur, 46 ans, a raté de peu une place en finale après une danse tendue contre Fleur East, qui a vu la juge en chef Shirley avoir le vote décisif.

Après les résultats du choc, les fans se sont précipités en ligne pour supplier les patrons de faire d’Anton, 56 ans, le nouveau juge en chef.

Un fan en colère a posté: «Vous étiez brillant, vous auriez dû et méritiez de passer. Se moque de la danse off et de cette danse seule. #Shirley pourquoi ? #Anton pour le juge en chef, il est l’honnête #Strictly#willmellor#WillAndNancy.

Un autre a posté: “@bbcstrictly#Strictly Il est temps d’arrêter de juger les préjugés et de trouver un meilleur juge en chef pour remplacer @ShirleyBallas Arrêtez les juges de voter pour leurs favoris. Seul Anton est juste d’avoir été lui-même le destinataire des votes.

“Je pense totalement que c’était une solution, Shirley a vu l’erreur, elle avait la tête entre les mains comme si elle ne savait pas comment elle allait prendre la décision. Cela aurait dû être facile. Will a mieux dansé dans la danse d’Anton avait raison. Pourquoi IL n’est pas juge en chef, je ne le saurai jamais #Strictly », a déclaré un troisième téléspectateur.

Un quatrième a fait écho: “#Strictly Un seul juge équitable a vu l’erreur qu’Anton devrait être le juge en chef démissionne Shirley, vous êtes partial.”

Un autre a tweeté: « @bbcstrictly Si vous insistez sur le fait que le résultat de la danse est uniquement basé sur cette danse, vous ne pouvez pas dire des choses comme le public a parlé et tout au long de la série. Seul Anton a mentionné l’erreur flagrante. Choquant de la part d’un juge en chef.

Quelqu’un d’autre a supplié: “S’il vous plaît, s’il vous plaît, remplacez Shirley Ballas sur @bbcstrictly l’année prochaine, elle est tellement obsédée par elle-même et aussi très condescendante. #StrictlyComeDancing”

Les quatre couples restants – Fleur et Vito Coppola, Hamza Yassin et Jowita Przystal, Molly Rainford et Carlos Gu, Helen Skelton et Gorka Marquez – se rendront sur la piste de danse la semaine prochaine pour la finale.

Lundi, les téléspectateurs ont vu les deux couples effectuer à nouveau leur routine préférée de la nuit.

Fleur et son partenaire de danse Vito Coppola ont interprété leur Charleston sur Tu Vuo ‘Fa L’Americano de Fiorello, tandis que Will et sa partenaire de danse Nancy Xu ont interprété leur Couples’ Choice sur un medley inspiré de Manchester des années 90, dans le but d’impressionner les juges et de faire jusqu’à la grande finale de la semaine prochaine.

Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse ont tous deux choisi de sauver Fleur, tandis qu’Anton a choisi de sauver Will et Nancy.

La scission signifiait que la juge en chef Shirley avait la voix prépondérante et elle a décidé de sauver Fleur et Vito.

Elle a déclaré: «Tout d’abord, le public britannique a parlé et, avec respect, je prends cela en compte. Mes collègues juges ont décidé qu’ils n’étaient pas d’accord, j’ai donc pris beaucoup de notes ici, les deux couples étaient exceptionnels et pas seulement aujourd’hui mais à travers la série.

“Je les ai aimés tous les deux, c’est de loin, même pour moi Craig, la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre. Sur la base de micro détails, j’ai décidé de sauver Fleur et Vito.

Après sa sortie, Will a déclaré : “Je dois tous vous remercier de m’avoir donné cette chance de faire sourire ma mère, elle le mérite. Je vais utiliser tout ce que j’ai appris de cette émission dans tout ce que je fais, car cela montre que vous pouvez accomplir plus que vous ne le pensez.

“Je ne pensais pas pouvoir m’en approcher et je suis tellement fier de ce que nous avons accompli, mais aussi de tous ceux qui ont voté pour moi, qui m’ont soutenu, des messages que j’ai reçus de ma communauté locale et les enfants. Merci beaucoup à tous, nous avons vraiment, vraiment apprécié chaque instant.”

Les quatre couples restants se rendront sur la piste de danse la semaine prochaine pour la dernière fois alors qu’ils tentent de soulever le trophée Glitterball.

Strictly Come Dancing: The Final sera diffusé en direct le samedi 17 décembre à 19h15, sur BBC One et BBC iPlayer.

Will Mellor a raté une place en finale